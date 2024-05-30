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    В Самарканде будут забивать!

    «Динамо» Самарканд — «Кызылкум». Ставка (к. 2.24) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 30 мая 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперлига Узбекистана
    Прогноз и ставки на «Динамо» Самарканд — «Кызылкум»
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    Вадим Абрамов
    30 мая в 10-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Динамо» Самарканд и «Кызылкум». Начало игры — в 17:00 мск. «Динамо» Самарканд — «Кызылкум»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Узбекистан. Суперлига 30 Мая 2024 года

    Dinamo Samarkand

  • Узбекистан. Суперлига
    •  Dinamo Samarkand 17:00 Кызылкум

    Кызылкум

  • Зарафшана
    •

    «Динамо» Самарканд

    Турнирное положение: Самаркандцы пока никак не выберутся из опасной зоны. На данный момент команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

    При этом «Динамо» Самарканд в нынешнем чемпионате выиграл лишь 1 раз. В 8 матчах команда отличилась всего 7 голами.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла один балл. Динамовцы отобрали очки у «Насафа» (1:1).

    А вот до того команда дала бой еще и «Пахтакору» с «Сурханом» — оба раза 1:1. Да и с «Бунедкором» был расписан паритет (0:0).

    В 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Динамо» Самарканд забило 5 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: в своих последних поединках команда демонстрирует относительно неплохие результаты. Вадим Абрамов выстроил крепкий коллектив, способный выбраться из столь непростого турнирного положения.

    Матчи против «Кызылкума» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков динамовцы проиграли трижды.

    Несомненно, «Динамо» Самарканд постарается выбраться из подвала турнирной таблицы. Хозяева явно будут активно атаковать.

    «Кызылкум»

    Турнирное положение: Эта команда привычно обитает в середине турнирной таблицы. Ныне «Кызылкум» располагается на 8 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Кызылкум» выиграл всего в 2 матчах из 9. Команда забила всего 10 мячей при 11 пропущенных.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась одним баллом. «Кызылкум» не уступил «Пахтакору» (1:1).

    А вот до того команда уступила «Олимпику» (2:4). Вот только встреча с «Металлургом» Бекабад завершилась сухим паритетом.

    Забивает команда в среднем гол за матч. Да и по игре «Кызылкум» выглядит крепким середняком чемпионата Узбекистана.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Кызылкум» выступает неудачо. Вот только реализацию срочно надо подтягивать.

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    При этом «Кызылкум» не побеждает в 7 последних поединках. Да и потери очков в матчах с более слабыми оппонентами стали неприятной тенденцией.

    Более того, команда уже почти 10 лет не проигрывает динамовцам. Да и в нынешней диспозиции гости будут играть на победу.

    Нет сомнений, что номинальные гости едут в Самарканд за очками. Да и матчи с динамовцами для «Кызылкума» складываются успешно.

    Статистика для ставок

    • «Динамо» Самарканд лишь 1 раз выиграл в нынешнем чемпионате

    • «Динамо» Самарканд в среднем забивает менее гола за матч

    • «Кызылкум» в среднем забивает 1 мяч за матч

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Кызылкум» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.58. Ничья оценена в 3.16, а победа оппонента — в скромные 2.74.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.24 и 1.61.

    Прогноз: Номинальные хозяева стремятся выбраться из нижней части таблицы, и явно сыграют активно в атаке.

    «Кызылкум» давненько не побеждал, плюс традиционно успешно противостоит динамовцам.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.24.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что встреча завершится ничейным результатом.

    Ставка: Ничья за 3.16

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    «Динамо» Самарканд — «Кызылкум». 30 мая в 10-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Динамо» Самарканд и «Кызылкум». Начало игры — в 17:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Динамо» Самарканд — «Кызылкум» с коэффициентом 2.24.
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