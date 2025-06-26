Сквозь жару и напряжение: «Флуминенсе» выбивает «Сандаунз» и шагает в плей-офф благодаря ничьей

С первых минут южноафриканцы пошли вперёд. Они знали: нужна только победа. И в это желание «Сандаунз» вложили всё — интенсивность, агрессию, риск.
Ташрик Мэттьюс выбегал один на один — 44-летний Фабио успел сократить угол. Затем Дивайн Лунга получил роскошный пас от Тембы Зване — но защитники «Флу» самоотверженно легли под удар. А Лукас Рибейро угрожал с дальней дистанции — и снова Фабио оказался начеку. За стартовые 15 минут у бразильцев не было ни одной атаки, но их вратарь уже трижды успел спасти команду.
«Флуминенсе» включился после паузы на водопой
После жаркой паузы на охлаждение Ренату Гаушу и его парни наконец начали просыпаться. Джон Ариас прострелил в штрафную — чуть-чуть не хватило Кано, чтобы замкнуть. Игнасио с углового головой послал мяч рядом со штангой. Нонату зарядил впритирку со штангой после стандарта.
К перерыву бразильцы уже полностью контролировали темп. Да, без остроты, но с пониманием: ничья — устраивает. Им не нужно было рваться в атаку. Они просто дожидались момента.
Удар Кано в штангу — и последний вздох «Сандаунз»
Во втором тайме план «Флуминенсе» стал очевиден: отдать мяч, ловить на ошибке. Герман Кано почти реализовал этот сценарий. На 58-й минуте он с лёта зарядил в ближнюю штангу после изумительного кросса Ариаса. Вратарь был отыгран, но судьба — против.
А вот у «Сандаунз» после перерыва начали дрожать нервы. Несколько перспективных атак были сорваны офсайдами, передачи в финальной трети летели куда угодно — только не на ногу партнёру. При этом Мигель Кардозу подгонял свою команду с бровки, как мог — но точности не прибавилось.
В концовке Моса Лебуса героически в подкате остановил прорыв «Флу», а в компенсированное время Флавио пришлось выносить мяч с линии ворот после очередной навесной паники от «Сандаунз». Но более опасного момента африканцы так и не создали.
Минимализм сработал
0:0 — результат, который даёт «Флуминенсе» второе место в группе F и матч в 1/8 финала с победителем группы E (где на момент игры борьба вели «Интер», «Ривер Плейт» и «Монтеррей»).
Для «Мамелоди Сандаунз» это конец пути. Да, команда не проиграла, да, оставила о себе хорошее впечатление по качеству игры и уровню желания. Но ни одной африканской команды в плей-офф КЧМ-2025 не будет — и это суровая реальность континента, который всё ещё остаётся догоняющим.
«Флуминенсе» идёт дальше, не победив, но не проиграв — и это философия, которой в таких турнирах часто хватает для движения к трофею. Главное — быть в числе выживших. А бразильцы вновь среди них.