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    «Пачука» станет победителем Лиги чемпионов КОНКАКАФ

    «Пачука» — «Коламбус Крю». Ставка (к. 1.97) и прогноз на футбол, Лига чемпионов КОНКАКАФ, 2 мая 2024 года

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    «Пачука»
    2 июня в финальном матче Лиги чемпионов КОНКАКАФ мексиканский клуб «Пачука» сыграет против американского «Коламбус Крю». Поединок пройдет в городе Пачука (Мексика), начало — в 04:15 по мск. «Пачука» — «Коламбус Крю»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Пачука»

    Путь в плей-офф: Мексиканский коллектив данный турнир начал с победы над американской «Филадельфией» в 1/8 финала — 6:0 и 0:0.

    В четвертьфинале «Пачука» прошла «Эредиано» из Коста-Рики (2:1 и 5:0), а на предыдущем этапе она справилась с соотечественниками из «Америки» — 2:1 и 1:1.

    Последние матчи: В преддверии этого поединка «гоферы» дважды расписали мировую по 1:1 с «Америкой» в четвертьфинале чемпионата Мексики, но вылетели из турнира, так как по итогам регулярки были ниже соперника в таблице.

    Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

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    Состояние команды: «Пачука» за предыдущие десять матчей с учетом всех турниров потерпела только одно фиаско. Также в этот период команда расписала пять мировых исходов и добилась четырех викторий. Забивная же серия коллектива в этот период составила восемь матчей.

    «Коламбус Крю»

    Путь в плей-офф: Американская команда начала свой путь в этом розыгрыше Лиги чемпионов с 1/8 финала, где справилась с «Хьюстон Динамо» — 1:1 1:0.

    А в четвертьфинале «Коламбус Крю» по пенальти прошел мексиканский «Тигрес», дважды расписав с ним ничью по 1:1, а в полуфинале выбил «Монтеррей» из Мексики — 2:1 и 3:1.

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    • Последние матчи: Накануне данного поединка «бригада» на выезде в рамках регулярки МЛС смогла выиграть у «Орландо Сити» со счетом 2:0. И эта виктория стала для нее третьей кряду. Ранее еще были повержены в гостях по 3:1 «Чикаго Файр» и «Монреаль».

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: «Коламбус Крю» в отрезке минувших десяти встреч с учетом всех турниров потерпел только одно поражение, четыре раза еще сыграл вничью и добился пяти выигрышей. И только в двух случаях данного отрезка коллектив уходил с поля не отличившись.

    Статистика для ставок

    • «Пачука» в данном турнире добилась четырех выигрышей и дважды сыграла вничью

    • «Коламбус Крю» в данной ЛЧ не уступал, выиграв три встречи при трех ничьих

    • Ранее между собой эти клубы не встречались

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Пачуки» — 1.60, победа «Коламбус Крю» — 5.15, ничья — 4.33.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.70 и 2.14 соответственно.

    Прогноз: Обе команды к финальной игре подходят в неплохом состоянии, но так как поединок пройдет на поле «Пачуки», то ставим здесь на викторию хозяев поля.

    Рекомендуемая ставка: победа «Пачуки» с форой (-1) за 1.97.

    Прогноз: И также не исключаем, что поединок пройдет в осторожном стиле и не принесет голевой феерии.

    Ставка: ТМ 3,0 за 1.85.

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    «Пачука» — «Коламбус Крю». 2 июня в финальном матче Лиги чемпионов КОНКАКАФ мексиканский клуб «Пачука» сыграет против американского «Коламбус Крю». Поединок пройдет в городе Пачука (Мексика), начало — в 04:15 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Пачука» — «Коламбус Крю» с коэффициентом 1.97.
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