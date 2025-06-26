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    Харрис — Эмбер. Ставка (к. 1.97) и прогноз на турнир в Истборне 26 июня 2025 года

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    Юго Эмбер
    Француз Юго Эмбер сыграет против британца Билли Харриса в четвертьфинале турнира ATP 250 в Истборне (Великобритания). Матч пройдет 26 июня, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Харрис — Эмбер, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Истборн. Мужчины 26 Июня 2025 года

    Билли Харрис

  • Великобритания
    •  Билли Харрис 13:00 Уго Умбер

    Уго Умбер

  • Франция
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    Харрис

    Билли второй год подряд вышел в четвертьфинал турнира в Истборне.

    В 2024-м британец добрался здесь до полуфинала, где проиграл австралийцу Максу Перселлу.

    На текущем турнире Харрис попал в основную сетку как лаки-лузер. В решающем раунде квалификации он проиграл соотечественнику Джорджу Лоффхагену.

    Прогнозы на теннис

    Зато в первом круге Харрис преподнес сенсацию, одержав победу над Кэмероном Норри (6:4, 6:4).

    Во втором раунде Билли спокойно обыграл итальянца Маттиа Беллуччи — 6:3, 6:4.

    Эмбер

    Юго попал в число сеяных, поэтому для выхода в четвертьфинал ему надо было выиграть лишь один матч.

    В среду французский теннисист одержал победу над итальянцем Лоренцо Сонего — 7:5, 6:4.

    На прошлой неделе Эмбер провалил турнир в Галле, проиграв в первом круге Денису Шаповалову.

    Зато в Хертогенбосе Эмбер дошел до полуфинала. Здесь он обыграл Дэна Эванса и Нуну Боржеша, после чего уступил Габриэлю Диалло.

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    После победы на февральском турнире в Марселе Юго выиграл больше одного матча только в Хертогенбосе.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Харриса в этом матче можно поставить за 4.05, победу Эмбера букмекеры предлагают за 1.24.

    Прогноз: скорее всего, Билли как минимум навяжет борьбу французскому теннисисту. На траве британец действительно способен удивить Эмбера.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.97.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Харрис — Эмбер?

    Матч Харрис — Эмбер состоится 26 июня 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Харрис — Эмбер?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 22,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Харрис — Эмбер?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 22,5» с коэффициентом у букмекеров 1.97.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Харрис — Эмбер?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Харрис — Эмбер?

    Коэффициенты букмекеров: на Харриса в этом матче можно поставить за 4.05, победу Эмбера букмекеры предлагают за 1.24.

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