Илбирс
Талант
«Илбирс»
Турнирное положение: «Илбирс» нынче ходит в середняках киргизского чемпионата. На данный момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы.
При этом «Илбирс» выиграл всего лишь 4 раза в нынешнем чемпионате. Причем в 11 поединках команда настреляла 13 мячей.
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла три очка. «Илбирс» разгромил «Алдиер» (4:0).
Причем до того команда уступила «Дордою» (1:2). Зато посредственный «Кыргызалтын» был обыгран со счетом 2:1.
В 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Илбирс» забил 10 мячей при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: в своих последних поединках команда выглядела вполне прилично. Да и результаты несколько пошли в гору.
Матчи с «Талантом» для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков удалось выиграть трижды при 2 поражениях.
Несомненно, «Илбирс» постарается воспользоваться фактором своего поля. Да и оппонент явно не блещет в плане реализации.
«Талант»
Турнирное положение: Эта команда проводит достаточно посредственный сезон. Ныне «Талант» располагается на 6 месте турнирной таблицы.
Притом, что «Талант» имеет проблемы в плане реализации. В 10 поединках чемпионата команда отличилась лишь 10 голами.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова не разжилась очками. «Талант» уступил «Мурас Юнайтед» (0:4).
Причем до того команда уступила «Абдыш-Ата» (0:2). А вот с «Кыргызалтыном» ей удалось расправиться (3:0).
В двух своих последних матчах команда не забила ни разу. Да и две последних очных встречи с «Илбирсом» завершились поражениями.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Талант» выглядит откровенно убого. Последние поражения вышли уж очень обидными.
В 5 своих последних матчах команда выиграла лишь однажды. В них игроки «Таланта» забили 4 мяча при 11 пропущенных в свои ворота.
Майский поединок этих команд вышел интересным. Вот только в нем «Талант» уступил со счетом 0:2, пропустив оба мяча в стартовые минуты.
Наверняка гости не собираются отсиживаться в обороне. Пора бы команде прервать серию своих неудач.
Статистика для ставок
- И те, и другие в среднем забивают гол за матч
- «Талант» проиграл в 2 своих последних матчах
- «Илбирс» в двух последних матчах переиграл «Талант»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Илбирс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.12. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 2.88.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.68 и 2.05.
- 2.00Алга — Абдыш-Ата: прогноз и ставкаЗавтра в 15:00
- 2.16Палмейрас — Васко да Гама: прогноз и ставкаЗавтра в 03:30
- 2.51Баия — Форталеза: прогноз и ставкаЗавтра в 03:30
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Прогноз: Номинальные хозяева выглядят сильнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать.
«Талант» проиграл в двух своих последних матчах, да и атака «Илбирса» смотрится живее.
Ставка: Победа «Илбирса» за 2.12.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих наколотят более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.60