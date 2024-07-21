«Атлетико Минейро» на своем поле примет «Васко да Гама» в 18-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 21 июля и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетико Минейро» — «Васко да Гама», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Атлетико Минейро»

Турнирное положение: Команда из города Белу-Оризонти с 22 очками на текущий момент расположилась на 11 месте в турнирной таблице Серии А.

«Атлетико Минейро» одержал пять викторий, семь встреч завершил мировыми исходами и четыре раза проиграл, разница мячей составляет 23:25.

Последние матчи: «Петушки» в прошлом туре первенства в гостях расписали мировую против «Жувентуде» 1:1, а игровым днем ранее они на своей территории смогли переиграть «Сан-Паулу» со счетом 2:1.

Не сыграют: Лазарет команды переполнен и среди отсутствующих будет несколько важных игроков.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Атлетико Минейро» в отрезке последних своих девяти проведенных встреч смог выиграть только в двух из них. Четыре поединка за это время команда еще проиграла и расписала три ничьи. Но только в двух матчах данного отрезка она уходила с поля без забитого мяча.

«Васко да Гама»

Турнирное положение: Клуб из Рио-де-Жанейро на данный момент в таблице идет на девятой строке в таблице, имея в активе 23 балла.

«Васко да Гама» отпраздновал семь викторий, дважды сыграл вничью и потерпел восемь поражений, разница мячей составляет 20:26.

Последние матчи: В прошлом туре первенства «адмиралы» на выезде смогли минимально переиграть «Атлетико Гойаниенсе» со счетом 1:0. И этим результатом они продлили свою победную серию до четырех встреч кряду.

Не сыграют: Из-за травм игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.

Состояние команды: «Васко да Гама» к данной игре подходит с 5-матчевой беспроигрышной серией. Начал коллектив этот период с мирового результата, а продолжил четырьмя выигрышами подряд. Две виктории в данном отрезке были добыты с минимальной разницей, а еще две — с разницей в два мяча. И в трех поединках этого периода коллектив не пропускал.

Статистика для ставок

«Атлетико Минейро» дома выиграл лишь один матч из шести предыдущих

«Васко да Гама» выиграл две предыдущие гостевые встречи, но до этого проиграл семь из восьми

«Васко да Гама» выиграл у предстоящего противника в трех последних очных противостояниях

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Атлетико Минейро» — 1.86, победа «Васко да Гама» — 4.25, ничья — 3.58.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.16 и 1.77 соответственно.

Прогноз: «Васко да Гама» набрал хорошую форму и отлично играет против предстоящего противника в последнее время. Так что ставим здесь с Х на гостей.

Рекомендуемая ставка: Х2 за 1.92.

Прогноз: И также еще здесь ставим на обмен забитыми мячами, ведь эти клубы в своих предыдущих встречах забивали почти в каждом поединке.

Ставка: обе забьют за 2.00.