«Ковентри»
Турнирное положение: «Небесно-голубые» минувший сезон провели не столь успешно. «Ковентри» финишировал на скромном 9 месте в Чемпионшипе.
При этом «Ковентри» в минувшем чемпионате Англии выиграл лишь в 17 матчах из 46. Да и в свои ворота команда пропустила 59 мячей.
Последние матчи: «Небесно-голубые» уже провели 5 контрольных поединков. Из 5 спаррингов команда выиграла 2 раза при 2 поражениях.
Причем в своем последнем спарринге «Ковентри» уступил «Вердеру» (1:2). А вот до того был разгромлен «Эвертон» (3:0).
В 5 своих последних матчах «Ковентри» добыл 2 победы. Забила в них команда 7 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «небесно-голубые» достаточно ершисты, но стабильности им явно не хватает. Да и оптимальный состав собрать все никак не удается.
Состав команды по именам достаточно скромный. Да и вообще, «Ковентри» способен дать бой практически любому сопернику.
Наверняка англичане постараются оказать достойное сопротивление «волкам». Вот только соперник смотрится куда выгоднее.
«Рома»
Турнирное положение: Эта команда провела не столь яркий минувший сезон. «Рома» заняла итоговое 6 место в Серии А.
При этом «Рома» в 38 поединках настреляла 65 мячей в ворота соперников. Зато пропускала команда в среднем более гола за матч — 46 мячей.
Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды уже активно началась. В 4 спаррингах римляне выиграли один раз при одной коллизии.
При этом «Рома» в последней контрольной встрече не смогла одолеть «Олимпиакос» (1:1). А вот до того «волки» минимально уступили «Тулузе».
В 5 своих последних матчах команда разжилась лишь одной викторией. В этих поединках она отличилась 8 мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Подбор игроков у команды по именам весьма неплохой. Плюс римляне пополнились украинским форвардом Артемом Довбиком.
Вообще, «Рома» не побеждала в 3 своих последних поединках. Правда, Даниэле Де Росси постепенно подводит команду к сезону.
Наверняка скажет свое веское слово Пауло Дибала. Да и Тэмми Абрахам надеется провести продуктивный сезон.
Очевидно, что номинальные гости будут действовать активно. Да и мотивация добыть долгожданную викторию у итальянцев имеется.
Статистика для ставок
- «Ковентри» выиграл в 2 своих последних матчах из 5
- «Рома» не побеждала в 3 своих последних поединках
- Римляне в 3 летних контрольных матчах забили всего 2 мяча
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Рома» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.98. Ничья оценена в 4.14, а победа оппонента — в скромные 3.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.63 и 2.20.
- 1.74Спартак — Крылья Советов: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.23Франция — Египет: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.98Марокко — Испания: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
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Прогноз: Обе команды нынче не особо преуспевают в плане реализации.
Команда Де Росси в летних контрольных поединках все никак не может поднатореть в атаке.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забить в первом тайме победу одержит «Рома».
Ставка: Победа «Ромы» в 1 тайме за 2.50