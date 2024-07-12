1-й таймУругвай — КолумбияОнлайн
ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хамес РодригесУругвай — Колумбия. Онлайн Гарет СаутгейтДневник Евро. Победный гол Уоткинса, нас ждет финал Испания — Англия Роман Шаронов«Зрелищность — это когда в футболе видна мысль». Роман Шаронов — о работе в Хабаровске, воспитании футболистов и рок-н-ролле
  • 23:56
    • Англия обыграла Нидерланды и вышла в финал Евро-2024
  • 23:27
    • «Рома» подписала француза Ле Фе
  • 23:02
    • Ge Globo: «Краснодар» близок к покупке Диего Косты
  • 21:49
    • Йорди Рейна перешел в «Родину»
  • 21:31
    • Хуниор Алонсо стал игроком «Атлетико Минейро»
  • 21:00
    • Нидерланды — Англия: стартовые составы на полуфинал Евро-2024
  • 19:05
    • В «Краснодаре» сообщили о возвращении Газинского
    Все новости спорта

    «Абдыш-Ата» быстро загонит «Алай»

    «Алай» — «Абдыш-Ата». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 12 июля 2024 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Алай» — «Абдыш-Ата»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Абдыш-Ата»
    12 июля в 15-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Алай» и «Абдыш-Ата». Начало игры — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Алай» — «Абдыш-Ата», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Кыргызстан. Премьер-лига 12 Июля 2024 года

    Алай

  • Ош
    •  Алай 15:30 Абдыш-Ата

    Абдыш-Ата

  • Кант
    •

    «Алай»

    Турнирное положение: «Алай» сражается за попадание в призеры. На данный момент команда пребывает на 4 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Алай» лишь по дополнительным показателям отстает от идущего третьим «Мурас Юнайтед». Да и забивает команда в среднем чуть меньше 2 голов за матч: 24 мяча в 14 поединках.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась всего одним баллом. «Алай» подписала мировую с «Алгой» (1:1).

    Причем до того команда дома не сумела одолеть «Кыргызалтын» (2:2). А вот поединок с «Талантом» завершился викторией (2:1).

    В 5 своих последних матчах команда разжилась 3 победами. В этих поединках «Алай» забил 11 мячей при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в своих последних поединках команда выглядела не столь выгодно. Правда, до последних двух паритетов она выиграла 5 раз кряду.

    Матчи с «Абдыш-Атой» для команды исторически складываются непросто. Из 5 последних очных поединков «Алай» выиграл 2 раза при 2 поражениях.

    Безусловно, номинальные хозяева будут пытаться зацепиться за очки в матче с лидером. «Алай» постарается максимально воспользоваться фактором своего поля.

    «Абдыш-Ата»

    Турнирное положение: «Абдыш-Ата» борется за чемпионский титул. На данный момент команда располагается на 1 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Абдыш-Ата» в 13 матчах чемпионата выиграла 12 раз. Да и в плане реализации у команды все отлично — 36 забитых мячей.

  • Трансферный дайджест. 2-8 июля
  • Зиркзее переберется в Англию, Хуммельс — в Италию, борьба за Кьезу, Кепа может оказаться в Саудовской Аравии
  • 08/07/2024

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла очередные три очка. «Абдыш-Ата» разгромила «Талант» (3:0).

    До того команда уверенно переиграла «Нефтчи» Кочкор-Ата (4:0). Да и скромный «Кыргызалтын» был обыгран (1:0).

    По игре «Абдыш-Ата» выглядит весьма монолитно. Причем в 3 своих последних поединках лидер чемпионата сохранял свои владения сухими.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Абдыш-Ата» выглядит уверенно. Да и гандикап от ближайшего преследователя составляет 2 очка.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    В 5 своих последних матчах команда победила 5 раз. В этих поединках «Абдыш-Ата» отправила в ворота соперников 13 мячей при всего одном пропущенном.

    Притом, что «Абдыш-Ата» в последней очной встрече с «Алаем» взяла три очка. Правда, та мартовская виктория получилась весьма натужной (2:1).

    Наверняка гости будут стараться продолжить свой победный путь. Серия из 6 викторий кряду явно окрыляет лидера!

    Статистика для ставок

    • «Абдыш-Ата» выиграла в 6 своих последних поединках

    • «Абдыш-Ата» в среднем забивает чуть менее 3 голов за матч

    • «Алай» в среднем пропускает 1 гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Абдыш-Ата» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.51. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 4.64.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.67 и 2.15.

    Прогноз: «Абдыш-Ата» старается оторваться от преследователей, так что явно стоит ожидать от гостей агрессивных атак.

    Номинальные гости выглядят великолепно, и уж точно начнут встречу максимально активно.

    Ставка: Победа «Абдыш-Аты» в 1 тайме за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито менее трех мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.15

    Ещё прогнозы на спорт
    2.35
  • Прогноз на матч Уругвай — Колумбия
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Эрбер — Айдукович
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Ван де Зандшульп — Сквире
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Векич — Паолини
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Тиквеш — Брейдаблик
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Малишево — Будучность
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Лиепая — Викингур
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Актобе — Сараево
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Шауляй — Левадия
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Браво — Коннас Куэй
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Ноа — Шкендия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Мэгпайс — Дерри Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Атлетик Эскальдес — Дюделанж
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Таллинна Калев — Урарту
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Алай» — «Абдыш-Ата»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 12.07.2024. Прогнозы на футбол. «Абдыш-Ата» быстро загонит «Алай»
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры