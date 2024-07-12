«Абдыш-Ата» быстро загонит «Алай»

12 июля в 15-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Алай» и «Абдыш-Ата». Начало игры — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Алай» — «Абдыш-Ата», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Алай»

Турнирное положение: «Алай» сражается за попадание в призеры. На данный момент команда пребывает на 4 строчке турнирной таблицы.

При этом «Алай» лишь по дополнительным показателям отстает от идущего третьим «Мурас Юнайтед». Да и забивает команда в среднем чуть меньше 2 голов за матч: 24 мяча в 14 поединках.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась всего одним баллом. «Алай» подписала мировую с «Алгой» (1:1).

Причем до того команда дома не сумела одолеть «Кыргызалтын» (2:2). А вот поединок с «Талантом» завершился викторией (2:1).

В 5 своих последних матчах команда разжилась 3 победами. В этих поединках «Алай» забил 11 мячей при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в своих последних поединках команда выглядела не столь выгодно. Правда, до последних двух паритетов она выиграла 5 раз кряду.

Матчи с «Абдыш-Атой» для команды исторически складываются непросто. Из 5 последних очных поединков «Алай» выиграл 2 раза при 2 поражениях.

Безусловно, номинальные хозяева будут пытаться зацепиться за очки в матче с лидером. «Алай» постарается максимально воспользоваться фактором своего поля.

«Абдыш-Ата»

Турнирное положение: «Абдыш-Ата» борется за чемпионский титул. На данный момент команда располагается на 1 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Абдыш-Ата» в 13 матчах чемпионата выиграла 12 раз. Да и в плане реализации у команды все отлично — 36 забитых мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла очередные три очка. «Абдыш-Ата» разгромила «Талант» (3:0).

До того команда уверенно переиграла «Нефтчи» Кочкор-Ата (4:0). Да и скромный «Кыргызалтын» был обыгран (1:0).

По игре «Абдыш-Ата» выглядит весьма монолитно. Причем в 3 своих последних поединках лидер чемпионата сохранял свои владения сухими.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Абдыш-Ата» выглядит уверенно. Да и гандикап от ближайшего преследователя составляет 2 очка.

В 5 своих последних матчах команда победила 5 раз. В этих поединках «Абдыш-Ата» отправила в ворота соперников 13 мячей при всего одном пропущенном.

Притом, что «Абдыш-Ата» в последней очной встрече с «Алаем» взяла три очка. Правда, та мартовская виктория получилась весьма натужной (2:1).

Наверняка гости будут стараться продолжить свой победный путь. Серия из 6 викторий кряду явно окрыляет лидера!

Статистика для ставок

«Абдыш-Ата» выиграла в 6 своих последних поединках

«Абдыш-Ата» в среднем забивает чуть менее 3 голов за матч

«Алай» в среднем пропускает 1 гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Абдыш-Ата» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.51. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 4.64.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.67 и 2.15.

Прогноз: «Абдыш-Ата» старается оторваться от преследователей, так что явно стоит ожидать от гостей агрессивных атак.

Номинальные гости выглядят великолепно, и уж точно начнут встречу максимально активно.

Ставка: Победа «Абдыш-Аты» в 1 тайме за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито менее трех мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.15