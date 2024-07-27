В матче третьего тура Первой лиги России «Черноморец» на своем поле примет «Урал». Встреча пройдет 27 июля и начнется в 19:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Черноморец» — «Урал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Черноморец»

Положение команды: команда из Новороссийска крайне плохо стартовала в новом сезоне.

Новороссийцы проиграли две игры, не набрали очков и занимают только 13-е место в турнирной таблице.

За две игры новороссийский коллектив смог забить только один мяч, а пропустил — три.

Последние матчи: в первом туре «бело-синие» проиграли «Арсеналу» (0:1), а во втором — «Чайке» (1:2).

Во время подготовки к сезону «моряки» уступили «Железничару» (1:3) и «КАМАЗу» (0:1), но победили «Нови Белград» (3:2) и тот же «КАМАЗ» (1:0).

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Прошлый сезон ФНЛ «Черноморец» завершил поражениями от «Химок» (1:2) и «Енисея» (0:2).

Не сыграют: наставник команды Вадим Гаранин сможет рассчитывать на всех игроков.

Состояние команды: «Черноморец» сложно входит в сезон и уже даже ходят слухи о возможном увольнении Гаранина через несколько туров, если ситуация не изменится.

Летом в команду пришли Алан Хабалов, Кирилл Столбов, Андрей Окладников, Илья Родионов и Вячеслав Кротов, а ушли из нее Виктор Гараев, Иван Зазвонкин и Артем Воропаев.

«Урал»

Турнирное положение: уральцы, как и ожидалось, отлично стартовали в Первой лиге.

Команда из Екатеринбурга смогла добыть две победы, набрала шесть очков и располагается на втором месте в турнирной таблице.

Екатеринбуржцы смогли четыре раза поразить ворота соперника и один раз пропустили в свои.

Последние матчи: в этом сезоне екатеринбургский коллектив сначала обыграл «Сочи» (2:0), а затем сломил сопротивление «Шинника» (2:1).

Во время подготовки к сезону «Урал» обыграл «Равшан» (5:0) и «Кызылкум» (1:0).

В стыковых матчах за право остаться в РПЛ «оранжево-черные» уступили «Акрону» (0:2, 2:1).

Не сыграют: наставник команды Евгений Аверьянов сможет рассчитывать на всех игроков.

Состояние команды: «шмели» прогнозируемо удачно стартовали и являются одними из главных претендентов на повышение в классе.

Летом в «Урал» пришли Итало, Иван Чудин, Тимофей Маргасов, а также игроки, которые вернулись из аренд.

Ушли из коллектива Евгений Татаринов, Гильерме Шеттине, Кики, Илья Помазун, Ибраима Сиссе, Юрий Газинский, Рай Влут, Роман Емельянов и Денис Кулаков.

Статистика для ставок

«Черноморец» не может выиграть на протяжении 11 официальных матчей подряд

«Урал» выиграл 3 последних официальных матча подряд

Последний раз команды встречались между собой в 2019 году и «Урал» одержал победу со счетом 2:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Урал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.30, а победа «Черноморца» — в 3.10.

ТБ 2,5 оценивается в 2.20, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.67.

Прогноз: «Урал» сильнее своего соперника и находится в хорошей форме, поэтому думается, что команда из Екатеринбурга должна побеждать.

Ставка: победа «Урала» за 2.35.

Прогноз: также спрогнозируем, что обе команды забьют. Этот исход является достаточно вероятным, поскольку «Черноморец» любит забивать дома, а «Урал» в Первой лиге пока что забивает всем.

Ставка: обе забьют за 2.00.