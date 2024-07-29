29 июля в 20-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Атлетико Минейро» и «Коринтианс». Начало игры — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетико Минейро» — «Коринтианс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Атлетико Минейро»

Турнирное положение: «Атлетико Минейро» пока никак не может запрыгнуть в топ-6. Сейчас команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Атлетико Минейро» на 7 очков отстает от 6 позиции. Да и выиграла команда всего в 6 матчах чемпионата из 17.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Атлетико Минейро» нанесла поражение «Васко да Гама» (2:0).

Причем в команда не проигрывает уже 3 матча кряду. Вот только надежность тылов откровенно удручает: 25 пропущенных мячей в 17 матчах.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Атлетико Минейро» выиграл дважды. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 9 пропущенных.

Не сыграют: Алиссон, Эверсон, Матиас Зарачо — травмированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: В последних поединках «Атлетико Минейро» поправил свои турнирные дела. Да и атака достаточно сильна — 25 забитых мячей.

Матчи против «тимао» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Атлетико Минейро» выиграл один раз при 2 поражениях.

Наверняка номинальные хозяева будут действовать активно. Да и опытнейший Халк забил уже 5 мячей в нынешнем чемпионате.

«Коринтианс»

Турнирное положение: «Коринтианс» сражается за выживание в бразильской Серии А. Команда ныне расположилась на 14 строчке турнирной таблицы.

Притом, что «Коринтианс» откровенно слабо обороняется. В 19 поединках чемпионата команда пропустила в свои ворота 25 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась одним зачетным баллом. «Коринтианс» подписал мировую с «Гремио» (2:2).

До того команда одолела «Баию» (1:0). А вот чуть ранее «тимао» удалось расправиться с ершистой «Крисиумой» (2:1).

В пяти своих последних матчах «Коринтианс» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей в ворота соперников при 8 пропущенных.

Не сыграют: Майкон — травмирован.

Состояние команды: на нынешнем отрезке «Коринтианс» несколько улучшил свои результаты. Да и гандикап от опасной зоны составляет 4 очка.

При этом «Коринтианс» проиграла в 8 матчах чемпионата из 19. А вот с реализацией не все так весело — 17 точных ударов.

Вот только в кадровом аспекте у команды не все так гладко. Хавбек Майкон уже давненько находится в клубном лазарете.

Нет сомнений, что номинальные гости постараются разжиться заветными баллами. Да и «Атлетико Минейро» «тимао» не проигрывают больше года.

Статистика для ставок

«Атлетико Минейро» имеет действующую трехматчевую беспроигрышную серию

И те, и другие в среднем пропускают более гола за матч

«Коринтианс» в среднем забивает реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетико Минейро» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.69. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 5.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.04 и 1.78.

Прогноз: «Атлетико Минейро» явно сильнее оппонента, и уж точно сразу будет активно атаковать.

Хозяева постараются поднатореть в плане реализации, к тому же победили в двух своих последних домашних поединках.

Ставка: Победа «Атлетико Минейро» в 1 тайме за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.04