30 мая в 10-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Динамо» Самарканд и «Кызылкум». Начало игры — в 17:00 мск. «Динамо» Самарканд — «Кызылкум»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Динамо» Самарканд

Турнирное положение: Самаркандцы пока никак не выберутся из опасной зоны. На данный момент команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

При этом «Динамо» Самарканд в нынешнем чемпионате выиграл лишь 1 раз. В 8 матчах команда отличилась всего 7 голами.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла один балл. Динамовцы отобрали очки у «Насафа» (1:1).

А вот до того команда дала бой еще и «Пахтакору» с «Сурханом» — оба раза 1:1. Да и с «Бунедкором» был расписан паритет (0:0).

В 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Динамо» Самарканд забило 5 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: в своих последних поединках команда демонстрирует относительно неплохие результаты. Вадим Абрамов выстроил крепкий коллектив, способный выбраться из столь непростого турнирного положения.

Матчи против «Кызылкума» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков динамовцы проиграли трижды.

Несомненно, «Динамо» Самарканд постарается выбраться из подвала турнирной таблицы. Хозяева явно будут активно атаковать.

«Кызылкум»

Турнирное положение: Эта команда привычно обитает в середине турнирной таблицы. Ныне «Кызылкум» располагается на 8 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Кызылкум» выиграл всего в 2 матчах из 9. Команда забила всего 10 мячей при 11 пропущенных.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась одним баллом. «Кызылкум» не уступил «Пахтакору» (1:1).

А вот до того команда уступила «Олимпику» (2:4). Вот только встреча с «Металлургом» Бекабад завершилась сухим паритетом.

Забивает команда в среднем гол за матч. Да и по игре «Кызылкум» выглядит крепким середняком чемпионата Узбекистана.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Кызылкум» выступает неудачо. Вот только реализацию срочно надо подтягивать.

При этом «Кызылкум» не побеждает в 7 последних поединках. Да и потери очков в матчах с более слабыми оппонентами стали неприятной тенденцией.

Более того, команда уже почти 10 лет не проигрывает динамовцам. Да и в нынешней диспозиции гости будут играть на победу.

Нет сомнений, что номинальные гости едут в Самарканд за очками. Да и матчи с динамовцами для «Кызылкума» складываются успешно.

Статистика для ставок

«Динамо» Самарканд лишь 1 раз выиграл в нынешнем чемпионате

«Динамо» Самарканд в среднем забивает менее гола за матч

«Кызылкум» в среднем забивает 1 мяч за матч

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Кызылкум» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.58. Ничья оценена в 3.16, а победа оппонента — в скромные 2.74.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.24 и 1.61.

Прогноз: Номинальные хозяева стремятся выбраться из нижней части таблицы, и явно сыграют активно в атаке.

«Кызылкум» давненько не побеждал, плюс традиционно успешно противостоит динамовцам.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.24.

Прогноз: более рискованный прогноз, что встреча завершится ничейным результатом.

Ставка: Ничья за 3.16