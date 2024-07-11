Футболисты «Торпедо» и «Тираны» сыграют по низам?

Торпедо Кутаиси
Тирана
«Торпедо» Кутаиси
Турнирная таблица: «Торпедо» Кутаиси — бронзовый призёр чемпионата Грузии. В сезоне 2024 команда расположилась пока на второй строчке, набрав 35 очков. «Торпедовцы» отстают от лидера турнира «Дилы» на 4 пункта.
Последние матчи: В 18 туре чемпионата Грузии «Торпедо» с минимальным счётом обыграл «Телави» (1:0).
Торпедо Кутаиси — Тирана: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Защитник «Торпедо» Лука Елбакидзе не сыграет в матче против «Тираны» из-за травмы.
Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Торпедо» Кутаиси играл в Лиге конференций. В первом квалификационном раунде грузинский клуб в двухматчевой дуэли обыграл боснийский «Сараево», но затем уступил казахстанскому «Актобе» во втором раунде еврокубка.
«Тирана»
Турнирная таблица: «Тирана» финишировала в чемпионате Албании на 5 месте, одержав 13 побед, сыграв 11 встреч вничью и потерпев 12 поражений.
Последние матчи: Новый сезон в чемпионате Албании ещё не стартовал.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Тирана» играла в Лиге конференций. Албанский клуб сыграл в двух раундах, в первом была добыта победа над «Динамо» Батуми, но потом состоялось фиаско в противостоянии с «Бешикташем».
Статистика для ставок
- У «Торпедо» Кутаиси — семиматчевая победная серия
- В двух товарищеских матчах «Тирана» проиграла «Шкендии» и «Струге»
- Ранее «Торпедо» Кутаиси и «Тирана» не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» Кутаиси — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 3.70, а победа «Тираны» — в 5.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.00 и 1.75 соответственно.
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Прогноз: В среднем матчи с участием «Торпедо» и «Ламборгини» проходят результативно — 3 гола за игру.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.00.
Прогноз: Есть большая вероятность, что «Тирана» не сможет распечатать ворота соперника.
Ставка: Можно рискнуть на том, что соперники обменяются голами с коэффициентом 2.00.