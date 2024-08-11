В матче первого тура португальской Примейры «Фамаликан» на своем поле примет «Бенфику». Встреча пройдет 11 августа и начнется в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Фамаликан» — «Бенфика», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Фамаликан»

Турнирное положение: «Фамаликан» по итогам прошлой кампании португальской лиги занял восьмую строчку в середине таблицы.

Команда на 10 очков опередила зону плей-офф за право не понизиться в классе, тогда как от зоны еврокубков отстала на 21 балл.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, клуб на своем поле обыграл «Морейренсе» (3:2).

Этот успех стал для коллектива третьим в четырех последних поединках (все они были контрольными), при одной мировой.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: в шести последних играх, которые были товарищескими, «Фамаликан» не проиграл при четырех победах и двух ничьих.

Такие результаты говорят о неплохой форме коллектива перед стартом нового сезона, так что нельзя исключать, что на своем поле им удастся удивить фаворита.

Хондер Кадис — лучший бомбардир клуба в португальской лиге прошлого сезона с 15-ю голами, что позволило ему занять 4-е место в списке снайперов.

«Бенфика»

Турнирное положение: «Бенфика» в прошлом сезоне не смогла стать чемпионом, заняв вторую позицию в португальской лиге.

Команда после 34-х туров национального первенства отстала на 10 очков от ставшего чемпионом «Спортинга», а также на восемь баллов опередила третий в таблице «Порту».

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, клуб минимально проиграл английскому «Фулхэму» (0:1).

Эта неудача прервала беспроигрышную серию клуба в семь поединков, которые были официальными (в Примейре прошлого сезона) и контрольными.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних восьми матчах (официальных и товарищеских) «Бенфика» проиграла лишь раз при четырех победах и трех ничьих.

Это говорит о неоднозначной форме фаворита, а значит у его соперника есть шансы как минимум на ничью.

Рафа — лучший бомбардир клуба в чемпионате Португалии прошлого сезона с 14-ю голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Фамакалина» забивали больше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Фамаликана» забивали обе команды

в трех из пяти последних матчей «Бенфика» не выиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бенфика» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.45. Ничья — в 4.70, победа «Фамаликана» — в 6.70.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.58 и 2.35.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в четырех из пяти их последних домашних матчей.

При этом последний сценарий был реализован и в трех из пяти предыдущих матчей «Бенфики».

Ставка: обе команды забьют за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и при этом — больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Фамаликана».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.02