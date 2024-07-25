Флориана
Витория Гимарайнш
«Флориана»
Турнирное положение: Мальтийцы уже начали официальный сезон. В первом раунде квалификации команда прошла санмаринский «Тре Пенне» (3:1, 1:1).
При этом «Флориана» до того проиграла в финале Кубка Мальты. В серии пенальти команда уступила «Слиме».
Флориана — Витория Гимарайнш: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: предыдущий поединок для команды сложился драматично. На выезде мальтийцы лишь в концовке сравняли счет в матче с «Тре Пенне» (1:1).
Да и вообще, по игре команда заметно превосходила санмаринцев. Так что их проход во второй раунд получился логичным.
В 5 своих последних матчах «Флориана» выиграла 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 7 же пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит достаточно неплохо. Вот только бодаться с португальцами ей будет нелегко.
При этом «Флориана» традиционно является домашней командой. Да и проверить свои силы на фоне крепких португальцев мальтийцы мотивированы.
Очевидно, что мальтийцы постараются максимально воспользоваться фактором своего поля. Так что лишь отсиживаться в тылах они точно не собираются.
«Витория Гимарайнш»
Турнирное положение: «Витория Гимарайнш» пока не стартовала в сезоне официально. Летом она проводила лишь контрольные матчи.
Причем «Витория Гимарайнш» пребывает в весьма приличных кондициях. В 4 спаррингах команда добыла 4 виктории.
Последние матчи: в 4 своих спаррингах португальцы не забивали менее 2 голов за матч. Причем в двух последних поединках команда сохранила свои ворота в неприкосновенности.
Последний спарринг команда провела продуктивно. Португальцы уверенно разобрались с «Райо Вальекано» (2:0).
В 5 своих последних матчах команда выиграла. В них «Витория Гимарайнш» отличилась 15 забитыми мячами при 3 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: португальцы с каждым матчем набирают обороты. Да и мальтийцев команда должна банально не замечать.
Например, «Мидлсбро» команда переиграла со счетом 2:0. А вот скромный «Трофенше» был обыгран менее убедительно (2:1).
При этом «Витория Гимарайнш» весьма неплохо атакует. Да и класс португальского клуба должен сказаться.
Нет сомнений, что номинальные гости будут агрессивно атаковать. Забивать в их составе уж точно найдется кому.
Статистика для ставок
- «Флориана» имеет действующую четырехматчевую беспроигрышную серию
- «Витория Гимарайнш» выиграла в 5 своих последних поединках
- «Витория Гимарайнш» не пропускала в 2 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Витория Гимарайнш» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 6.30, а победа оппонента — в скромные 11.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.46 и 2.45.
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Прогноз: Португальцы априори сильнее соперника, да и в летних контрольных матчах выглядели блестяще.
«Флориане» банально не хватает класса, да и оппонент прекрасно выглядит в атаке.
Ставка: Фора «Витории Гимарайнш» -2.5 за 2.62.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече отличиться смогут оба оппонента.
Ставка: Обе забьют за 2.00