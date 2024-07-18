18 июля в 17-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Атлетико Гойаненсе» и «Васко да Гама». Начало игры — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетико Гойаненсе» — «Васко да Гама», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Васко да Гама Бразилия. Серия А

«Атлетико Гойаненсе»

Турнирное положение: «Атлетико Гойаненсе» пока никак не может выбраться из опасной зоны. Сейчас команда находится на 19 месте турнирной таблицы.

При этом «Атлетико Гойаненсе» лишь на 4 очка отстает от спасительной 16 позиции. Да и выиграла команда всего в 2 матчах из 16.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Атлетико Гойаненсе» уступил «Палмейрасу» (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Атлетико Гойаненсе» проиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 10 пропущенных.

Причем в трех последних турах команда проиграла. Да и реализация откровенно провисает: всего 14 забитых мячей в 16 матчах.

Не сыграют: Педрао — травмирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: В последних поединках «Атлетико Гойаненсе» усугубил свое и без того непростое турнирное положение. Хотя потенциально команда способна прибавить.

Матчи против «Васко да Гамы» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Атлетико Гойаненсе» выиграл 1 раз при 3 поражениях.

Наверняка номинальные хозяева будут действовать активно. Притом, что оборона команды действует неудачно, дав результативный сбой уже 24 раза.

«Васко да Гама»

Турнирное положение: «Васко да Гама» сражается за выживание в Серии А. Команда ныне расположилась на 11 строчке турнирной таблицы.

Притом, что «Васко да Гама» откровенно слабо обороняется. В 16 поединках чемпионата команда пропустила в свои ворота 26 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Васко да Гама» сумел переиграть «Коринтианс» (2:0).

До того команда одолела еще и «Интернасьонал» (2:1). А вот чуть ранее была добыта победа в матче с «Форталезой» (2:0).

В пяти последних матчах «Васко да Гама» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей в ворота соперников при 4 пропущенных.

Не сыграют: Гильерме Эштрелья, Жаир, Жоау Виктор, Димитри Пайе, Паулиньо, Роберт Рохас — травмированы.

Состояние команды: на нынешнем отрезке «Васко да Гама» выглядит весьма неплохо. Серия без поражений выросла до 4 матчей.

При этом «Васко да Гама» выиграл в трех своих последних поединках. Да и отрыв от опасной зоны возрос до 8 очков.

Вот только в кадровом аспекте у команды не все ладно. Ряд стержневых игроков находятся в клубном лазарете.

И уж точно номинальные гости не будут лишь отсиживаться в тылах. «Васко да Гама» способен эффективно сыграть вторым номером.

Статистика для ставок

«Васко да Гама» имеет действующую трехматчевую победную серию

«Атлетико Гойаненсе» проиграл в 3 своих последних поединках

Обе команды в среднем пропускают более гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетико Гойаненсе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.29. Ничья оценена в 3.34, а победа оппонента — в скромные 3.17.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.13 и 1.72.

Прогноз: «Васко да Гама» постарается оторваться от зоны вылета, и уж точно будет активно атаковать.

Хозяева не блещут стабильностью результатов, к тому же проиграли в трех своих последних поединках.

Ставка: Победа «Васко да Гамы» за 3.17.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.13