29 июня в товарищеском матче по футболу сыграют ЦСКА и «Шинник». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч ЦСКА — «Шинник», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

ЦСКА

Турнирное положение: ЦСКА минувший чемпионат провел не столь успешно. «Красно-синие» финишировали на 6 месте турнирной таблицы РПЛ.

При этом отставание от медальной зоны составило 8 очков. Да и победил ЦСКА всего лишь в 12 поединках из 30.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке «армейцы» выиграли. Москвичи уверенно расправились с «Уралом» (2:0).

Причем до того команда уверенно переиграла «Пари НН» (6:2). Да и вообще, москвичи несколько прибавили в концовке чемпионата.

В 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ЦСКА забил 11 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: В межсезонье москвичей наверняка ждут серьезные изменения. Тем паче, тренер сменился. Теперь «армейцев» возглавляет Марко Николич.

Матчи против «Шинника» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков ЦСКА выиграл 3 раза при одной коллизии.

Наверняка настрой на контрольный поединок межсезонья у команды Николича будет боевым. Да и обыгрывать полпреда первой лиги «армейцы» обязаны при любой диспозиции.

«Шинник»

Турнирное положение: Ярославцы минувший сезон провели достаточно продуктивно. Команда Дмитрия Черышева завершила первенство на 7 строчке.

Притом, что «Шинник» здорово прибавил после зимней паузы. Могла команда добраться до стыков, но до них не хватило 4 очка.

Последние матчи: Ярославцы уже начали серию контрольных поединков. Спарринг с «Торпедо» завершился минимальным поражением.

В первом матче межсезонья ярославцы единственный мяч пропустили с пенальти. Да и по игре «Шинник» смотрелся достаточно монолитно.

Вообще, «Шинник» имеет вполне крепкий для первой лиги состав. Да и бойцовские качества у команды Черышева на уровне!

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Ярославцы явно постараются максимально плодотворно подготовиться к новому сезону. Задача перед командой стоит очевидная — побороться за стыки.

Встреча с «армейцами» для команды станет отличной проверкой на прочность. Да и дать бой москвичам ярославцы вполне способны.

В 5 своих последних поединках команда добыла 3 виктории. В этих матчах игроки команды отличились 5 мячами при 3 пропущенных.

Очевидно, что «Шинник» будет действовать вторым номером. Команда Черышева отличается весьма надежными тылами.

Статистика для ставок

ЦСКА победил в 2 своих последних матчах

«Шинник» уже более 15 лет не обыгрывает «армейцев»

ЦСКА не проигрывает уже 2 месяца

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.52. Ничья оценена в 4.73, а победа оппонента — в скромные 6.83.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.75 и 2.25.

Прогноз: ЦСКА только начинает свою серию спаррингов, и явно постарается взломать оборону ярославцев.

«Армейцы» намерены не испортить дебют Николичу, так что ждем от них высокой атакующей активности.

Ставка: Фора ЦСКА -1.5 за 2.37.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме будет зафиксирована ничья.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.43