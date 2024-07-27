Черноморец
Урал
«Черноморец»
Положение команды: команда из Новороссийска крайне плохо стартовала в новом сезоне.
Новороссийцы проиграли две игры, не набрали очков и занимают только 13-е место в турнирной таблице.
За две игры новороссийский коллектив смог забить только один мяч, а пропустил — три.
Последние матчи: в первом туре «бело-синие» проиграли «Арсеналу» (0:1), а во втором — «Чайке» (1:2).
Во время подготовки к сезону «моряки» уступили «Железничару» (1:3) и «КАМАЗу» (0:1), но победили «Нови Белград» (3:2) и тот же «КАМАЗ» (1:0).
Прошлый сезон ФНЛ «Черноморец» завершил поражениями от «Химок» (1:2) и «Енисея» (0:2).
Не сыграют: наставник команды Вадим Гаранин сможет рассчитывать на всех игроков.
Состояние команды: «Черноморец» сложно входит в сезон и уже даже ходят слухи о возможном увольнении Гаранина через несколько туров, если ситуация не изменится.
Летом в команду пришли Алан Хабалов, Кирилл Столбов, Андрей Окладников, Илья Родионов и Вячеслав Кротов, а ушли из нее Виктор Гараев, Иван Зазвонкин и Артем Воропаев.
«Урал»
Турнирное положение: уральцы, как и ожидалось, отлично стартовали в Первой лиге.
Команда из Екатеринбурга смогла добыть две победы, набрала шесть очков и располагается на втором месте в турнирной таблице.
Екатеринбуржцы смогли четыре раза поразить ворота соперника и один раз пропустили в свои.
Последние матчи: в этом сезоне екатеринбургский коллектив сначала обыграл «Сочи» (2:0), а затем сломил сопротивление «Шинника» (2:1).
Во время подготовки к сезону «Урал» обыграл «Равшан» (5:0) и «Кызылкум» (1:0).
В стыковых матчах за право остаться в РПЛ «оранжево-черные» уступили «Акрону» (0:2, 2:1).
Не сыграют: наставник команды Евгений Аверьянов сможет рассчитывать на всех игроков.
Состояние команды: «шмели» прогнозируемо удачно стартовали и являются одними из главных претендентов на повышение в классе.
Летом в «Урал» пришли Итало, Иван Чудин, Тимофей Маргасов, а также игроки, которые вернулись из аренд.
Ушли из коллектива Евгений Татаринов, Гильерме Шеттине, Кики, Илья Помазун, Ибраима Сиссе, Юрий Газинский, Рай Влут, Роман Емельянов и Денис Кулаков.
Статистика для ставок
- «Черноморец» не может выиграть на протяжении 11 официальных матчей подряд
- «Урал» выиграл 3 последних официальных матча подряд
- Последний раз команды встречались между собой в 2019 году и «Урал» одержал победу со счетом 2:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Урал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.30, а победа «Черноморца» — в 3.10.
ТБ 2,5 оценивается в 2.20, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.67.
- 3.55Крылья Советов — Ростов: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 2.08Балтика — Уфа: прогноз и ставкаСегодня в 20:15
- 2.08Рубин — Зенит: прогноз и ставкаЗавтра в 17:30
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Прогноз: «Урал» сильнее своего соперника и находится в хорошей форме, поэтому думается, что команда из Екатеринбурга должна побеждать.
Ставка: победа «Урала» за 2.35.
Прогноз: также спрогнозируем, что обе команды забьют. Этот исход является достаточно вероятным, поскольку «Черноморец» любит забивать дома, а «Урал» в Первой лиге пока что забивает всем.
Ставка: обе забьют за 2.00.