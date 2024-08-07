В третьем отборочном раунде Лиги конференций 7 августа пройдет матч «Хеккен» — «Пайде». Начало — в 20:00 Ставка и прогноз на матч «Хеккен» — «Пайде», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Хеккен»

Турнирная таблица: В чемпионате Швеции «Хеккен» занимает 6 место, набрав 27 очков: 8 побед, 3 ничьи и 6 поражений.

Последние матчи: В Лиге конференций «Хеккен» стартовал со второго квалификационного раунда, переиграв в двухматчевой дуэли «Дюделанж» из Люксембурга (6:1 — дома, 6:2 — в гостях)

Хеккен — Пайде: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.0110.4628.96Бонус180%

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Хеккен» демонстрирует выигрышную серию, которая состоит из трёх матчей. Помимо успешных игр в еврокубках шведы успешно сыграли в чемпионате, обыграв «Вестерос» (4:0).

«Пайде»

Турнирная таблица: В чемпионате Эстонии «Пайде» занимает 4 место, аккумулировав 38 пунктов. В 22 туре внутреннего первенства участник Лиги конференций на выезде переиграл команду «Курессааре» (2:0).

Последние матчи: «Пайде» с победы стартовал в Лиге конференций, обыграв «Бала Таун» из Уэльса (1:1 — дома, 2:1 — в гостях). Потом была успешная дуэль против клуба «Стьярнан» (4:0 — дома, 1:2 — в гостях).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Пайде» одержал три победы и потерпел два проигрыша.

Статистика для ставок

Выигрышная серия «Хеккена» состоит из трёх матчей

«Пайде» переиграл в Лиге конференций «Бала Таун» и «Стьярнан»

«Хеккен» и «Пайде» ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хеккен» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.06. Ничья оценена в 11.50, а победа «Пайде» — в 29.00.

ТБ 3.5 и ТМ 3.5 принимаются с коэффициентом — 1.79 и 2.00 соответственно.

Прогноз: «Хеккен» в последних играх показывает отличную реализацию моментов — 6 мячей за матч. Так что можно быть уверенны в крупной победе шведов.

Ставка: Победа «Хеккена» с форой (-3) с коэффициентом 2.07.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча, в среднем за игру команды забивают по 3 гола.

Ставка: ТБ 4 с коэффициентом 2.18.