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    Футболисты «Торпедо» и «Тираны» сыграют по низам?

    «Торпедо» Кутаиси — «Тирана». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Лига конференций, 11 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Торпедо» Кутаиси — «Тирана»
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    «Динамо» — «Тирана»
    В первом отборочном раунде Лиги конференций 11 июля пройдет матч «Торпедо» Кутаиси — «Тирана». Начало — в 20:00 Ставка и прогноз на матч «Торпедо» Кутаиси — «Тирана», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 11 Июля 2024 года

    Торпедо Кутаиси

  • Лига конференций. Квалификация
    •  Торпедо Кутаиси 20:00 Тирана

    Тирана

  • Лига конференций. Квалификация
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    «Торпедо» Кутаиси

    Турнирная таблица: «Торпедо» Кутаиси — бронзовый призёр чемпионата Грузии. В сезоне 2024 команда расположилась пока на второй строчке, набрав 35 очков. «Торпедовцы» отстают от лидера турнира «Дилы» на 4 пункта.

    Последние матчи: В 18 туре чемпионата Грузии «Торпедо» с минимальным счётом обыграл «Телави» (1:0).

    Торпедо Кутаиси — Тирана: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Защитник «Торпедо» Лука Елбакидзе не сыграет в матче против «Тираны» из-за травмы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Торпедо» Кутаиси играл в Лиге конференций. В первом квалификационном раунде грузинский клуб в двухматчевой дуэли обыграл боснийский «Сараево», но затем уступил казахстанскому «Актобе» во втором раунде еврокубка.

    «Тирана»

    Турнирная таблица: «Тирана» финишировала в чемпионате Албании на 5 месте, одержав 13 побед, сыграв 11 встреч вничью и потерпев 12 поражений.

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    • Последние матчи: Новый сезон в чемпионате Албании ещё не стартовал.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

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    Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Тирана» играла в Лиге конференций. Албанский клуб сыграл в двух раундах, в первом была добыта победа над «Динамо» Батуми, но потом состоялось фиаско в противостоянии с «Бешикташем».

    Статистика для ставок

    • У «Торпедо» Кутаиси — семиматчевая победная серия

    • В двух товарищеских матчах «Тирана» проиграла «Шкендии» и «Струге»

    • Ранее «Торпедо» Кутаиси и «Тирана» не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» Кутаиси — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 3.70, а победа «Тираны» — в 5.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.00 и 1.75 соответственно.

    Прогноз: В среднем матчи с участием «Торпедо» и «Ламборгини» проходят результативно — 3 гола за игру.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.00.

    Прогноз: Есть большая вероятность, что «Тирана» не сможет распечатать ворота соперника.

    Ставка: Можно рискнуть на том, что соперники обменяются голами с коэффициентом 2.00.

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    «Торпедо» Кутаиси — «Тирана»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 11.07.2024. Прогнозы на футбол. Футболисты «Торпедо» и «Тираны» сыграют по низам?
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