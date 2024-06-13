13 июня в 11-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Нефтчи» Кочкор-Ата и «Алдиер». Начало игры — в 15:00 мск. «Нефтчи» Кочкор-Ата — «Алдиер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Нефтчи» Кочкор-Ата

Турнирное положение: «Нефтчи» Кочкор-Ата нынче ходит в середняках киргизского чемпионата. На данный момент команда находится на 5 строчке турнирной таблицы.

При этом «Нефтчи» Кочкор-Ата выиграла всего лишь 4 раза в нынешнем чемпионате. В 10 матчах команда забила 14 мячей.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потерпела поражение. «Нефтчи» Кочкор-Ата уступил «Алаю» (2:4).

Причем до того команда расписала мировую с «Дордоем» (0:0). Зато «Алга» была обыграна весьма уверенно (2:0).

В 5 своих последних матчах команда добыла всего 2 виктории. В этих поединках «Нефтчи» Кочкор-Ата забил 7 мячей при 7 пропущенных.

Не сыграют: Мухаммадали Турсунов — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в своих последних поединках команда выглядела недостаточно. Да и оборона ошибается частенько.

Матчи с «Алдиером» для команды исторически складываются успешно. Из четырех очных поединков удалось выиграть трижды при одной коллизии.

Несомненно, номинальные хозяева постараются закрепиться на 5 позиции. Да и оппонент по игре выглядит крайне нестабильно.

«Алдиер»

Турнирное положение: Эта команда проводит откровенно провальный сезон. Ныне «Алдиер» располагается на 10 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Алдиер» имеет крайне ненадежные тылы. В 11 поединках чемпионата команда пропустила в свои ворота 25 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова не разжилась очками. «Алдиер» уступил «Илбирсу» (0:4).

Причем до того команда уступила «Абдыш-Ата» (0:2). Проиграла она и «Мурас Юнайтед», причем с минимальным счетом.

Ужасная серия из 7 поражений подряд больно бьет по психологии игроков. Да и забивает «Алдиер» в среднем менее гола за матч: 9 голов в 11 поединках.

Не сыграют: Ахмаджон Анваров — дисквалифицирован.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Алдиер» выглядит откровенно убого. Да и отставание от спасительной 9 позиции измеряется лишь дополнительными показателями.

На данный момент команда мотивирована выбраться со дна таблицы. Вот только срочно необходимо улучшать игру в обороне.

Майский поединок этих команд вышел боевым. «Алдиер» уступил в нем драматически, пропустив решающий мяч в самом эндшпиле (1:2).

Наверняка гости не собираются отсиживаться в обороне. Пора бы команде отталкиваться от дна.

Статистика для ставок

«Алдиер» пропускает чаще всех в лиге — 25 мячей

«Алдиер» проиграл в 7 своих последних матчах

«Нефтчи» Кочкор-Ата лишь однажды в истории уступил «Алдиеру»

Прогноз

Коэффициенты букмекеров: «Нефтчи» Кочкор-Ата — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма сходными коэффициентами — 2.00 и 1.85.

Прогноз: Номинальные хозяева явно сильнее аутсайдера, и уж точно будут активно атаковать.

«Нефтчи» Кочкор-Ата не побеждал в двух своих последних матчах, и явно постарается быстро исправиться перед родной публикой.

Ставка: Победа «Нефтчи» Кочкор-Ата в 1 тайме за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих наколотят более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.00