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    Сможет ли «Ботафого» уйти в отрыв?

    «Ботафого» — «Палмейрас». Ставка (к. 2.61) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 18 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ботафого» — «Палмейрас»
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    «Ботафого»
    18 июля в 17-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Ботафого» и «Палмейрас». Начало игры — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ботафого» — «Палмейрас», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 18 Июля 2024 года

    Ботафого

  • Бразилия. Серия А
    •  Ботафого 03:30 Палмейрас

    Палмейрас

  • Бразилия. Серия А
    •

    «Ботафого»

    Турнирное положение: «Ботафого» сражается за чемпионский титул. Сейчас команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

    При этом «Ботафого» лишь по дополнительным показателям опережает «Палмейрас». Зато с атакой у команды все в порядке: 27 забитых мячей в 16 матчах.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Ботафого» минимально переиграл «Виторию».

    Причем эта победа стала для команды третьей подряд. Более того, в двух последних матчах ее ворота оставались сухими.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ботафого» добыл 4 виктории. В этих поединках команда настреляла 9 мячей при 3 пропущенных.

    Не сыграют: Жефферсон, Рафаэль — травмированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: В последних поединках «Ботафого» выглядел весьма выгодно. Да и пропускает команда в среднем менее гола за матч.

    Матчи против «Палмейраса» для команды традиционно проходят неудачно. Из 5 последних очных поединков «Ботафого» выиграл 1 раз при 3 поражениях.

    Наверняка номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Фактор родных стен предопределит их успех.

    «Палмейрас»

    Турнирное положение: «Палмейрас» бьется за чемпионство. Команда ныне расположилась на 2 строчке турнирной таблицы.

    Притом, что «Палмейрас» блестяще обороняется. В 16 поединках чемпионата в сетке ворот команды побывало всего 12 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда победила. «Палмейрас» легко расправился с «Атлетико Гойаненсе» (3:1).

    До того команда уверенно переиграла «Баию» (2:0). А вот чуть ранее «поросята» расписали мировую с «Гремио» (2:2).

    В пяти последних матчах «Палмейрас» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей в ворота соперников при 6 пропущенных.

    Не сыграют: Лазаро, Мурило, Зе Рафаэль — травмированы.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Палмейрас» проявляет себя выгодно. В двух своих последних матчах «поросята» брали по 3 очка.

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    При этом «Палмейрас» не проигрывает 4 матча кряду. Более того, три последних виктории вышли с разницей в 2 мяча.

    Вот только в кадровом аспекте у команды не все ладно. Несколько стержневых исполнителей пребывают в клубном лазарете.

    И уж точно номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в тылах. «Поросята» постараются не отпустить соперника в отрыв.

    Статистика для ставок

    • «Палмейрас» выиграл в 2 своих последних матчах чемпионата

    • «Ботафого» имеет действующую трехматчевую победную серию

    • Обе команды в среднем пропускают меньше гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ботафого» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.61. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 2.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 2.22 и 1.67.

    Прогноз: «Ботафого» постарается максимально воспользоваться фактором своего поля.

    Номинальные хозяева постараются оторваться от главного конкурента, и уж точно будут активно атаковать.

    Ставка: Победа «Ботафого» за 2.61.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.22

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    «Ботафого» — «Палмейрас»: прогноз, ставка (2.61), статистика, коэффициенты матча 18.07.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Ботафого» уйти в отрыв?
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