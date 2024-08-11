ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная США по баскетболу10 августа в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня Двукратная олимпийская чемпионка Нафиссату Тиам защищает титул9 августа в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня Даниил Уткин«Ростов» — «Рубин» 1:1. Онлайн
  • 22:46
    • «Ростов» и «Рубин» поделили очки в матче РПЛ
  • 21:54
    • Сборная Испании U23 по футболу завоевала золотые медали Олимпийских игр
  • 20:53
    • Женская сборная США выиграла эстафету 4х100 м на Олимпиаде
  • 20:33
    • «Пари НН» минимально победил «Химки»
  • 22:36
    • Огунлейе из Германии выиграла золото Олимпиады-2024 в толкании ядра
  • 21:34
    • Сборная Канады завоевала золотые медали в эстафете на ОИ-2024
  • 18:39
    • В «Фиорентине» сообщили о подписании контракта с Де Хеа
    Все новости спорта

    Отберет ли «Фамаликан» очки у «Бенфики»?

    «Фамаликан» — «Бенфика». Прогноз и ставки (к. 1.80) на футбол, чемпионат Португалии, 11 августа 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия Прогнозы на Бенфику
    Прогноз и ставки на «Фамаликан» — «Бенфика»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Маркуш Леонардо
    В матче первого тура португальской Примейры «Фамаликан» на своем поле примет «Бенфику». Встреча пройдет 11 августа и начнется в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Фамаликан» — «Бенфика», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Португалия. Примейра 11 Августа 2024 года

    Фамаликан

  • Вила-Нова-ди-Фамаликан
    •  Фамаликан 20:00 Бенфика

    Бенфика

  • Лиссабон
    •

    «Фамаликан»

    Турнирное положение: «Фамаликан» по итогам прошлой кампании португальской лиги занял восьмую строчку в середине таблицы.

    Команда на 10 очков опередила зону плей-офф за право не понизиться в классе, тогда как от зоны еврокубков отстала на 21 балл.

    Фамаликан — Бенфика: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, клуб на своем поле обыграл «Морейренсе» (3:2).

    Этот успех стал для коллектива третьим в четырех последних поединках (все они были контрольными), при одной мировой.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

    Состояние команды: в шести последних играх, которые были товарищескими, «Фамаликан» не проиграл при четырех победах и двух ничьих.

    Такие результаты говорят о неплохой форме коллектива перед стартом нового сезона, так что нельзя исключать, что на своем поле им удастся удивить фаворита.

    Хондер Кадис — лучший бомбардир клуба в португальской лиге прошлого сезона с 15-ю голами, что позволило ему занять 4-е место в списке снайперов.

    «Бенфика»

    Турнирное положение: «Бенфика» в прошлом сезоне не смогла стать чемпионом, заняв вторую позицию в португальской лиге.

    Команда после 34-х туров национального первенства отстала на 10 очков от ставшего чемпионом «Спортинга», а также на восемь баллов опередила третий в таблице «Порту».

  • Трансферный дайджест. 30 июля — 5 августа
  • Мамардашвили может перебраться в Англию, «шмели» хотят заполучить Байера, а «Барселона» намерена расстаться с Лангле
  • 05/08/2024

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, клуб минимально проиграл английскому «Фулхэму» (0:1).

    Эта неудача прервала беспроигрышную серию клуба в семь поединков, которые были официальными (в Примейре прошлого сезона) и контрольными.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних восьми матчах (официальных и товарищеских) «Бенфика» проиграла лишь раз при четырех победах и трех ничьих.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Это говорит о неоднозначной форме фаворита, а значит у его соперника есть шансы как минимум на ничью.

    Рафа — лучший бомбардир клуба в чемпионате Португалии прошлого сезона с 14-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Фамакалина» забивали больше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей «Фамаликана» забивали обе команды

    • в трех из пяти последних матчей «Бенфика» не выиграла.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бенфика» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.45. Ничья — в 4.70, победа «Фамаликана» — в 6.70.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.58 и 2.35.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в четырех из пяти их последних домашних матчей.

    При этом последний сценарий был реализован и в трех из пяти предыдущих матчей «Бенфики».

    Ставка: обе команды забьют за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и при этом — больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Фамаликана».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.02

    Ещё прогнозы на спорт
    2.37
  • Прогноз на матч Локомотив — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Шинник
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Зенит — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Оренбург — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  4.84
  • Экспресс дня 10 августа
  • Сегодня в 17:30
    •  2.63
  • Прогноз на матч Бразилия (жен) — США (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сокол — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Алания — Енисей
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Сочи — Черноморец Нв
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Краснодар — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Руне — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фенербахче — Адана Демирспор
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Фамаликан» — «Бенфика»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 11.08.2024. Прогнозы на футбол. Отберет ли «Фамаликан» очки у «Бенфики»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Париж-2024 Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры