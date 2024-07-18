18 июля в 17-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Ботафого» и «Палмейрас». Начало игры — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ботафого» — «Палмейрас», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ботафого»

Турнирное положение: «Ботафого» сражается за чемпионский титул. Сейчас команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Ботафого» лишь по дополнительным показателям опережает «Палмейрас». Зато с атакой у команды все в порядке: 27 забитых мячей в 16 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Ботафого» минимально переиграл «Виторию».

Причем эта победа стала для команды третьей подряд. Более того, в двух последних матчах ее ворота оставались сухими.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ботафого» добыл 4 виктории. В этих поединках команда настреляла 9 мячей при 3 пропущенных.

Не сыграют: Жефферсон, Рафаэль — травмированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: В последних поединках «Ботафого» выглядел весьма выгодно. Да и пропускает команда в среднем менее гола за матч.

Матчи против «Палмейраса» для команды традиционно проходят неудачно. Из 5 последних очных поединков «Ботафого» выиграл 1 раз при 3 поражениях.

Наверняка номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Фактор родных стен предопределит их успех.

«Палмейрас»

Турнирное положение: «Палмейрас» бьется за чемпионство. Команда ныне расположилась на 2 строчке турнирной таблицы.

Притом, что «Палмейрас» блестяще обороняется. В 16 поединках чемпионата в сетке ворот команды побывало всего 12 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда победила. «Палмейрас» легко расправился с «Атлетико Гойаненсе» (3:1).

До того команда уверенно переиграла «Баию» (2:0). А вот чуть ранее «поросята» расписали мировую с «Гремио» (2:2).

В пяти последних матчах «Палмейрас» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей в ворота соперников при 6 пропущенных.

Не сыграют: Лазаро, Мурило, Зе Рафаэль — травмированы.

Состояние команды: на нынешнем отрезке «Палмейрас» проявляет себя выгодно. В двух своих последних матчах «поросята» брали по 3 очка.

При этом «Палмейрас» не проигрывает 4 матча кряду. Более того, три последних виктории вышли с разницей в 2 мяча.

Вот только в кадровом аспекте у команды не все ладно. Несколько стержневых исполнителей пребывают в клубном лазарете.

И уж точно номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в тылах. «Поросята» постараются не отпустить соперника в отрыв.

Статистика для ставок

«Палмейрас» выиграл в 2 своих последних матчах чемпионата

«Ботафого» имеет действующую трехматчевую победную серию

Обе команды в среднем пропускают меньше гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ботафого» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.61. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 2.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 2.22 и 1.67.

Прогноз: «Ботафого» постарается максимально воспользоваться фактором своего поля.

Номинальные хозяева постараются оторваться от главного конкурента, и уж точно будут активно атаковать.

Ставка: Победа «Ботафого» за 2.61.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.22