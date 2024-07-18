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    Увезет ли «Валюр» победу из Албании?

    «Влазния» Шкодер — «Валюр» Рейкьявик. Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, 1-й раунд квалификации Лиги конференций, 18 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Влазния» Шкодер — «Валюр» Рейкьявик
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    Орри Омарссон
    18 июля в ответном матче 1-го раунда квалификации Лиги конференций сыграют «Влазния» Шкодер и «Валюр» Рейкьявик. Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Влазния» Шкодер — «Валюр» Рейкьявик, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 18 Июля 2024 года

    Влажния

  • Шкодер
    •  Влажния 19:00 Валур

    Валур

  • Лига конференций. Квалификация
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    «Влазния» Шкодер

    Турнирное положение: «Влазния» Шкодер вышла в квалификацию Лиги конференций благодаря четвертому месту в чемпионате Албании прошлого сезона.

    Команда пробилась в финальную стадию первенства, в полуфинале которой уступила «Эгнатии», после чего проиграла в матче за 3-е место «Шкендербеу».

    Последние матчи: в своей прошлой официальной игре в первом поединке 1-го раунда квалификации Лиги конференций клуб сыграл вничью на выезде — 2:2.

    Таким образом, чтобы выйти в следующий отборочный круг турнира ему нужно выигрывать минимум с любым счетом в домашних стенах.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах в разных турнирах «Влазния» Шкодер не выиграл при трех поражениях и двух ничьих.

    Такие результаты говорят о плохой форме коллектива, который проиграл трижды в четырех последних поединках, а значит ему будет непросто победить.

    Беким Баляй — лучший бомбардиры команды в чемпионате прошлого сезона с 18 голами.

    «Валюр» Рейкьявик

    «Валюр» Рейкьявик вышел в квалификацию Лиги квалификацию благодаря второму месту в чемпионате Исландии.

    В розыгрыше национального первенства текущей кампании клуб также занимает вторую позицию с отставанием в пять очков от лидера «Викингура» после 14-ти туров.

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    • Последние матчи: в своей прошлой официальной игре в первом поединке 1-го раунда квалификации Лиги конференций коллектив сыграл вничью — 0:0.

    Таким образом, чтобы выйти в следующий отборочный круг турнира ему нужно выигрывать с любым результатом на выезде.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые были официальными, «Валюр» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

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    Патрик Педерсен — лучший бомбардир команды в лиге текущего сезона с 11 голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Влазнии» забивали больше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Влазния» проиграла

    • в 14 из 15 последних матчей «Валюра» забивали обе команды.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Валюр» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.55, победа «Влазнии» — в 3.20.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 1.85 и 1.95.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в двух из их четырех последних домашних поединков.

    При этом в 14 из 15 последних поединков гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что «Валюр» победит, ведь в трех из четырех последних матчей «Влазния» Шкодер проиграла.

    Ставка: «Валюр» победит за 2.20

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    «Влазния» Шкодер — «Валюр» Рейкьявик: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 18.07.2024. Прогнозы на футбол. Увезет ли «Валюр» победу из Албании?
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