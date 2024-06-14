14 июня в 11-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Илбирс» и «Талант». Начало игры — в 15:00 мск. «Илбирс» — «Талант»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Илбирс»

Турнирное положение: «Илбирс» нынче ходит в середняках киргизского чемпионата. На данный момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Илбирс» выиграл всего лишь 4 раза в нынешнем чемпионате. Причем в 11 поединках команда настреляла 13 мячей.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла три очка. «Илбирс» разгромил «Алдиер» (4:0).

Причем до того команда уступила «Дордою» (1:2). Зато посредственный «Кыргызалтын» был обыгран со счетом 2:1.

В 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Илбирс» забил 10 мячей при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в своих последних поединках команда выглядела вполне прилично. Да и результаты несколько пошли в гору.

Матчи с «Талантом» для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков удалось выиграть трижды при 2 поражениях.

Несомненно, «Илбирс» постарается воспользоваться фактором своего поля. Да и оппонент явно не блещет в плане реализации.

«Талант»

Турнирное положение: Эта команда проводит достаточно посредственный сезон. Ныне «Талант» располагается на 6 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Талант» имеет проблемы в плане реализации. В 10 поединках чемпионата команда отличилась лишь 10 голами.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова не разжилась очками. «Талант» уступил «Мурас Юнайтед» (0:4).

Причем до того команда уступила «Абдыш-Ата» (0:2). А вот с «Кыргызалтыном» ей удалось расправиться (3:0).

В двух своих последних матчах команда не забила ни разу. Да и две последних очных встречи с «Илбирсом» завершились поражениями.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Талант» выглядит откровенно убого. Последние поражения вышли уж очень обидными.

В 5 своих последних матчах команда выиграла лишь однажды. В них игроки «Таланта» забили 4 мяча при 11 пропущенных в свои ворота.

Майский поединок этих команд вышел интересным. Вот только в нем «Талант» уступил со счетом 0:2, пропустив оба мяча в стартовые минуты.

Наверняка гости не собираются отсиживаться в обороне. Пора бы команде прервать серию своих неудач.

Статистика для ставок

И те, и другие в среднем забивают гол за матч

«Талант» проиграл в 2 своих последних матчах

«Илбирс» в двух последних матчах переиграл «Талант»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Илбирс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.12. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 2.88.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.68 и 2.05.

Прогноз: Номинальные хозяева выглядят сильнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать.

«Талант» проиграл в двух своих последних матчах, да и атака «Илбирса» смотрится живее.

Ставка: Победа «Илбирса» за 2.12.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих наколотят более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.60