Харрис — Эмбер. Ставка (к. 1.97) и прогноз на турнир в Истборне 26 июня 2025 года

Билли Харрис
Уго Умбер
Харрис
Билли второй год подряд вышел в четвертьфинал турнира в Истборне.
В 2024-м британец добрался здесь до полуфинала, где проиграл австралийцу Максу Перселлу.
На текущем турнире Харрис попал в основную сетку как лаки-лузер. В решающем раунде квалификации он проиграл соотечественнику Джорджу Лоффхагену.
Зато в первом круге Харрис преподнес сенсацию, одержав победу над Кэмероном Норри (6:4, 6:4).
Во втором раунде Билли спокойно обыграл итальянца Маттиа Беллуччи — 6:3, 6:4.
Эмбер
Юго попал в число сеяных, поэтому для выхода в четвертьфинал ему надо было выиграть лишь один матч.
В среду французский теннисист одержал победу над итальянцем Лоренцо Сонего — 7:5, 6:4.
На прошлой неделе Эмбер провалил турнир в Галле, проиграв в первом круге Денису Шаповалову.
Зато в Хертогенбосе Эмбер дошел до полуфинала. Здесь он обыграл Дэна Эванса и Нуну Боржеша, после чего уступил Габриэлю Диалло.
После победы на февральском турнире в Марселе Юго выиграл больше одного матча только в Хертогенбосе.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Харриса в этом матче можно поставить за 4.05, победу Эмбера букмекеры предлагают за 1.24.
Прогноз: скорее всего, Билли как минимум навяжет борьбу французскому теннисисту. На траве британец действительно способен удивить Эмбера.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.97.