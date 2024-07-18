18 июля в ответном матче 1-го раунда квалификации Лиги конференций сыграют «Влазния» Шкодер и «Валюр» Рейкьявик. Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Влазния» Шкодер — «Валюр» Рейкьявик, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Влазния» Шкодер

Турнирное положение: «Влазния» Шкодер вышла в квалификацию Лиги конференций благодаря четвертому месту в чемпионате Албании прошлого сезона.

Команда пробилась в финальную стадию первенства, в полуфинале которой уступила «Эгнатии», после чего проиграла в матче за 3-е место «Шкендербеу».

Последние матчи: в своей прошлой официальной игре в первом поединке 1-го раунда квалификации Лиги конференций клуб сыграл вничью на выезде — 2:2.

Таким образом, чтобы выйти в следующий отборочный круг турнира ему нужно выигрывать минимум с любым счетом в домашних стенах.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах в разных турнирах «Влазния» Шкодер не выиграл при трех поражениях и двух ничьих.

Такие результаты говорят о плохой форме коллектива, который проиграл трижды в четырех последних поединках, а значит ему будет непросто победить.

Беким Баляй — лучший бомбардиры команды в чемпионате прошлого сезона с 18 голами.

«Валюр» Рейкьявик

«Валюр» Рейкьявик вышел в квалификацию Лиги квалификацию благодаря второму месту в чемпионате Исландии.

В розыгрыше национального первенства текущей кампании клуб также занимает вторую позицию с отставанием в пять очков от лидера «Викингура» после 14-ти туров.

Последние матчи: в своей прошлой официальной игре в первом поединке 1-го раунда квалификации Лиги конференций коллектив сыграл вничью — 0:0.

Таким образом, чтобы выйти в следующий отборочный круг турнира ему нужно выигрывать с любым результатом на выезде.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые были официальными, «Валюр» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

Патрик Педерсен — лучший бомбардир команды в лиге текущего сезона с 11 голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Влазнии» забивали больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Влазния» проиграла

в 14 из 15 последних матчей «Валюра» забивали обе команды.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Валюр» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.55, победа «Влазнии» — в 3.20.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 1.85 и 1.95.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в двух из их четырех последних домашних поединков.

При этом в 14 из 15 последних поединков гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что «Валюр» победит, ведь в трех из четырех последних матчей «Влазния» Шкодер проиграла.

Ставка: «Валюр» победит за 2.20