Панама
США
Панама
Турнирное положение: Панама в стартовом туре группового раунда Кубка Америки потерпел поражение от Уругвая (1:3).
Команда успешно стартовала в отборе зоны КОНКАКАФ на ЧМ-2026. После двух туров она занимает проходное в следующий раунд второе место в группе с шестью очками.
Панама — США: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: до Кубка Америки сборная в своей последней игре, которая была товарищеской, проиграла Парагваю (0:1) дома.
Эта неудача стала второй кряду в поединках, один из которых был товарищеским, тогда как другой прошел в рамках Кубка Америки.
Прогнозы и ставки на Кубок Америки
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних шести матчах в разных турнирах Панама проиграла четырежды при двух победах.
Такая форма говорит о не лучшей форме сборной, которой предстоит сыграть с сильными и по составу, и по игре Соединенными Штатами.
Амир Мурильо — автор единственного гола команды в Кубке Америки 2024 года.
США
Турнирное положение: США, которые представляют зону КОНКАКАФ, выступают на чемпионате Южной Америки как приглашенная сборная.
В стартовом туре Кубка Америки команда одержала победу, забив два безответных мяча в ворота Боливии.
Последние матчи: до Кубка Америки сборная в своей последней игре, которая была товарищеской, разошлась миром с Бразилией (1:1).
Таким образом, в трех последних поединках, два из которых были товарищескими, а один прошел в рамках Кубка Америки, коллектив выиграл лишь раз при одном поражении.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних пяти поединках — официальных и контрольных — США проиграли только однажды при трех победах и одной ничьей.
Такие результаты говорят об отличной форме сборной, которая является очевидным фаворитом игры, но и недооценивать соперника ей все же не стоит.
Кристиан Пулишич и Фоларин Балогун — авторы двух голов команды в Кубке Америки.
Статистика для ставок
- в шести из девяти последних матчей Панамы забивала только одна команда
- в семи из 10 последних матчей Панамы забивали больше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей США забивали меньше 2,5 голов.
Ставка
Коэффициенты букмекеров: США — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Их победа оценивается 1.38. Ничья — в 4.90, победа Панамы — в 9.00.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.85 и 1.97.
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Прогноз: в шести из девяти последних матчей номинальных хозяев забивала только одна команда. Так было и в трех из пяти их последних поединков.
В двух из четырех последних матчей США был реализован такой же сценарий, поэтому данный расклад — совсем не редкость.
Ставка: только одна команда забьет за 1.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей США.
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.97.