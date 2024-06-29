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    «Армейцы» уверенно переиграют ярославцев

    ЦСКА — «Шинник». Ставка (к. 2.37) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 29 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Шинник»
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    Федор Чалов
    29 июня в товарищеском матче по футболу сыграют ЦСКА и «Шинник». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч ЦСКА — «Шинник», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 04 Июля 2024 года

    ЦСКА

  • Москва
    •  ЦСКА 11:00 OFK Beograd

    OFK Beograd

  • Товарищеские матчи (клубы)
    •

    ЦСКА

    Турнирное положение: ЦСКА минувший чемпионат провел не столь успешно. «Красно-синие» финишировали на 6 месте турнирной таблицы РПЛ.

    При этом отставание от медальной зоны составило 8 очков. Да и победил ЦСКА всего лишь в 12 поединках из 30.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке «армейцы» выиграли. Москвичи уверенно расправились с «Уралом» (2:0).

    Причем до того команда уверенно переиграла «Пари НН» (6:2). Да и вообще, москвичи несколько прибавили в концовке чемпионата.

    В 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ЦСКА забил 11 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: В межсезонье москвичей наверняка ждут серьезные изменения. Тем паче, тренер сменился. Теперь «армейцев» возглавляет Марко Николич.

    Матчи против «Шинника» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков ЦСКА выиграл 3 раза при одной коллизии.

    Наверняка настрой на контрольный поединок межсезонья у команды Николича будет боевым. Да и обыгрывать полпреда первой лиги «армейцы» обязаны при любой диспозиции.

    «Шинник»

    Турнирное положение: Ярославцы минувший сезон провели достаточно продуктивно. Команда Дмитрия Черышева завершила первенство на 7 строчке.

    Притом, что «Шинник» здорово прибавил после зимней паузы. Могла команда добраться до стыков, но до них не хватило 4 очка.

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    • Последние матчи: Ярославцы уже начали серию контрольных поединков. Спарринг с «Торпедо» завершился минимальным поражением.

    В первом матче межсезонья ярославцы единственный мяч пропустили с пенальти. Да и по игре «Шинник» смотрелся достаточно монолитно.

    Вообще, «Шинник» имеет вполне крепкий для первой лиги состав. Да и бойцовские качества у команды Черышева на уровне!

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Ярославцы явно постараются максимально плодотворно подготовиться к новому сезону. Задача перед командой стоит очевидная — побороться за стыки.

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    Встреча с «армейцами» для команды станет отличной проверкой на прочность. Да и дать бой москвичам ярославцы вполне способны.

    В 5 своих последних поединках команда добыла 3 виктории. В этих матчах игроки команды отличились 5 мячами при 3 пропущенных.

    Очевидно, что «Шинник» будет действовать вторым номером. Команда Черышева отличается весьма надежными тылами.

    Статистика для ставок

    • ЦСКА победил в 2 своих последних матчах

    • «Шинник» уже более 15 лет не обыгрывает «армейцев»

    • ЦСКА не проигрывает уже 2 месяца

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.52. Ничья оценена в 4.73, а победа оппонента — в скромные 6.83.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.75 и 2.25.

    Прогноз: ЦСКА только начинает свою серию спаррингов, и явно постарается взломать оборону ярославцев.

    «Армейцы» намерены не испортить дебют Николичу, так что ждем от них высокой атакующей активности.

    Ставка: Фора ЦСКА -1.5 за 2.37.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме будет зафиксирована ничья.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.43

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    ЦСКА — «Шинник»: прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты матча 29.06.2024. Прогнозы на футбол. «Армейцы» уверенно переиграют ярославцев
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