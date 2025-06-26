Харрис — Эмбер. Ставка (к. 1.97) и прогноз на турнир в Истборне 26 июня 2025 года

Француз Юго Эмбер сыграет против британца Билли Харриса в четвертьфинале турнира ATP 250 в Истборне (Великобритания). Матч пройдет 26 июня, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Харрис — Эмбер, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Харрис

Билли второй год подряд вышел в четвертьфинал турнира в Истборне.

В 2024-м британец добрался здесь до полуфинала, где проиграл австралийцу Максу Перселлу.

На текущем турнире Харрис попал в основную сетку как лаки-лузер. В решающем раунде квалификации он проиграл соотечественнику Джорджу Лоффхагену.

Прогнозы на теннис

Зато в первом круге Харрис преподнес сенсацию, одержав победу над Кэмероном Норри (6:4, 6:4).

Во втором раунде Билли спокойно обыграл итальянца Маттиа Беллуччи — 6:3, 6:4.

Эмбер

Юго попал в число сеяных, поэтому для выхода в четвертьфинал ему надо было выиграть лишь один матч.

В среду французский теннисист одержал победу над итальянцем Лоренцо Сонего — 7:5, 6:4.

На прошлой неделе Эмбер провалил турнир в Галле, проиграв в первом круге Денису Шаповалову.

Зато в Хертогенбосе Эмбер дошел до полуфинала. Здесь он обыграл Дэна Эванса и Нуну Боржеша, после чего уступил Габриэлю Диалло.

После победы на февральском турнире в Марселе Юго выиграл больше одного матча только в Хертогенбосе.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Харриса в этом матче можно поставить за 4.05, победу Эмбера букмекеры предлагают за 1.24.

Прогноз: скорее всего, Билли как минимум навяжет борьбу французскому теннисисту. На траве британец действительно способен удивить Эмбера.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.97.