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    Сможет ли «Черноморец» остановить «Урал»?

    Черноморец — Урал: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.35. 27.07.2024

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    Прогноз и ставки на «Черноморец» — «Урал»
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    «Урал»
    В матче третьего тура Первой лиги России «Черноморец» на своем поле примет «Урал». Встреча пройдет 27 июля и начнется в 19:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Черноморец» — «Урал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 27 Июля 2024 года

    Черноморец

  • Новороссийск
    •  Черноморец 19:30 Урал

    Урал

  • Екатеринбург
    •

    «Черноморец»

    Положение команды: команда из Новороссийска крайне плохо стартовала в новом сезоне.

    Новороссийцы проиграли две игры, не набрали очков и занимают только 13-е место в турнирной таблице.

    За две игры новороссийский коллектив смог забить только один мяч, а пропустил — три.

    Последние матчи: в первом туре «бело-синие» проиграли «Арсеналу» (0:1), а во втором — «Чайке» (1:2).

    Во время подготовки к сезону «моряки» уступили «Железничару» (1:3) и «КАМАЗу» (0:1), но победили «Нови Белград» (3:2) и тот же «КАМАЗ» (1:0).

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Прошлый сезон ФНЛ «Черноморец» завершил поражениями от «Химок» (1:2) и «Енисея» (0:2).

    Не сыграют: наставник команды Вадим Гаранин сможет рассчитывать на всех игроков.

    Состояние команды: «Черноморец» сложно входит в сезон и уже даже ходят слухи о возможном увольнении Гаранина через несколько туров, если ситуация не изменится.

    Летом в команду пришли Алан Хабалов, Кирилл Столбов, Андрей Окладников, Илья Родионов и Вячеслав Кротов, а ушли из нее Виктор Гараев, Иван Зазвонкин и Артем Воропаев.

    «Урал»

    Турнирное положение: уральцы, как и ожидалось, отлично стартовали в Первой лиге.

    Команда из Екатеринбурга смогла добыть две победы, набрала шесть очков и располагается на втором месте в турнирной таблице.

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    • Екатеринбуржцы смогли четыре раза поразить ворота соперника и один раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в этом сезоне екатеринбургский коллектив сначала обыграл «Сочи» (2:0), а затем сломил сопротивление «Шинника» (2:1).

    Во время подготовки к сезону «Урал» обыграл «Равшан» (5:0) и «Кызылкум» (1:0).

    В стыковых матчах за право остаться в РПЛ «оранжево-черные» уступили «Акрону» (0:2, 2:1).

    Не сыграют: наставник команды Евгений Аверьянов сможет рассчитывать на всех игроков.

    Состояние команды: «шмели» прогнозируемо удачно стартовали и являются одними из главных претендентов на повышение в классе.

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    Летом в «Урал» пришли Итало, Иван Чудин, Тимофей Маргасов, а также игроки, которые вернулись из аренд.

    Ушли из коллектива Евгений Татаринов, Гильерме Шеттине, Кики, Илья Помазун, Ибраима Сиссе, Юрий Газинский, Рай Влут, Роман Емельянов и Денис Кулаков.

    Статистика для ставок

    • «Черноморец» не может выиграть на протяжении 11 официальных матчей подряд

    • «Урал» выиграл 3 последних официальных матча подряд

    • Последний раз команды встречались между собой в 2019 году и «Урал» одержал победу со счетом 2:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Урал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.30, а победа «Черноморца» — в 3.10.

    ТБ 2,5 оценивается в 2.20, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.67.

    Прогноз: «Урал» сильнее своего соперника и находится в хорошей форме, поэтому думается, что команда из Екатеринбурга должна побеждать.

    Ставка: победа «Урала» за 2.35.

    Прогноз: также спрогнозируем, что обе команды забьют. Этот исход является достаточно вероятным, поскольку «Черноморец» любит забивать дома, а «Урал» в Первой лиге пока что забивает всем.

    Ставка: обе забьют за 2.00.

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    «Черноморец» — «Урал»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 27.07.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Черноморец» остановить «Урал»?
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