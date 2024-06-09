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    Сумеет ли «Гремио» совершить блицкриг?

    «Гремио» — «Эстудиантес». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Кубок Либертадорес, 9 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Гремио» — «Эстудиантес»
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    «Гремио»
    9 июня в 5-м туре группового этапа Кубка Либертадорес по футболу сыграют «Гремио» и «Эстудиантес». Начало игры — в 01:00 мск. «Гремио» — «Эстудиантес»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Кубок Либертадорес 10 Июня 2024 года

    Гремио

  • Бразилия. Серия А
    •  Гремио 01:00 Эстудиантес Ла Плата

    Эстудиантес Ла Плата

  • Кубок Либертадорес
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    «Гремио»

    Турнирное положение: «Гремио» уже прошел в плей-офф Кубка Либертадорес. Сейчас команда находится на 2 месте турнирной таблицы своего квартета.

    При этом «Гремио» имеет все шансы запрыгнуть на 1 строчку. Для этого нужно побеждать уже немотивированного оппонента.

    Последние матчи: предыдущий поединок команда может записать себе в актив. «Гремио» нанес минимальное поражение «Уачипато».

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Гремио» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 3 пропущенных.

    А вот до последней виктории команда потерпела неудачу в чемпионате. Дома она по всем статьям уступила «Ред Булл Брагантино» (0:2).

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: ныне «Гремио» выглядит недостаточно стабильно. Между тем, бразильцы явно постараются финишировать первыми в группе.

    Матчи против «Эстудиантеса» для команды традиционно складываются удачно. Из трех очных поединков «Гремио» выиграл 2 раза при одном поражении.

    Наверняка номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Да и потенциал у команды достаточно высокий.

    «Эстудиантес»

    Турнирное положение: «Эстудиантес» выдал относительно неплохой старт в своем чемпионате. Команда ныне расположилась на 7 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Эстудиантес» выиграл в 2 матчах из 4. Вот только средняя результативность едва превышает гол за матч.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла ничейный результат. «Эстудиантес» не сумел переиграть «Годой Крус» (1:1).

    До того команда проиграла «Уачипато» (3:4). Да и вообще, аргентинцы не могут победить уже в трех матчах подряд.

    В пяти последних матчах «Эстудиантес» выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей в ворота соперников при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Эстудиантес» откровенно пробуксовывает. Да и результаты в чемпионате могли бы быть и получше.

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    При этом «Эстудиантес» уже не выберется с последнего места в своей группе Кубка Либертадорес. Так что этот поединок — лишь битва за престиж.

    Причем команда лишь один раз победила на групповом этапе. Средняя результативность составляет гол за матч.

    И уж точно номинальные гости постараются как можно хлопнуть дверями. Да и последние неудачи явно подстегнут команду.

    Статистика для ставок

    • «Эстудиантес» не побеждал в 3 своих последних поединках

    • И те, и другие в среднем забивают гол за матч

    • В первом матче этих команд минимально победили бразильцы

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Гремио» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.77, а победа оппонента — в скромные 5.31.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.17 и 1.72.

    Прогноз: Бразильцы бьются за итоговое первое место в группе, и уж точно будут активны в атаке.

    «Гремио» явно сильнее соперника, к тому же уже потерявшего всякую турнирную мотивацию.

    Ставка: Победа «Гремио» в 1 тайме за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.17

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    «Гремио» — «Эстудиантес». 9 июня в 5-м туре группового этапа Кубка Либертадорес по футболу сыграют «Гремио» и «Эстудиантес». Начало игры — в 01:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Гремио» — «Эстудиантес» с коэффициентом 2.25.
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