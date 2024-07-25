ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лени ЙороПрыжок через Ла-Манш. Как Франция стала любимым трансферным рынком АПЛ Килиан МбаппеНовая эпоха. В каком состоянии «ПСЖ» подходит к сезону Александр СоболевНа перепутье двух столиц. «Спартак» и «Зенит» близки к сделке по Соболеву
    Все новости спорта

    «Витория Гимарайнш» не оставит шансов мальтийцам

    «Флориана» — «Витория Гимарайнш». Прогноз и ставки (к. 2.62) на футбол, квалификация Лиги конференций, 25 июля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на Витория Гимарайнш Прогнозы на Португалия Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Флориана» — «Витория Гимарайнш»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Витория Гимарайнш»
    25 июля в 1/4 финала квалификационного раунда Лиги конференций по футболу сыграют «Флориана» и «Витория Гимарайнш». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Флориана» — «Витория Гимарайнш», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Квалификация 25 Июля 2024 года

    Флориана

  • Лига конференций. Квалификация
    •  Флориана 20:00 Витория Гимарайнш

    Витория Гимарайнш

  • Гимарайнш
    •

    «Флориана»

    Турнирное положение: Мальтийцы уже начали официальный сезон. В первом раунде квалификации команда прошла санмаринский «Тре Пенне» (3:1, 1:1).

    При этом «Флориана» до того проиграла в финале Кубка Мальты. В серии пенальти команда уступила «Слиме».

    Флориана — Витория Гимарайнш: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: предыдущий поединок для команды сложился драматично. На выезде мальтийцы лишь в концовке сравняли счет в матче с «Тре Пенне» (1:1).

    Да и вообще, по игре команда заметно превосходила санмаринцев. Так что их проход во второй раунд получился логичным.

    В 5 своих последних матчах «Флориана» выиграла 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 7 же пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит достаточно неплохо. Вот только бодаться с португальцами ей будет нелегко.

    При этом «Флориана» традиционно является домашней командой. Да и проверить свои силы на фоне крепких португальцев мальтийцы мотивированы.

    Очевидно, что мальтийцы постараются максимально воспользоваться фактором своего поля. Так что лишь отсиживаться в тылах они точно не собираются.

    «Витория Гимарайнш»

    Турнирное положение: «Витория Гимарайнш» пока не стартовала в сезоне официально. Летом она проводила лишь контрольные матчи.

    Причем «Витория Гимарайнш» пребывает в весьма приличных кондициях. В 4 спаррингах команда добыла 4 виктории.

  • Трансферный дайджест. 16-22 июля
  • Кубо близок к переходу в «Ливерпуль», о Канте мечтает «Барселона», «Челси» не нужен Галлахер
  • 22/07/2024

    • Последние матчи: в 4 своих спаррингах португальцы не забивали менее 2 голов за матч. Причем в двух последних поединках команда сохранила свои ворота в неприкосновенности.

    Последний спарринг команда провела продуктивно. Португальцы уверенно разобрались с «Райо Вальекано» (2:0).

    В 5 своих последних матчах команда выиграла. В них «Витория Гимарайнш» отличилась 15 забитыми мячами при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: португальцы с каждым матчем набирают обороты. Да и мальтийцев команда должна банально не замечать.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Например, «Мидлсбро» команда переиграла со счетом 2:0. А вот скромный «Трофенше» был обыгран менее убедительно (2:1).

    При этом «Витория Гимарайнш» весьма неплохо атакует. Да и класс португальского клуба должен сказаться.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут агрессивно атаковать. Забивать в их составе уж точно найдется кому.

    Статистика для ставок

    • «Флориана» имеет действующую четырехматчевую беспроигрышную серию

    • «Витория Гимарайнш» выиграла в 5 своих последних поединках

    • «Витория Гимарайнш» не пропускала в 2 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Витория Гимарайнш» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 6.30, а победа оппонента — в скромные 11.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.46 и 2.45.

    Прогноз: Португальцы априори сильнее соперника, да и в летних контрольных матчах выглядели блестяще.

    «Флориане» банально не хватает класса, да и оппонент прекрасно выглядит в атаке.

    Ставка: Фора «Витории Гимарайнш» -2.5 за 2.62.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече отличиться смогут оба оппонента.

    Ставка: Обе забьют за 2.00

    Ещё прогнозы на спорт
    1.90
  • Прогноз на матч Андреева — Бошкович
  • Теннис
  • Сегодня в 10:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Бордо — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Серезо Осака — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 13:15
    •  1.92
  • Прогноз на матч Берреттини — Табило
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Аргентина (U23) — Марокко (U23)
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Узбекистан (U23) — Испания (U23)
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Аванесян — Кристиан
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Баэс — Тиранте
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Струга — Пюник
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Египет (U23) — Доминиканская Республика (U23)
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Гвинея (U23) — Новая Зеландия (U23)
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Рига — Вроцлав
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Мартин — Шан
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Динамо Батуми — Дечич
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Флориана» — «Витория Гимарайнш»: прогноз, ставка (2.62), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 25.07.2024. Прогнозы на футбол. «Витория Гимарайнш» не оставит шансов мальтийцам
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры