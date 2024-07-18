Атлетико Гойаньенсе
Васко да Гама
«Атлетико Гойаненсе»
Турнирное положение: «Атлетико Гойаненсе» пока никак не может выбраться из опасной зоны. Сейчас команда находится на 19 месте турнирной таблицы.
При этом «Атлетико Гойаненсе» лишь на 4 очка отстает от спасительной 16 позиции. Да и выиграла команда всего в 2 матчах из 16.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Атлетико Гойаненсе» уступил «Палмейрасу» (1:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Атлетико Гойаненсе» проиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 10 пропущенных.
Причем в трех последних турах команда проиграла. Да и реализация откровенно провисает: всего 14 забитых мячей в 16 матчах.
Не сыграют: Педрао — травмирован.
Состояние команды: В последних поединках «Атлетико Гойаненсе» усугубил свое и без того непростое турнирное положение. Хотя потенциально команда способна прибавить.
Матчи против «Васко да Гамы» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Атлетико Гойаненсе» выиграл 1 раз при 3 поражениях.
Наверняка номинальные хозяева будут действовать активно. Притом, что оборона команды действует неудачно, дав результативный сбой уже 24 раза.
«Васко да Гама»
Турнирное положение: «Васко да Гама» сражается за выживание в Серии А. Команда ныне расположилась на 11 строчке турнирной таблицы.
Притом, что «Васко да Гама» откровенно слабо обороняется. В 16 поединках чемпионата команда пропустила в свои ворота 26 раз.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Васко да Гама» сумел переиграть «Коринтианс» (2:0).
До того команда одолела еще и «Интернасьонал» (2:1). А вот чуть ранее была добыта победа в матче с «Форталезой» (2:0).
В пяти последних матчах «Васко да Гама» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей в ворота соперников при 4 пропущенных.
Не сыграют: Гильерме Эштрелья, Жаир, Жоау Виктор, Димитри Пайе, Паулиньо, Роберт Рохас — травмированы.
Состояние команды: на нынешнем отрезке «Васко да Гама» выглядит весьма неплохо. Серия без поражений выросла до 4 матчей.
При этом «Васко да Гама» выиграл в трех своих последних поединках. Да и отрыв от опасной зоны возрос до 8 очков.
Вот только в кадровом аспекте у команды не все ладно. Ряд стержневых игроков находятся в клубном лазарете.
И уж точно номинальные гости не будут лишь отсиживаться в тылах. «Васко да Гама» способен эффективно сыграть вторым номером.
Статистика для ставок
- «Васко да Гама» имеет действующую трехматчевую победную серию
- «Атлетико Гойаненсе» проиграл в 3 своих последних поединках
- Обе команды в среднем пропускают более гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Атлетико Гойаненсе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.29. Ничья оценена в 3.34, а победа оппонента — в скромные 3.17.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.13 и 1.72.
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Прогноз: «Васко да Гама» постарается оторваться от зоны вылета, и уж точно будет активно атаковать.
Хозяева не блещут стабильностью результатов, к тому же проиграли в трех своих последних поединках.
Ставка: Победа «Васко да Гамы» за 3.17.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.13