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    Продолжит ли «Васко да Гама» свой победный сериал?

    «Атлетико Гойаненсе» — «Васко да Гама». Ставка (к. 3.17) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 18 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетико Гойаненсе» — «Васко да Гама»
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    «Васко да Гама»
    18 июля в 17-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Атлетико Гойаненсе» и «Васко да Гама». Начало игры — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетико Гойаненсе» — «Васко да Гама», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 18 Июля 2024 года

    Атлетико Гойаньенсе

  • Бразилия. Серия А
    •  Атлетико Гойаньенсе 01:00 Васко да Гама

    Васко да Гама

  • Бразилия. Серия А
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    «Атлетико Гойаненсе»

    Турнирное положение: «Атлетико Гойаненсе» пока никак не может выбраться из опасной зоны. Сейчас команда находится на 19 месте турнирной таблицы.

    При этом «Атлетико Гойаненсе» лишь на 4 очка отстает от спасительной 16 позиции. Да и выиграла команда всего в 2 матчах из 16.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Атлетико Гойаненсе» уступил «Палмейрасу» (1:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Атлетико Гойаненсе» проиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 10 пропущенных.

    Причем в трех последних турах команда проиграла. Да и реализация откровенно провисает: всего 14 забитых мячей в 16 матчах.

    Не сыграют: Педрао — травмирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: В последних поединках «Атлетико Гойаненсе» усугубил свое и без того непростое турнирное положение. Хотя потенциально команда способна прибавить.

    Матчи против «Васко да Гамы» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Атлетико Гойаненсе» выиграл 1 раз при 3 поражениях.

    Наверняка номинальные хозяева будут действовать активно. Притом, что оборона команды действует неудачно, дав результативный сбой уже 24 раза.

    «Васко да Гама»

    Турнирное положение: «Васко да Гама» сражается за выживание в Серии А. Команда ныне расположилась на 11 строчке турнирной таблицы.

    Притом, что «Васко да Гама» откровенно слабо обороняется. В 16 поединках чемпионата команда пропустила в свои ворота 26 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Васко да Гама» сумел переиграть «Коринтианс» (2:0).

    До того команда одолела еще и «Интернасьонал» (2:1). А вот чуть ранее была добыта победа в матче с «Форталезой» (2:0).

    В пяти последних матчах «Васко да Гама» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей в ворота соперников при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Гильерме Эштрелья, Жаир, Жоау Виктор, Димитри Пайе, Паулиньо, Роберт Рохас — травмированы.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Васко да Гама» выглядит весьма неплохо. Серия без поражений выросла до 4 матчей.

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    При этом «Васко да Гама» выиграл в трех своих последних поединках. Да и отрыв от опасной зоны возрос до 8 очков.

    Вот только в кадровом аспекте у команды не все ладно. Ряд стержневых игроков находятся в клубном лазарете.

    И уж точно номинальные гости не будут лишь отсиживаться в тылах. «Васко да Гама» способен эффективно сыграть вторым номером.

    Статистика для ставок

    • «Васко да Гама» имеет действующую трехматчевую победную серию

    • «Атлетико Гойаненсе» проиграл в 3 своих последних поединках

    • Обе команды в среднем пропускают более гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетико Гойаненсе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.29. Ничья оценена в 3.34, а победа оппонента — в скромные 3.17.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.13 и 1.72.

    Прогноз: «Васко да Гама» постарается оторваться от зоны вылета, и уж точно будет активно атаковать.

    Хозяева не блещут стабильностью результатов, к тому же проиграли в трех своих последних поединках.

    Ставка: Победа «Васко да Гамы» за 3.17.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.13

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    «Атлетико Гойаненсе» — «Васко да Гама»: прогноз, ставка (3.17), статистика, коэффициенты матча 18.07.2024. Прогнозы на футбол. Продолжит ли «Васко да Гама» свой победный сериал?
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