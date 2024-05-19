19 мая в 37-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Атлетико» и «Осасуна». Начало игры — в 20:00 мск. «Атлетико» — «Осасуна»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Атлетико»

Турнирное положение: «Матрасники» уже в Лиге чемпионов. На текущий момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

При этом отставание от 5 позиции составляет 11 очков. Да и за 3 строчку «Атлетико» еще поборется, ведь отстает от «Жироны» лишь на 2 пункта.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась тремя баллами. «Атлетико» разгромил «Хетафе» (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Атлетико» добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Серия из четырех побед кряду явно прибавила задора команде. Более того, в трех последних поединках мадридцы не пропускали.

Не сыграют: Науэль Молина — травмирован. Хосе Мария Хименес, Аксель Витсель — дисквалифицированы.

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Состояние команды: «матрасники» сейчас несутся! Ну а Антуан Гризманн в минувшем туре соорудил хет-трик.

Матчи против «Осасуны» для команды традиционно складываются весьма удачно. «Атлетико» выиграл в 11 последних очных поединках.

Наверняка хозяева будут активно атаковать. Гризманн и его партнеры грезят попаданием в итоговую тройку.

«Осасуна»

Турнирное положение: Памплонцы уже спокойно доигрывают чемпионат. На текущий момент команда расположилась на 13 месте турнирной таблицы.

Причем «Осасуна» имеет некоторые проблемы в плане реализации. В 36 матчах игроки команды отличились всего 40 точными ударами.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда разжилась одним пунктом. «Осасуна» не смогла одолеть «Мальорку» (1:1).

В пяти последних матчах «Осасуна» трижды уступила при 2 ничьих. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 10 пропущенных.

При этом команда имеет огромные кадровые проблемы. Да и результаты стабильными никак не назовешь.

Не сыграют: Кике Барха, Давид Гарсия — травмированы.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Осасуна» явно не преуспевает. Зато вылет уже не угрожает.

Памплонцы уже 3 года не могут поразить ворота «матрасников». Да и вообще, «Атлетико» для команды считается одним из самых неудобных оппонентов.

Плюс «Осасуна» крайне слабо выглядит в атаке. В среднем команда забивает немногим более гола за матч.

Более того, оппонент имеет турнирную мотивацию и более качественный состав. Так что памплонцы будут рады и ничьей.

Статистика для ставок

«Атлетико» обыграл памплонцев в 11 последних матчах

«Осасуна» не побеждает 6 матчей кряду

Памплонцы уже 3 года не забивают в ворота «матрасников»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.46. Ничья оценена в 4.93, а победа оппонента — в скромные 7.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.80 и 2.17.

Прогноз: «Матрасники» явно сильнее соперника, и наверняка будут максимально активны в атаке.

«Атлетико» мотивирован оказаться в тройке, к тому же в отличной форме находится лидер атак Гризманн.

Ставка: Фора «Атлетико» -1.5 за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют 3 и более мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.73