Рахимова — Павлюченкова. Ставка (к. 2.10) и прогноз на турнир в Истбурне 26 июня 2025 года

Павлюченкова
Сложным получился поединок для Анастасии Павлюченковой во втором круге Истбурна. Россиянка смогла переиграть австралийку Кимберли Биррелл лишь на тай-брейке (7:5, 7:5).
На корте соперницы провели 1 час 57 минут, за это время Павлюченкова девять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов.
В Истбурне Павлюченкова также обыграла болгарскую теннисистку Викторию Томову (6:1, 6:7, 7:6).
Анастасия Павлюченкова занимает 53 место в женской теннисной ассоциации.
Рахимова
Камилла Рахимова продолжает демонстрировать впечатляющую игру на кортах британского Истбурна, на счету россиянки четыре победы в четырёх матчах.
Под удар в 1/8 финала попала американка Пэйтон Стирнс. Камилла Рахимова переиграла соперницу в двух сетах (6:3, 6:4). За 1 час и 42 минуты игры россиянка шесть раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейка.
Занимающая 87 место в рейтинге российская теннисистка переиграла итальянку Элизабетту Кочаретто (6:4, 4:6, 6:3).
Камилла Рахимова на соревнованиях в Истбурне одержала также победы в матчах против британки Уотсон и американки Перы.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Павлюченкову в этом матче можно поставить за 1.73, на победу Рахимовой букмекеры предлагают за 2.10.
Прогноз: Ранее россиянки на кортах турниров серии WTA не встречались. Камилла Рахимова демонстрирует яркую игру в Истбурне, продлив победную серию. Ставим на победу Рахимовой в матче против Павлюченковой.
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Рекомендуемая ставка: Победа Рахимовой с коэффициентом 2.10.