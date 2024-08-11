Фамаликан
Бенфика
«Фамаликан»
Турнирное положение: «Фамаликан» по итогам прошлой кампании португальской лиги занял восьмую строчку в середине таблицы.
Команда на 10 очков опередила зону плей-офф за право не понизиться в классе, тогда как от зоны еврокубков отстала на 21 балл.
Фамаликан — Бенфика: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, клуб на своем поле обыграл «Морейренсе» (3:2).
Этот успех стал для коллектива третьим в четырех последних поединках (все они были контрольными), при одной мировой.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: в шести последних играх, которые были товарищескими, «Фамаликан» не проиграл при четырех победах и двух ничьих.
Такие результаты говорят о неплохой форме коллектива перед стартом нового сезона, так что нельзя исключать, что на своем поле им удастся удивить фаворита.
Хондер Кадис — лучший бомбардир клуба в португальской лиге прошлого сезона с 15-ю голами, что позволило ему занять 4-е место в списке снайперов.
«Бенфика»
Турнирное положение: «Бенфика» в прошлом сезоне не смогла стать чемпионом, заняв вторую позицию в португальской лиге.
Команда после 34-х туров национального первенства отстала на 10 очков от ставшего чемпионом «Спортинга», а также на восемь баллов опередила третий в таблице «Порту».
Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, клуб минимально проиграл английскому «Фулхэму» (0:1).
Эта неудача прервала беспроигрышную серию клуба в семь поединков, которые были официальными (в Примейре прошлого сезона) и контрольными.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних восьми матчах (официальных и товарищеских) «Бенфика» проиграла лишь раз при четырех победах и трех ничьих.
Это говорит о неоднозначной форме фаворита, а значит у его соперника есть шансы как минимум на ничью.
Рафа — лучший бомбардир клуба в чемпионате Португалии прошлого сезона с 14-ю голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Фамакалина» забивали больше 2,5 голов
- в четырех из пяти последних матчей «Фамаликана» забивали обе команды
- в трех из пяти последних матчей «Бенфика» не выиграла.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бенфика» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.45. Ничья — в 4.70, победа «Фамаликана» — в 6.70.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.58 и 2.35.
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Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в четырех из пяти их последних домашних матчей.
При этом последний сценарий был реализован и в трех из пяти предыдущих матчей «Бенфики».
Ставка: обе команды забьют за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и при этом — больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Фамаликана».
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.02