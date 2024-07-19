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    «Аякс» обеспечит голевой спектакль

    «Аякс» — «Олимпиакос». Прогноз (к. 2.11) на товарищеский матч

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    Прогноз и ставки на «Аякс» — «Олимпиакос»
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    Киан Фитц-Джим
    19 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Аякс» и «Олимпиакос». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аякс» — «Олимпиакос», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 19 Июля 2024 года

    Аякс

  • Амстердам
    •  Аякс 13:00 Олимпиакос

    Олимпиакос

  • Пирей
    •

    «Аякс»

    Турнирное положение: Амстердамцы провалили минувший чемпионат Нидерландов. Команда заняла итоговое 5 место.

    При этом «Аякс» на 9 очков отстал от 4 позиции. Да и проиграла команда аж 8 раз в 34 матчах голландского чемпионата.

    Последние матчи: Амстердамцы уже провели 3 спарринга. Да и состав команды разбалансирован в виду занятости большинства игроков в своих сборных.

    Команда уступила «Зволле» (0:1), после чего был разгромлен «Сент-Трейден» (4:0). А вот победа над «Рейнджерс» получилась непростой (2:1).

    В 5 своих последних матчах «Аякс» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Голландцы имеют неплохой подбор атакующих исполнителей. Прогрессирует семимильными шагами талантливейший Киан Фитц-Джим.

    Поединки с «Олимпиакосом» складываются для команды традиционно сложно. Из 4 последних очных встреч «Аякс» выиграл и проиграл по разу.

    Наверняка амстердамцы постараются продолжить свою победную серию. Да и состав команды выглядит весьма солидно.

    «Олимпиакос»

    Турнирное положение: Эта команда прошлый сезон провела неудачно. «Олимпиакос» финишировал на 3 месте в чемпионате Греции.

    При этом «Олимпиакос» пропускал относительно часто. В 36 поединках греческого чемпионата тылы команды дали результативный сбой 36 раз.

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    • Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды только стартует. Да и подбор игроков у «Оли» достаточно приличный.

    При этом «Олимпиакос» в последнем поединке стал победителем Лиги конференций. В овертайме греки переиграли «Фиорентину» (1:0).

    В 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках она отличилась 7 мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Греки намерены воспользоваться отсутствием лидеров «Аякса». Да и с атакой у команды относительный порядок.

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    Греки достаточно сильны, однако пока страдают от отсутствия игровой практики. Да и последняя виктория над «Аяксом» случилась еще 25 лет назад.

    И уж наверняка тренерский штаб проведет некоторую кадровую ротацию. «Олимпиакос» явно постарается сыграть на своих лучших качествах.

    Очевидно, что номинальные гости будут действовать активно. Отсиживаться в тылах греческий клуб явно не планирует.

    Статистика для ставок

    • «Аякс» победил в 2 своих последних поединках

    • «Олимпиакос» имеет трехматчевую серию без поражений

    • «Олимпиакос» не обыгрывал амстердамцев более 25 лет

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аякс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.93, а победа оппонента — в скромные 3.43.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.42 и 2.75.

    Прогноз: «Аякс» силен в любом кадровом виде, и явно будет активен в атаке.

    Голландцы имеют преимущество в игровой практике, да и греки тоже не лыком шиты.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.11.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке «Аякс» победит с разницей в 2 и более мячей.

    Ставка: Фора «Аякса» -1.5 за 3.12

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    «Аякс» — «Олимпиакос»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 19.07.2024. Прогнозы на футбол. «Аякс» обеспечит голевой спектакль
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