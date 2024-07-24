24 июля в первом матче 2-го раунда квалификации Лиги конференций сыграют АЕК и «Интер Эскальдес». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч АЕК — «Интер Эскальдес», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

АЕК

Турнирное положение: АЕК вышел в квалификацию Лиги конференцию благодаря второму месту в чемпионате Греции.

Команда в итоге на два очка отстала от ставшего чемпионом ПАОКа, а также на четыре балла опередила «Олимпиакос», который выиграл Лигу конференций прошлой кампании.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках товарищеской встречи клуб на чужом поле сыграл вничью с «Омонией» Никосия (1:1).

Эта мировая оформила безвыигрышную мини-серию в поединках, которые были контрольными. Ранее афиняне потерпели разгром от АЗ Алкмаара (0:6).

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах в разных турнирах АЕК выиграл лишь раз при трех поражениях и одной ничьей.

Такие результаты говорят о не лучшей форме коллектива, ведь три поражения в пяти последних поединках вряд ли радуют его болельщиков.

Эсекиэль Понсе — лучший бомбардир команды в чемпионате Греции прошлого сезона с 14 голами.

«Интер Эскальдес»

Турнирное положение: «Интер Эскальдес» вышел в квалификацию Лиги конференций благодаря второму месту в чемпионате Андорры.

Команда по итогам 27-ми туров на целых 63 очка отстала от ставшего чемпионом «УЭ Санта-Колома», а также на три балла опередила своего ближайшего преследователя.

Последние матчи: в рамках ответной игры 1-го раунда квалификации Лиги конференций клуб разгромил боснийский «Вележ» дома — 5:1.

В первой игре на выезде коллектив разошелся с соперником со счетом 1:1, так что судьба путевки в грядущий раунд решилась именно в этом поединке.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах в разных турнирах «Интер Эскальдес» ни разу не проиграл при трех победах и двух ничьих.

Гийом Лопес и Доминго Берланга — лучшие бомбардиры команды в квалификации Лиги конференций текущего сезона с двумя голами.

Статистика для ставок

в пяти из семи последних матчей АЕКа забивали больше 2,5 голов

в трех из пяти последних матах «Интер Эскальдес» забивали больше 3,5 голов

в четырех последних матчах «Интер Эскальдес» забивали обе команды.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: АЕК — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.05. Ничья — в 13.00, победа «Интер Эскальдес» — в 49.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.27 и 3.75.

Прогноз: хозяева явно превосходят соперника классом. При этом в двух последних своих поединках против более сильных соперников они забивали три мяча.

При всей хорошей форме гостей им вряд ли удастся избежать разгромного поражения на выезде.

Ставка: индивидуальный тотал АЕКа больше 3,5 голов за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 4,5 голов, ведь хозяева могут как забить пять мячей, так и позволить аутсайдеру дуэли отличиться одним голом, ведя 4:0 или больше.

Ставка: тотал больше 4,5 голов за 2.50