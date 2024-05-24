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    Кто выиграет австрийский плей-офф за Лигу конференций?

    «Аустрия» — «Хартберг». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, австрийская Бундеслига, 24 мая 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Аустрия Вена
    Прогноз и ставки на «Аустрия» — «Хартберг»
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    Александер Шмидт («Аустрия»)
    В пятницу, 24 мая, в первом матче финала плей-офф австрийской Бундеслиги «Аустрия» на своем поле сыграет против «Хартберга». Начало игры — в 20:30 по мск. «Аустрия» — «Хартберг»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Аустрия»

    Турнирное положение: По итогам 32 матчей Бундеслиги «Аустрия» заняла вторую позицию второго этапа чемпионата с 29 очками и разницей мячей 35-34.

    Команда после этого выиграла полуфинал плей-офф за право сыграть в Лиге конференций, в котором она драматично обыграла «Вольфсбергер» (2:1), забив победный мяч на 90+4-й минуте.

    Последние матчи: именно эта победа и пришлась на предыдущий поединок венского клуба.

    Данный успех установил победную мини-серию коллектива в два матча. Перед этим он в заключительном туре Бундеслиги обыграл «Блау-Вайсс» (2:1) на выезде.

    Все прогнозы на футбол

    Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных не сообщается.

    Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на национальное первенство, «Аустрия» выиграл два раза при трех поражениях и при одной ничьей.

    Примечательно, что обе победы пришлись на последние поединки, поэтому можно говорить о хорошей форме столичного коллектива.

    Андреас Грубер — лучший бомбардир команды в лиге с 11 голами.

    «Хартберг»

    Турнирное положение: По итогам 32 матчей Бундеслиги «Хартберг» занял пятую позицию чемпионского этапа с 28 очками и разницей мячей 49-52.

    Команда с этой позиции вышла в финал плей-офф за право сыграть в Лиге конференций, поскольку заняла последнюю строчку в чемпионском этапе.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке гости в рамках последнего тура австрийской Бундеслиги клуб на выезде разгромил венский «Рапид» (3:0).

    Этот успех прервал безвыигрышную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на Бундеслигу, при одном поражении и одной ничьей.

    Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных не сообщается.

    Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на национальное первенство, «Хартберг» выиграл два раза при двух поражениях и одной ничьей.

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    Такие результаты заставляют болельщиков коллектива беспокоиться по поводу шансов победить в грядущей игре, тем более что речь идет о плей-офф.

    Макс Энтруп и Донис Авдиджай — лучшие бомбардиры команды в австрийской Бундеслиге с 12 голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Аустрии» забивали больше 2,5 голов

    • в двух последних матчах «Аустрия» выиграла

    • в семи из восьми последних матчей «Хартберга» забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аустрия» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.05. Ничья — в 3.21, победа «Хартберга» — в 2.42.

    ТМ 2,5 и ТБ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.95 и 1.80.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в трех их последних домашних поединках.

    В 10 из 11 последних матчей гостей был реализован такой же расклад.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют при тотал больше 2,5 голов, ведь так было в семи из восьми последних матчей «Хартберга».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.10

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    «Аустрия» — «Хартберг». В пятницу, 24 мая, в первом матче финала плей-офф австрийской Бундеслиги «Аустрия» на своем поле сыграет против «Хартберга». Начало игры — в 20:30 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Аустрия» — «Хартберг» с коэффициентом 1.80.
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