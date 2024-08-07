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    «Хеккен» уничтожит эстонцев в первой игре?

    «Хеккен» — «Пайде». Ставка (к. 2.07) и прогноз на футбол, Лига конференций, 7 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Хеккен» — «Пайде»
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    «Хеккен»
    В третьем отборочном раунде Лиги конференций 7 августа пройдет матч «Хеккен» — «Пайде». Начало — в 20:00 Ставка и прогноз на матч «Хеккен» — «Пайде», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 07 Августа 2024 года

    Хеккен

  • Гётеборг
    •  Хеккен 20:00 Пайде

    Пайде

  • Пайде
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    «Хеккен»

    Турнирная таблица: В чемпионате Швеции «Хеккен» занимает 6 место, набрав 27 очков: 8 побед, 3 ничьи и 6 поражений.

    Последние матчи: В Лиге конференций «Хеккен» стартовал со второго квалификационного раунда, переиграв в двухматчевой дуэли «Дюделанж» из Люксембурга (6:1 — дома, 6:2 — в гостях)

    Хеккен — Пайде: коэффициенты букмекеров

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  • 1.0110.4628.96Бонус180%
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    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Хеккен» демонстрирует выигрышную серию, которая состоит из трёх матчей. Помимо успешных игр в еврокубках шведы успешно сыграли в чемпионате, обыграв «Вестерос» (4:0).

    «Пайде»

    Турнирная таблица: В чемпионате Эстонии «Пайде» занимает 4 место, аккумулировав 38 пунктов. В 22 туре внутреннего первенства участник Лиги конференций на выезде переиграл команду «Курессааре» (2:0).

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    • Последние матчи: «Пайде» с победы стартовал в Лиге конференций, обыграв «Бала Таун» из Уэльса (1:1 — дома, 2:1 — в гостях). Потом была успешная дуэль против клуба «Стьярнан» (4:0 — дома, 1:2 — в гостях).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

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    Состояние команды: В последних пяти матчах «Пайде» одержал три победы и потерпел два проигрыша.

    Статистика для ставок

    • Выигрышная серия «Хеккена» состоит из трёх матчей

    • «Пайде» переиграл в Лиге конференций «Бала Таун» и «Стьярнан»

    • «Хеккен» и «Пайде» ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Хеккен» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.06. Ничья оценена в 11.50, а победа «Пайде» — в 29.00.

    ТБ 3.5 и ТМ 3.5 принимаются с коэффициентом — 1.79 и 2.00 соответственно.

    Прогноз: «Хеккен» в последних играх показывает отличную реализацию моментов — 6 мячей за матч. Так что можно быть уверенны в крупной победе шведов.

    Ставка: Победа «Хеккена» с форой (-3) с коэффициентом 2.07.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча, в среднем за игру команды забивают по 3 гола.

    Ставка: ТБ 4 с коэффициентом 2.18.

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    «Хеккен» — «Пайде»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 07.08.2024. Прогнозы на футбол. «Хеккен» уничтожит эстонцев в первой игре?
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