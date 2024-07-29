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    «Атлетико Минейро» будет торопиться

    «Атлетико Минейро» — «Коринтианс». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 29 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетико Минейро» — «Коринтианс»
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    Халк
    29 июля в 20-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Атлетико Минейро» и «Коринтианс». Начало игры — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетико Минейро» — «Коринтианс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 29 Июля 2024 года

    Атлетико Минейро

  • Белу-Оризонти
    •  Атлетико Минейро 01:00 Коринтианс

    Коринтианс

  • Бразилия. Серия А
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    «Атлетико Минейро»

    Турнирное положение: «Атлетико Минейро» пока никак не может запрыгнуть в топ-6. Сейчас команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

    При этом «Атлетико Минейро» на 7 очков отстает от 6 позиции. Да и выиграла команда всего в 6 матчах чемпионата из 17.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Атлетико Минейро» нанесла поражение «Васко да Гама» (2:0).

    Причем в команда не проигрывает уже 3 матча кряду. Вот только надежность тылов откровенно удручает: 25 пропущенных мячей в 17 матчах.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Атлетико Минейро» выиграл дважды. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 9 пропущенных.

    Не сыграют: Алиссон, Эверсон, Матиас Зарачо — травмированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: В последних поединках «Атлетико Минейро» поправил свои турнирные дела. Да и атака достаточно сильна — 25 забитых мячей.

    Матчи против «тимао» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Атлетико Минейро» выиграл один раз при 2 поражениях.

    Наверняка номинальные хозяева будут действовать активно. Да и опытнейший Халк забил уже 5 мячей в нынешнем чемпионате.

    «Коринтианс»

    Турнирное положение: «Коринтианс» сражается за выживание в бразильской Серии А. Команда ныне расположилась на 14 строчке турнирной таблицы.

    Притом, что «Коринтианс» откровенно слабо обороняется. В 19 поединках чемпионата команда пропустила в свои ворота 25 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась одним зачетным баллом. «Коринтианс» подписал мировую с «Гремио» (2:2).

    До того команда одолела «Баию» (1:0). А вот чуть ранее «тимао» удалось расправиться с ершистой «Крисиумой» (2:1).

    В пяти своих последних матчах «Коринтианс» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей в ворота соперников при 8 пропущенных.

    Не сыграют: Майкон — травмирован.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Коринтианс» несколько улучшил свои результаты. Да и гандикап от опасной зоны составляет 4 очка.

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    При этом «Коринтианс» проиграла в 8 матчах чемпионата из 19. А вот с реализацией не все так весело — 17 точных ударов.

    Вот только в кадровом аспекте у команды не все так гладко. Хавбек Майкон уже давненько находится в клубном лазарете.

    Нет сомнений, что номинальные гости постараются разжиться заветными баллами. Да и «Атлетико Минейро» «тимао» не проигрывают больше года.

    Статистика для ставок

    • «Атлетико Минейро» имеет действующую трехматчевую беспроигрышную серию

    • И те, и другие в среднем пропускают более гола за матч

    • «Коринтианс» в среднем забивает реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетико Минейро» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.69. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 5.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.04 и 1.78.

    Прогноз: «Атлетико Минейро» явно сильнее оппонента, и уж точно сразу будет активно атаковать.

    Хозяева постараются поднатореть в плане реализации, к тому же победили в двух своих последних домашних поединках.

    Ставка: Победа «Атлетико Минейро» в 1 тайме за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.04

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