Футболисты «Торпедо» и «Тираны» сыграют по низам?

В первом отборочном раунде Лиги конференций 11 июля пройдет матч «Торпедо» Кутаиси — «Тирана». Начало — в 20:00 Ставка и прогноз на матч «Торпедо» Кутаиси — «Тирана», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Торпедо» Кутаиси

Турнирная таблица: «Торпедо» Кутаиси — бронзовый призёр чемпионата Грузии. В сезоне 2024 команда расположилась пока на второй строчке, набрав 35 очков. «Торпедовцы» отстают от лидера турнира «Дилы» на 4 пункта.

Последние матчи: В 18 туре чемпионата Грузии «Торпедо» с минимальным счётом обыграл «Телави» (1:0).

Не сыграют: Защитник «Торпедо» Лука Елбакидзе не сыграет в матче против «Тираны» из-за травмы.

Прогнозы и ставки на футбол

Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Торпедо» Кутаиси играл в Лиге конференций. В первом квалификационном раунде грузинский клуб в двухматчевой дуэли обыграл боснийский «Сараево», но затем уступил казахстанскому «Актобе» во втором раунде еврокубка.

«Тирана»

Турнирная таблица: «Тирана» финишировала в чемпионате Албании на 5 месте, одержав 13 побед, сыграв 11 встреч вничью и потерпев 12 поражений.

Последние матчи: Новый сезон в чемпионате Албании ещё не стартовал.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Тирана» играла в Лиге конференций. Албанский клуб сыграл в двух раундах, в первом была добыта победа над «Динамо» Батуми, но потом состоялось фиаско в противостоянии с «Бешикташем».

Статистика для ставок

У «Торпедо» Кутаиси — семиматчевая победная серия

В двух товарищеских матчах «Тирана» проиграла «Шкендии» и «Струге»

Ранее «Торпедо» Кутаиси и «Тирана» не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» Кутаиси — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 3.70, а победа «Тираны» — в 5.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.00 и 1.75 соответственно.

Прогноз: В среднем матчи с участием «Торпедо» и «Ламборгини» проходят результативно — 3 гола за игру.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.00.

Прогноз: Есть большая вероятность, что «Тирана» не сможет распечатать ворота соперника.

Ставка: Можно рискнуть на том, что соперники обменяются голами с коэффициентом 2.00.