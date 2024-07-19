Аякс
Олимпиакос
«Аякс»
Турнирное положение: Амстердамцы провалили минувший чемпионат Нидерландов. Команда заняла итоговое 5 место.
При этом «Аякс» на 9 очков отстал от 4 позиции. Да и проиграла команда аж 8 раз в 34 матчах голландского чемпионата.
Последние матчи: Амстердамцы уже провели 3 спарринга. Да и состав команды разбалансирован в виду занятости большинства игроков в своих сборных.
Команда уступила «Зволле» (0:1), после чего был разгромлен «Сент-Трейден» (4:0). А вот победа над «Рейнджерс» получилась непростой (2:1).
В 5 своих последних матчах «Аякс» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Голландцы имеют неплохой подбор атакующих исполнителей. Прогрессирует семимильными шагами талантливейший Киан Фитц-Джим.
Поединки с «Олимпиакосом» складываются для команды традиционно сложно. Из 4 последних очных встреч «Аякс» выиграл и проиграл по разу.
Наверняка амстердамцы постараются продолжить свою победную серию. Да и состав команды выглядит весьма солидно.
«Олимпиакос»
Турнирное положение: Эта команда прошлый сезон провела неудачно. «Олимпиакос» финишировал на 3 месте в чемпионате Греции.
При этом «Олимпиакос» пропускал относительно часто. В 36 поединках греческого чемпионата тылы команды дали результативный сбой 36 раз.
Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды только стартует. Да и подбор игроков у «Оли» достаточно приличный.
При этом «Олимпиакос» в последнем поединке стал победителем Лиги конференций. В овертайме греки переиграли «Фиорентину» (1:0).
В 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках она отличилась 7 мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Греки намерены воспользоваться отсутствием лидеров «Аякса». Да и с атакой у команды относительный порядок.
Греки достаточно сильны, однако пока страдают от отсутствия игровой практики. Да и последняя виктория над «Аяксом» случилась еще 25 лет назад.
И уж наверняка тренерский штаб проведет некоторую кадровую ротацию. «Олимпиакос» явно постарается сыграть на своих лучших качествах.
Очевидно, что номинальные гости будут действовать активно. Отсиживаться в тылах греческий клуб явно не планирует.
Статистика для ставок
- «Аякс» победил в 2 своих последних поединках
- «Олимпиакос» имеет трехматчевую серию без поражений
- «Олимпиакос» не обыгрывал амстердамцев более 25 лет
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аякс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.93, а победа оппонента — в скромные 3.43.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.42 и 2.75.
- 2.20Зиря — Шериф: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.16Милсами — Торпедо-БелАЗ: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.14Динамо Тбилиси — Морнар : прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Аякс» силен в любом кадровом виде, и явно будет активен в атаке.
Голландцы имеют преимущество в игровой практике, да и греки тоже не лыком шиты.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.11.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке «Аякс» победит с разницей в 2 и более мячей.
Ставка: Фора «Аякса» -1.5 за 3.12