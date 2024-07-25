25 июля в 1/4 финала квалификационного раунда Лиги конференций по футболу сыграют «Флориана» и «Витория Гимарайнш». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Флориана» — «Витория Гимарайнш», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Флориана»

Турнирное положение: Мальтийцы уже начали официальный сезон. В первом раунде квалификации команда прошла санмаринский «Тре Пенне» (3:1, 1:1).

При этом «Флориана» до того проиграла в финале Кубка Мальты. В серии пенальти команда уступила «Слиме».

Последние матчи: предыдущий поединок для команды сложился драматично. На выезде мальтийцы лишь в концовке сравняли счет в матче с «Тре Пенне» (1:1).

Да и вообще, по игре команда заметно превосходила санмаринцев. Так что их проход во второй раунд получился логичным.

В 5 своих последних матчах «Флориана» выиграла 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 7 же пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит достаточно неплохо. Вот только бодаться с португальцами ей будет нелегко.

При этом «Флориана» традиционно является домашней командой. Да и проверить свои силы на фоне крепких португальцев мальтийцы мотивированы.

Очевидно, что мальтийцы постараются максимально воспользоваться фактором своего поля. Так что лишь отсиживаться в тылах они точно не собираются.

«Витория Гимарайнш»

Турнирное положение: «Витория Гимарайнш» пока не стартовала в сезоне официально. Летом она проводила лишь контрольные матчи.

Причем «Витория Гимарайнш» пребывает в весьма приличных кондициях. В 4 спаррингах команда добыла 4 виктории.

Последние матчи: в 4 своих спаррингах португальцы не забивали менее 2 голов за матч. Причем в двух последних поединках команда сохранила свои ворота в неприкосновенности.

Последний спарринг команда провела продуктивно. Португальцы уверенно разобрались с «Райо Вальекано» (2:0).

В 5 своих последних матчах команда выиграла. В них «Витория Гимарайнш» отличилась 15 забитыми мячами при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: португальцы с каждым матчем набирают обороты. Да и мальтийцев команда должна банально не замечать.

Например, «Мидлсбро» команда переиграла со счетом 2:0. А вот скромный «Трофенше» был обыгран менее убедительно (2:1).

При этом «Витория Гимарайнш» весьма неплохо атакует. Да и класс португальского клуба должен сказаться.

Нет сомнений, что номинальные гости будут агрессивно атаковать. Забивать в их составе уж точно найдется кому.

Статистика для ставок

«Флориана» имеет действующую четырехматчевую беспроигрышную серию

«Витория Гимарайнш» выиграла в 5 своих последних поединках

«Витория Гимарайнш» не пропускала в 2 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Витория Гимарайнш» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 6.30, а победа оппонента — в скромные 11.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.46 и 2.45.

Прогноз: Португальцы априори сильнее соперника, да и в летних контрольных матчах выглядели блестяще.

«Флориане» банально не хватает класса, да и оппонент прекрасно выглядит в атаке.

Ставка: Фора «Витории Гимарайнш» -2.5 за 2.62.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече отличиться смогут оба оппонента.

Ставка: Обе забьют за 2.00