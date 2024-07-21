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    «Васко да Гама» продлит свою успешную серию?

    «Атлетико Минейро» — «Васко да Гама». Прогноз и ставка (к. 1.92) на чемпионат Бразилии

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    Прогноз и ставки на «Атлетико Минейро» — «Васко да Гама»
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    «Васко да Гама»
    «Атлетико Минейро» на своем поле примет «Васко да Гама» в 18-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 21 июля и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетико Минейро» — «Васко да Гама», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 21 Июля 2024 года

    Атлетико Минейро

  • Белу-Оризонти
    •  Атлетико Минейро 22:00 Васко да Гама

    Васко да Гама

  • Бразилия. Серия А
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    «Атлетико Минейро»

    Турнирное положение: Команда из города Белу-Оризонти с 22 очками на текущий момент расположилась на 11 месте в турнирной таблице Серии А.

    «Атлетико Минейро» одержал пять викторий, семь встреч завершил мировыми исходами и четыре раза проиграл, разница мячей составляет 23:25.

    Последние матчи: «Петушки» в прошлом туре первенства в гостях расписали мировую против «Жувентуде» 1:1, а игровым днем ранее они на своей территории смогли переиграть «Сан-Паулу» со счетом 2:1.

    Не сыграют: Лазарет команды переполнен и среди отсутствующих будет несколько важных игроков.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Атлетико Минейро» в отрезке последних своих девяти проведенных встреч смог выиграть только в двух из них. Четыре поединка за это время команда еще проиграла и расписала три ничьи. Но только в двух матчах данного отрезка она уходила с поля без забитого мяча.

    «Васко да Гама»

    Турнирное положение: Клуб из Рио-де-Жанейро на данный момент в таблице идет на девятой строке в таблице, имея в активе 23 балла.

    «Васко да Гама» отпраздновал семь викторий, дважды сыграл вничью и потерпел восемь поражений, разница мячей составляет 20:26.

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    • Последние матчи: В прошлом туре первенства «адмиралы» на выезде смогли минимально переиграть «Атлетико Гойаниенсе» со счетом 1:0. И этим результатом они продлили свою победную серию до четырех встреч кряду.

    Не сыграют: Из-за травм игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.

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    Состояние команды: «Васко да Гама» к данной игре подходит с 5-матчевой беспроигрышной серией. Начал коллектив этот период с мирового результата, а продолжил четырьмя выигрышами подряд. Две виктории в данном отрезке были добыты с минимальной разницей, а еще две — с разницей в два мяча. И в трех поединках этого периода коллектив не пропускал.

    Статистика для ставок

    • «Атлетико Минейро» дома выиграл лишь один матч из шести предыдущих

    • «Васко да Гама» выиграл две предыдущие гостевые встречи, но до этого проиграл семь из восьми

    • «Васко да Гама» выиграл у предстоящего противника в трех последних очных противостояниях

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Атлетико Минейро» — 1.86, победа «Васко да Гама» — 4.25, ничья — 3.58.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.16 и 1.77 соответственно.

    Прогноз: «Васко да Гама» набрал хорошую форму и отлично играет против предстоящего противника в последнее время. Так что ставим здесь с Х на гостей.

    Рекомендуемая ставка: Х2 за 1.92.

    Прогноз: И также еще здесь ставим на обмен забитыми мячами, ведь эти клубы в своих предыдущих встречах забивали почти в каждом поединке.

    Ставка: обе забьют за 2.00.

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    «Атлетико Минейро» — «Васко да Гама»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 21.07.2024. Прогнозы на футбол. «Васко да Гама» продлит свою успешную серию?
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