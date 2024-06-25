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    «Олимпийцы» переиграют «Сурхан»

    «Олимпик» Ташкент — «Сурхан». Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 25 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Олимпик» Ташкент — «Сурхан»
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    «Сурхан»
    25 июня в 13-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Олимпик» Ташкент и «Сурхан». Начало игры — в 18:00 мск. «Олимпик» Ташкент — «Сурхан»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Узбекистан. Суперлига 25 Июня 2024 года

    Олимпик Ташкент

  • Ташкент
    •  Олимпик Ташкент 18:00 Сурхан

    Сурхан

  • Термез
    •

    «Олимпик» Ташкент

    Турнирное положение: Ташкентцы проводят не столь яркий сезон. На данный момент команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

    При этом «Олимпик» Ташкент в нынешнем чемпионате выиграл лишь 3 раза. Да и забивает команда в среднем менее гола за матч: всего 10 мячей в 11 поединках.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда снова не сумела победить. «Олимпийцы» расписали мировую с «Бунедкором» (1:1).

    До того команда минимально уступила АГМК. А вот самаркандское «Динамо» было обыграно с минимальным счетом.

    В 5 своих последних матчах команда разжилась всего одной викторией. В этих поединках «Олимпик» Ташкент забил всего 2 мяча при 2 же пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в своих последних поединках команда смотрелась бледновато. Да и атака ташкентцев, мягко говоря, не впечатляет.

    Матчи против «Сурхана» для команды традиционно складываются сложно. Из четырех очных поединков соперники по разу одолели друг друга.

    Несомненно, «Олимпик» Ташкент изо всех сил будет биться за очки. Отрыв от опасной зоны составляет всего 4 очка.

    «Сурхан»

    Турнирное положение: Эта команда нынче ходит в середняках. Ныне «Сурхан» располагается на 8 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Сурхан» пропустил 16 мячей в 12 матчах. Зато с результативностью относительный порядок — 15 голов.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Сурхан» переиграл «Металлург» Бекабад (2:1).

    До того команда подписала мировое соглашение с ферганским «Нефтчи» (1:1). А вот «Согдиана» была минимально обыграна.

    При этом «Сурхан» имеет четырехматчевую беспроигрышную серию. Да и отставание от медальной зоны измеряется лишь 4 очками.

    Не сыграют: Мухаммад-Али Абдурахмонов — дисквалифицирован.

    Состояние команды: В последних матчах «Сурхан» преуспевал. Вот только проблемы в обороне пока мешают команде подняться повыше в таблице.

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    Причем «Сурхан» не проигрывает «олимпийцам» уже 2 года. А вот последний очный поединок завершился минимальной викторией.

    По своему потенциалу команда вполне способна подняться в группу лидеров. Вот только пресловутой стабильности ей все время не хватает.

    Нет сомнений, что «Сурхан» будет действовать с позиции силы. Да и оппонент нынче находится не в лучшем состоянии.

    Статистика для ставок

    • Ташкентцы в среднем пропускают гол за матч

    • «Сурхан» не проигрывает 4 матча подряд

    • «Олимпик» Ташкент не забивал в 2 своих последних домашних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Олимпик» Ташкент — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.08. Ничья оценена в 3.12, а победа оппонента — в скромные 3.74.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.31 и 1.57.

    Прогноз: «Олимпик» Ташкент мотивирован отдалиться от опасной зоны, так что наверняка будет активно атаковать.

    Оборона «Сурхана» частенько допускает результативные сбои, да и хозяева постараются поднатореть в плане реализации.

    Ставка: Победа «Олимпика» Ташкент за 2.08.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники обменяются забитыми мячами.

    Ставка: Обе забьют за 2.05

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    «Олимпик» Ташкент — «Сурхан». 25 июня в 13-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Олимпик» Ташкент и «Сурхан». Начало игры — в 18:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Олимпик» Ташкент — «Сурхан» с коэффициентом 2.08.
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