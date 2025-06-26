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    Грачева доставит неприятности Крейчиковой?

    Грачева — Крейчикова. Ставка (к. 1.68) и прогноз на матч турнира в Истбурне, 26 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Грачева — Крейчикова
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    Варвара Грачева
    Теннисистка из Франции Варвара Грачева и чешка Барбора Крейчикова встретятся в четвертьфинале турнира в Истбурне. Матч пройдет 26 июня, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Грачева — Крейчикова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Варвара Грачева

    Постепенно Грачева начинает напоминать о себе широкой теннисной общественности, хотя многие о ней позабыли, когда эта спортсменка покинула сотню лучших.

    Путь теннисистки с французским паспортом начался с со стадии квалификации, и в настоящий момент времени Варвара не проигрывает четыре матча подряд.

    Особенно впечатлила её последняя победа над словачкой Шрамковой, которая совсем ничего не могла противопоставить воодушевлённому теннису французской россиянки.

    С нынешней Крейчиковой вполне можно играть, поскольку чешка провела два матча на этом турнире, оба из которых состояли из трех сетов.

    Барбора Крейчикова

    Перед стартом текущего турнира мало что говорило об успешной игре Крейчиковой на траве в этом сезоне.

    Прогнозы на теннис

    Однако чешка является теннисисткой максимально высокого калибра, поэтому никто бы не удивился если бы она начала выступать, как будто не было никаких проигрышных матчей на протяжении последних нескольких месяцев.

    Так оно и произошло, поскольку перед стартом в Истбурне чешскую спортсменку как будто подменили.

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    Она выиграла уже два матча подряд на продолжающемся старте, хотя всего на траве до его начала смогла победить всего лишь в одном поединке.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в чешскую спортсменку в этом поединке: победа Грачевой — 2.22, победа Крейчиковой — 1.68.

    Прогноз: Чешка не выиграла свои матчи убедительно, но класса ей вполне может хватить, чтобы разобраться и с Грачевой.

    Ставка: П2 за 1.68.

    Альтернативный прогноз: Получится очередной упорный матч для Крейчиковой.

    Альтернативная ставка: ТБ 24.5 с коэффициентом 2.66.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Грачева — Крейчикова?

    Матч Грачева — Крейчикова состоится 26 июня 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Грачева — Крейчикова?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Грачева — Крейчикова?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 1.68.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Грачева — Крейчикова?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Грачева — Крейчикова?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

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