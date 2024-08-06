6 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Ковентри» и «Рома». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ковентри» — «Рома», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ковентри»

Турнирное положение: «Небесно-голубые» минувший сезон провели не столь успешно. «Ковентри» финишировал на скромном 9 месте в Чемпионшипе.

При этом «Ковентри» в минувшем чемпионате Англии выиграл лишь в 17 матчах из 46. Да и в свои ворота команда пропустила 59 мячей.

Последние матчи: «Небесно-голубые» уже провели 5 контрольных поединков. Из 5 спаррингов команда выиграла 2 раза при 2 поражениях.

Причем в своем последнем спарринге «Ковентри» уступил «Вердеру» (1:2). А вот до того был разгромлен «Эвертон» (3:0).

В 5 своих последних матчах «Ковентри» добыл 2 победы. Забила в них команда 7 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «небесно-голубые» достаточно ершисты, но стабильности им явно не хватает. Да и оптимальный состав собрать все никак не удается.

Состав команды по именам достаточно скромный. Да и вообще, «Ковентри» способен дать бой практически любому сопернику.

Наверняка англичане постараются оказать достойное сопротивление «волкам». Вот только соперник смотрится куда выгоднее.

«Рома»

Турнирное положение: Эта команда провела не столь яркий минувший сезон. «Рома» заняла итоговое 6 место в Серии А.

При этом «Рома» в 38 поединках настреляла 65 мячей в ворота соперников. Зато пропускала команда в среднем более гола за матч — 46 мячей.

Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды уже активно началась. В 4 спаррингах римляне выиграли один раз при одной коллизии.

При этом «Рома» в последней контрольной встрече не смогла одолеть «Олимпиакос» (1:1). А вот до того «волки» минимально уступили «Тулузе».

В 5 своих последних матчах команда разжилась лишь одной викторией. В этих поединках она отличилась 8 мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Подбор игроков у команды по именам весьма неплохой. Плюс римляне пополнились украинским форвардом Артемом Довбиком.

Вообще, «Рома» не побеждала в 3 своих последних поединках. Правда, Даниэле Де Росси постепенно подводит команду к сезону.

Наверняка скажет свое веское слово Пауло Дибала. Да и Тэмми Абрахам надеется провести продуктивный сезон.

Очевидно, что номинальные гости будут действовать активно. Да и мотивация добыть долгожданную викторию у итальянцев имеется.

Статистика для ставок

«Ковентри» выиграл в 2 своих последних матчах из 5

«Рома» не побеждала в 3 своих последних поединках

Римляне в 3 летних контрольных матчах забили всего 2 мяча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Рома» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.98. Ничья оценена в 4.14, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.63 и 2.20.

Прогноз: Обе команды нынче не особо преуспевают в плане реализации.

Команда Де Росси в летних контрольных поединках все никак не может поднатореть в атаке.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забить в первом тайме победу одержит «Рома».

Ставка: Победа «Ромы» в 1 тайме за 2.50