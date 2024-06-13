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    «Алдиеру» сразу придется нелегко

    «Нефтчи» Кочкор-Ата — «Алдиер». Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 13 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Нефтчи» Кочкор-Ата — «Алдиер»
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    «Алдиер»
    13 июня в 11-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Нефтчи» Кочкор-Ата и «Алдиер». Начало игры — в 15:00 мск. «Нефтчи» Кочкор-Ата — «Алдиер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Кыргызстан. Премьер-лига 13 Июня 2024 года

    Нефтчи Кочкор-Ата

  • Кочкор-Ата
    •  Нефтчи Кочкор-Ата 15:00 Алдиер

    Алдиер

  • Куршаб
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    «Нефтчи» Кочкор-Ата

    Турнирное положение: «Нефтчи» Кочкор-Ата нынче ходит в середняках киргизского чемпионата. На данный момент команда находится на 5 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Нефтчи» Кочкор-Ата выиграла всего лишь 4 раза в нынешнем чемпионате. В 10 матчах команда забила 14 мячей.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потерпела поражение. «Нефтчи» Кочкор-Ата уступил «Алаю» (2:4).

    Причем до того команда расписала мировую с «Дордоем» (0:0). Зато «Алга» была обыграна весьма уверенно (2:0).

    В 5 своих последних матчах команда добыла всего 2 виктории. В этих поединках «Нефтчи» Кочкор-Ата забил 7 мячей при 7 пропущенных.

    Не сыграют: Мухаммадали Турсунов — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в своих последних поединках команда выглядела недостаточно. Да и оборона ошибается частенько.

    Матчи с «Алдиером» для команды исторически складываются успешно. Из четырех очных поединков удалось выиграть трижды при одной коллизии.

    Несомненно, номинальные хозяева постараются закрепиться на 5 позиции. Да и оппонент по игре выглядит крайне нестабильно.

    «Алдиер»

    Турнирное положение: Эта команда проводит откровенно провальный сезон. Ныне «Алдиер» располагается на 10 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Алдиер» имеет крайне ненадежные тылы. В 11 поединках чемпионата команда пропустила в свои ворота 25 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова не разжилась очками. «Алдиер» уступил «Илбирсу» (0:4).

    Причем до того команда уступила «Абдыш-Ата» (0:2). Проиграла она и «Мурас Юнайтед», причем с минимальным счетом.

    Ужасная серия из 7 поражений подряд больно бьет по психологии игроков. Да и забивает «Алдиер» в среднем менее гола за матч: 9 голов в 11 поединках.

    Не сыграют: Ахмаджон Анваров — дисквалифицирован.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Алдиер» выглядит откровенно убого. Да и отставание от спасительной 9 позиции измеряется лишь дополнительными показателями.

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    На данный момент команда мотивирована выбраться со дна таблицы. Вот только срочно необходимо улучшать игру в обороне.

    Майский поединок этих команд вышел боевым. «Алдиер» уступил в нем драматически, пропустив решающий мяч в самом эндшпиле (1:2).

    Наверняка гости не собираются отсиживаться в обороне. Пора бы команде отталкиваться от дна.

    Статистика для ставок

    • «Алдиер» пропускает чаще всех в лиге — 25 мячей

    • «Алдиер» проиграл в 7 своих последних матчах

    • «Нефтчи» Кочкор-Ата лишь однажды в истории уступил «Алдиеру»

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: «Нефтчи» Кочкор-Ата — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма сходными коэффициентами — 2.00 и 1.85.

    Прогноз: Номинальные хозяева явно сильнее аутсайдера, и уж точно будут активно атаковать.

    «Нефтчи» Кочкор-Ата не побеждал в двух своих последних матчах, и явно постарается быстро исправиться перед родной публикой.

    Ставка: Победа «Нефтчи» Кочкор-Ата в 1 тайме за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих наколотят более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.00

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    «Нефтчи» Кочкор-Ата — «Алдиер». 13 июня в 11-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Нефтчи» Кочкор-Ата и «Алдиер». Начало игры — в 15:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Нефтчи» Кочкор-Ата — «Алдиер» с коэффициентом 2.50.
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