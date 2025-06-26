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    Рахимова продлит победную серию?

    Рахимова — Павлюченкова. Ставка (к. 2.10) и прогноз на турнир в Истбурне 26 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Рахимова — Павлюченкова
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    Камилла Рахимова
    Российские теннисистки Анастасия Павлюченкова и Камилла Рахимова сыграют между собой в четвертьфинале турнира в Истбурне. Матч пройдёт 26 июня, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Рахимова — Павлюченкова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Павлюченкова

    Сложным получился поединок для Анастасии Павлюченковой во втором круге Истбурна. Россиянка смогла переиграть австралийку Кимберли Биррелл лишь на тай-брейке (7:5, 7:5).

    На корте соперницы провели 1 час 57 минут, за это время Павлюченкова девять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов.

    В Истбурне Павлюченкова также обыграла болгарскую теннисистку Викторию Томову (6:1, 6:7, 7:6).

    Прогнозы на теннис

    Анастасия Павлюченкова занимает 53 место в женской теннисной ассоциации.

    Рахимова

    Камилла Рахимова продолжает демонстрировать впечатляющую игру на кортах британского Истбурна, на счету россиянки четыре победы в четырёх матчах.

    Под удар в 1/8 финала попала американка Пэйтон Стирнс. Камилла Рахимова переиграла соперницу в двух сетах (6:3, 6:4). За 1 час и 42 минуты игры россиянка шесть раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейка.

    Занимающая 87 место в рейтинге российская теннисистка переиграла итальянку Элизабетту Кочаретто (6:4, 4:6, 6:3).

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    Камилла Рахимова на соревнованиях в Истбурне одержала также победы в матчах против британки Уотсон и американки Перы.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Павлюченкову в этом матче можно поставить за 1.73, на победу Рахимовой букмекеры предлагают за 2.10.

    Прогноз: Ранее россиянки на кортах турниров серии WTA не встречались. Камилла Рахимова демонстрирует яркую игру в Истбурне, продлив победную серию. Ставим на победу Рахимовой в матче против Павлюченковой.

    Рекомендуемая ставка: Победа Рахимовой с коэффициентом 2.10.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Рахимова — Павлюченкова?

    Матч Рахимова — Павлюченкова состоится 26 июня 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Рахимова — Павлюченкова?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Рахимовой .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Рахимова — Павлюченкова?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Рахимовой » с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Рахимова — Павлюченкова?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Рахимова — Павлюченкова?

    Коэффициенты букмекеров: : На Павлюченкову в этом матче можно поставить за 1.73, на победу Рахимовой букмекеры предлагают за 2.10.

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    Рахимова — Павлюченкова: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 26.06.202513:00. Рахимова продлит победную серию?
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