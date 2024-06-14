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    Добудет ли «Илбирс» три очка?

    «Илбирс» — «Талант». Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 14 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Илбирс» — «Талант»
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    «Илбирс»
    14 июня в 11-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Илбирс» и «Талант». Начало игры — в 15:00 мск. «Илбирс» — «Талант»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Кыргызстан. Премьер-лига 14 Июня 2024 года

    Илбирс

  • Бишкек
    •  Илбирс 15:00 Талант

    Талант

  • Беш-Кюнгёй
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    «Илбирс»

    Турнирное положение: «Илбирс» нынче ходит в середняках киргизского чемпионата. На данный момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

    При этом «Илбирс» выиграл всего лишь 4 раза в нынешнем чемпионате. Причем в 11 поединках команда настреляла 13 мячей.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла три очка. «Илбирс» разгромил «Алдиер» (4:0).

    Причем до того команда уступила «Дордою» (1:2). Зато посредственный «Кыргызалтын» был обыгран со счетом 2:1.

    В 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Илбирс» забил 10 мячей при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в своих последних поединках команда выглядела вполне прилично. Да и результаты несколько пошли в гору.

    Матчи с «Талантом» для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков удалось выиграть трижды при 2 поражениях.

    Несомненно, «Илбирс» постарается воспользоваться фактором своего поля. Да и оппонент явно не блещет в плане реализации.

    «Талант»

    Турнирное положение: Эта команда проводит достаточно посредственный сезон. Ныне «Талант» располагается на 6 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Талант» имеет проблемы в плане реализации. В 10 поединках чемпионата команда отличилась лишь 10 голами.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова не разжилась очками. «Талант» уступил «Мурас Юнайтед» (0:4).

    Причем до того команда уступила «Абдыш-Ата» (0:2). А вот с «Кыргызалтыном» ей удалось расправиться (3:0).

    В двух своих последних матчах команда не забила ни разу. Да и две последних очных встречи с «Илбирсом» завершились поражениями.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Талант» выглядит откровенно убого. Последние поражения вышли уж очень обидными.

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    В 5 своих последних матчах команда выиграла лишь однажды. В них игроки «Таланта» забили 4 мяча при 11 пропущенных в свои ворота.

    Майский поединок этих команд вышел интересным. Вот только в нем «Талант» уступил со счетом 0:2, пропустив оба мяча в стартовые минуты.

    Наверняка гости не собираются отсиживаться в обороне. Пора бы команде прервать серию своих неудач.

    Статистика для ставок

    • И те, и другие в среднем забивают гол за матч

    • «Талант» проиграл в 2 своих последних матчах

    • «Илбирс» в двух последних матчах переиграл «Талант»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Илбирс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.12. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 2.88.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.68 и 2.05.

    Прогноз: Номинальные хозяева выглядят сильнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать.

    «Талант» проиграл в двух своих последних матчах, да и атака «Илбирса» смотрится живее.

    Ставка: Победа «Илбирса» за 2.12.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих наколотят более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.60

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    «Илбирс» — «Талант». 14 июня в 11-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Илбирс» и «Талант». Начало игры — в 15:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Илбирс» — «Талант» с коэффициентом 2.12.
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