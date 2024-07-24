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    АЕК — «Интер Эскальдес». Прогноз и ставка (к. 1.90) на футбол, 2-й раунд квалификации Лиги конференций, 24 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на АЕК — «Интер Эскальдес»
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    АЕК
    24 июля в первом матче 2-го раунда квалификации Лиги конференций сыграют АЕК и «Интер Эскальдес». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч АЕК — «Интер Эскальдес», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 24 Июля 2024 года

    АЕК Афины

  • Афины
    •  АЕК Афины 21:00 Интер Клуб

    Интер Клуб

  • Эскальдес-Энгордань
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    АЕК

    Турнирное положение: АЕК вышел в квалификацию Лиги конференцию благодаря второму месту в чемпионате Греции.

    Команда в итоге на два очка отстала от ставшего чемпионом ПАОКа, а также на четыре балла опередила «Олимпиакос», который выиграл Лигу конференций прошлой кампании.

    Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках товарищеской встречи клуб на чужом поле сыграл вничью с «Омонией» Никосия (1:1).

    Эта мировая оформила безвыигрышную мини-серию в поединках, которые были контрольными. Ранее афиняне потерпели разгром от АЗ Алкмаара (0:6).

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах в разных турнирах АЕК выиграл лишь раз при трех поражениях и одной ничьей.

    Такие результаты говорят о не лучшей форме коллектива, ведь три поражения в пяти последних поединках вряд ли радуют его болельщиков.

    Эсекиэль Понсе — лучший бомбардир команды в чемпионате Греции прошлого сезона с 14 голами.

    «Интер Эскальдес»

    Турнирное положение: «Интер Эскальдес» вышел в квалификацию Лиги конференций благодаря второму месту в чемпионате Андорры.

    Команда по итогам 27-ми туров на целых 63 очка отстала от ставшего чемпионом «УЭ Санта-Колома», а также на три балла опередила своего ближайшего преследователя.

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    • Последние матчи: в рамках ответной игры 1-го раунда квалификации Лиги конференций клуб разгромил боснийский «Вележ» дома — 5:1.

    В первой игре на выезде коллектив разошелся с соперником со счетом 1:1, так что судьба путевки в грядущий раунд решилась именно в этом поединке.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах в разных турнирах «Интер Эскальдес» ни разу не проиграл при трех победах и двух ничьих.

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    Гийом Лопес и Доминго Берланга — лучшие бомбардиры команды в квалификации Лиги конференций текущего сезона с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из семи последних матчей АЕКа забивали больше 2,5 голов

    • в трех из пяти последних матах «Интер Эскальдес» забивали больше 3,5 голов

    • в четырех последних матчах «Интер Эскальдес» забивали обе команды.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: АЕК — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.05. Ничья — в 13.00, победа «Интер Эскальдес» — в 49.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.27 и 3.75.

    Прогноз: хозяева явно превосходят соперника классом. При этом в двух последних своих поединках против более сильных соперников они забивали три мяча.

    При всей хорошей форме гостей им вряд ли удастся избежать разгромного поражения на выезде.

    Ставка: индивидуальный тотал АЕКа больше 3,5 голов за 1.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 4,5 голов, ведь хозяева могут как забить пять мячей, так и позволить аутсайдеру дуэли отличиться одним голом, ведя 4:0 или больше.

    Ставка: тотал больше 4,5 голов за 2.50

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    АЕК — «Интер Эскальдес»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 24.07.2024. Прогнозы на футбол. Уничтожит ли АЕК «Интер Эскальдес»?
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