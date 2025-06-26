Сквозь жару и напряжение: «Флуминенсе» выбивает «Сандаунз» и шагает в плей-офф благодаря ничьей

Нулевые цифры на табло — не всегда скучная история. В Майами «Флуминенсе» сыграл вничью с «Мамелоди Сандаунз», но именно этот результат вывел бразильцев в плей-офф Клубного Чемпионата Мира. А вот последняя надежда Африки в турнире осталась за бортом.

Футбол. Клубный ЧМ. Группа F Мамелоди Сандаунз — Флуминенсе 0:0 Мамелоди Сандаунз: Ронвен Уильямс, Кхулисо Мудау, Киану Купидо (Моса Лебуса, 60'), Грант Кекана, Лукас Рибейро (Петер Шалулил, 76'), Марсело Альенде, Тебохо Мокоена (Джейден Адамс, 46'), Темба Зване (Kutlwano Lethlaku, 85'), Ташрик Мэттьюс (Артур Сейлс, 60'), Икраам Рейнерс, Divine Lunga Флуминенсе: Хуан Фрейтес, Игнасио, Сэмуел Шавьер, Фабио да Силва, Джон Арьяс, Матеус Мартинелли (Винисиус Лима, 76'), Нонато (Тьяго Силва, 86'), Эркулес (Факундо Берналь, 67'), Рене, Херман Кано (Эвералдо Стум, 86'), Агустин Каноббио (Кено, 67') Предупреждения: Тебохо Мокоена (10'), Джон Арьяс (88'), Факундо Берналь (89'), Рене (90 + 5')

С первых минут южноафриканцы пошли вперёд. Они знали: нужна только победа. И в это желание «Сандаунз» вложили всё — интенсивность, агрессию, риск.

Ташрик Мэттьюс выбегал один на один — 44-летний Фабио успел сократить угол. Затем Дивайн Лунга получил роскошный пас от Тембы Зване — но защитники «Флу» самоотверженно легли под удар. А Лукас Рибейро угрожал с дальней дистанции — и снова Фабио оказался начеку. За стартовые 15 минут у бразильцев не было ни одной атаки, но их вратарь уже трижды успел спасти команду.

Сейв Фабио globallookpress.com

«Флуминенсе» включился после паузы на водопой

После жаркой паузы на охлаждение Ренату Гаушу и его парни наконец начали просыпаться. Джон Ариас прострелил в штрафную — чуть-чуть не хватило Кано, чтобы замкнуть. Игнасио с углового головой послал мяч рядом со штангой. Нонату зарядил впритирку со штангой после стандарта.

К перерыву бразильцы уже полностью контролировали темп. Да, без остроты, но с пониманием: ничья — устраивает. Им не нужно было рваться в атаку. Они просто дожидались момента.

Мамелоди Сандаунз — Флуминенсе globallookpress.com

Удар Кано в штангу — и последний вздох «Сандаунз»

Во втором тайме план «Флуминенсе» стал очевиден: отдать мяч, ловить на ошибке. Герман Кано почти реализовал этот сценарий. На 58-й минуте он с лёта зарядил в ближнюю штангу после изумительного кросса Ариаса. Вратарь был отыгран, но судьба — против.

А вот у «Сандаунз» после перерыва начали дрожать нервы. Несколько перспективных атак были сорваны офсайдами, передачи в финальной трети летели куда угодно — только не на ногу партнёру. При этом Мигель Кардозу подгонял свою команду с бровки, как мог — но точности не прибавилось.

Мамелоди Сандаунз — Флуминенсе globallookpress.com

В концовке Моса Лебуса героически в подкате остановил прорыв «Флу», а в компенсированное время Флавио пришлось выносить мяч с линии ворот после очередной навесной паники от «Сандаунз». Но более опасного момента африканцы так и не создали.

Минимализм сработал

0:0 — результат, который даёт «Флуминенсе» второе место в группе F и матч в 1/8 финала с победителем группы E (где на момент игры борьба вели «Интер», «Ривер Плейт» и «Монтеррей»).

Мамелоди Сандаунз — Флуминенсе globallookpress.com

Для «Мамелоди Сандаунз» это конец пути. Да, команда не проиграла, да, оставила о себе хорошее впечатление по качеству игры и уровню желания. Но ни одной африканской команды в плей-офф КЧМ-2025 не будет — и это суровая реальность континента, который всё ещё остаётся догоняющим.

«Флуминенсе» идёт дальше, не победив, но не проиграв — и это философия, которой в таких турнирах часто хватает для движения к трофею. Главное — быть в числе выживших. А бразильцы вновь среди них.