Атлетико
Осасуна
«Атлетико»
Турнирное положение: «Матрасники» уже в Лиге чемпионов. На текущий момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы.
При этом отставание от 5 позиции составляет 11 очков. Да и за 3 строчку «Атлетико» еще поборется, ведь отстает от «Жироны» лишь на 2 пункта.
Атлетико — Осасуна: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась тремя баллами. «Атлетико» разгромил «Хетафе» (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Атлетико» добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Серия из четырех побед кряду явно прибавила задора команде. Более того, в трех последних поединках мадридцы не пропускали.
Не сыграют: Науэль Молина — травмирован. Хосе Мария Хименес, Аксель Витсель — дисквалифицированы.
Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: «матрасники» сейчас несутся! Ну а Антуан Гризманн в минувшем туре соорудил хет-трик.
Матчи против «Осасуны» для команды традиционно складываются весьма удачно. «Атлетико» выиграл в 11 последних очных поединках.
Наверняка хозяева будут активно атаковать. Гризманн и его партнеры грезят попаданием в итоговую тройку.
«Осасуна»
Турнирное положение: Памплонцы уже спокойно доигрывают чемпионат. На текущий момент команда расположилась на 13 месте турнирной таблицы.
Причем «Осасуна» имеет некоторые проблемы в плане реализации. В 36 матчах игроки команды отличились всего 40 точными ударами.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда разжилась одним пунктом. «Осасуна» не смогла одолеть «Мальорку» (1:1).
В пяти последних матчах «Осасуна» трижды уступила при 2 ничьих. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 10 пропущенных.
При этом команда имеет огромные кадровые проблемы. Да и результаты стабильными никак не назовешь.
Не сыграют: Кике Барха, Давид Гарсия — травмированы.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Осасуна» явно не преуспевает. Зато вылет уже не угрожает.
Памплонцы уже 3 года не могут поразить ворота «матрасников». Да и вообще, «Атлетико» для команды считается одним из самых неудобных оппонентов.
Плюс «Осасуна» крайне слабо выглядит в атаке. В среднем команда забивает немногим более гола за матч.
Более того, оппонент имеет турнирную мотивацию и более качественный состав. Так что памплонцы будут рады и ничьей.
Статистика для ставок
- «Атлетико» обыграл памплонцев в 11 последних матчах
- «Осасуна» не побеждает 6 матчей кряду
- Памплонцы уже 3 года не забивают в ворота «матрасников»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.46. Ничья оценена в 4.93, а победа оппонента — в скромные 7.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.80 и 2.17.
- 3.00Брайтон — Манчестер Юнайтед: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
- 2.10Динамо — Крылья Советов: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
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Прогноз: «Матрасники» явно сильнее соперника, и наверняка будут максимально активны в атаке.
«Атлетико» мотивирован оказаться в тройке, к тому же в отличной форме находится лидер атак Гризманн.
Ставка: Фора «Атлетико» -1.5 за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют 3 и более мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.73