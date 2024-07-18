Влажния
Валур
«Влазния» Шкодер
Турнирное положение: «Влазния» Шкодер вышла в квалификацию Лиги конференций благодаря четвертому месту в чемпионате Албании прошлого сезона.
Команда пробилась в финальную стадию первенства, в полуфинале которой уступила «Эгнатии», после чего проиграла в матче за 3-е место «Шкендербеу».
Последние матчи: в своей прошлой официальной игре в первом поединке 1-го раунда квалификации Лиги конференций клуб сыграл вничью на выезде — 2:2.
Таким образом, чтобы выйти в следующий отборочный круг турнира ему нужно выигрывать минимум с любым счетом в домашних стенах.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах в разных турнирах «Влазния» Шкодер не выиграл при трех поражениях и двух ничьих.
Такие результаты говорят о плохой форме коллектива, который проиграл трижды в четырех последних поединках, а значит ему будет непросто победить.
Беким Баляй — лучший бомбардиры команды в чемпионате прошлого сезона с 18 голами.
«Валюр» Рейкьявик
«Валюр» Рейкьявик вышел в квалификацию Лиги квалификацию благодаря второму месту в чемпионате Исландии.
В розыгрыше национального первенства текущей кампании клуб также занимает вторую позицию с отставанием в пять очков от лидера «Викингура» после 14-ти туров.
Последние матчи: в своей прошлой официальной игре в первом поединке 1-го раунда квалификации Лиги конференций коллектив сыграл вничью — 0:0.
Таким образом, чтобы выйти в следующий отборочный круг турнира ему нужно выигрывать с любым результатом на выезде.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах, которые были официальными, «Валюр» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.
Патрик Педерсен — лучший бомбардир команды в лиге текущего сезона с 11 голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Влазнии» забивали больше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «Влазния» проиграла
- в 14 из 15 последних матчей «Валюра» забивали обе команды.
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: «Валюр» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.55, победа «Влазнии» — в 3.20.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 1.85 и 1.95.
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Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в двух из их четырех последних домашних поединков.
При этом в 14 из 15 последних поединков гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.85.
Прогноз: более рискованный прогноз, что «Валюр» победит, ведь в трех из четырех последних матчей «Влазния» Шкодер проиграла.
Ставка: «Валюр» победит за 2.20