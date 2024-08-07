Хеккен
Пайде
«Хеккен»
Турнирная таблица: В чемпионате Швеции «Хеккен» занимает 6 место, набрав 27 очков: 8 побед, 3 ничьи и 6 поражений.
Последние матчи: В Лиге конференций «Хеккен» стартовал со второго квалификационного раунда, переиграв в двухматчевой дуэли «Дюделанж» из Люксембурга (6:1 — дома, 6:2 — в гостях)
Хеккен — Пайде: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: «Хеккен» демонстрирует выигрышную серию, которая состоит из трёх матчей. Помимо успешных игр в еврокубках шведы успешно сыграли в чемпионате, обыграв «Вестерос» (4:0).
«Пайде»
Турнирная таблица: В чемпионате Эстонии «Пайде» занимает 4 место, аккумулировав 38 пунктов. В 22 туре внутреннего первенства участник Лиги конференций на выезде переиграл команду «Курессааре» (2:0).
Последние матчи: «Пайде» с победы стартовал в Лиге конференций, обыграв «Бала Таун» из Уэльса (1:1 — дома, 2:1 — в гостях). Потом была успешная дуэль против клуба «Стьярнан» (4:0 — дома, 1:2 — в гостях).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Пайде» одержал три победы и потерпел два проигрыша.
Статистика для ставок
- Выигрышная серия «Хеккена» состоит из трёх матчей
- «Пайде» переиграл в Лиге конференций «Бала Таун» и «Стьярнан»
- «Хеккен» и «Пайде» ранее не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Хеккен» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.06. Ничья оценена в 11.50, а победа «Пайде» — в 29.00.
ТБ 3.5 и ТМ 3.5 принимаются с коэффициентом — 1.79 и 2.00 соответственно.
- 2.29Карабах — Лудогорец: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.16Динамо Киев — Рейнджерс: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
- 1.80Лилль — Фенербахче: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Хеккен» в последних играх показывает отличную реализацию моментов — 6 мячей за матч. Так что можно быть уверенны в крупной победе шведов.
Ставка: Победа «Хеккена» с форой (-3) с коэффициентом 2.07.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча, в среднем за игру команды забивают по 3 гола.
Ставка: ТБ 4 с коэффициентом 2.18.