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    «Бетис» не заметит аутсайдера

    «Бетис» — «Альмерия». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Примера, 12 мая 2024 года

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    12 мая в 35-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Бетис» и «Альмерия». Начало игры — в 22:00 мск. «Бетис» — «Альмерия»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 12 Мая 2024 года

    Бетис

  • Севилья
    •  Бетис 22:00 Альмерия

    Альмерия

  • Альмерия
    •

    «Бетис»

    Турнирное положение: Севильцы привычно сражаются за выход в еврокубки. На текущий момент команда находится на 7 строчке турнирной таблицы.

    При этом отставание от 6 позиции составляет 2 очка. Да и очков «Бетис» растерял многовато, выиграв всего лишь в 13 матчах из 34.

    Бетис — Альмерия: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла три очка. «Бетис» сумел переиграть «Осасуну» (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Бетис» добыл лишь 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    А вот до того «Бетис» расписал мировую в дерби с «Севильей». Соперники обменялись забитыми мячами.

    Не сыграют: Чими Авилья, Седрик Бакамбу, Марк Бартра — травмированы.

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    Состояние команды: наиболее актуальной проблемой команды является никогда не пустеющий лазарет. Да и победы даются севильцам весьма натужно.

    Матчи против «Альмерии» для команды традиционно складываются непросто. Из 5 последних очных поединков соперники по 2 раза огорчили друг друга.

    Наверняка хозяева будут активно атаковать. Даже без нескольких ведущих игроков «Бетис» явно сильнее аутсайдера.

    «Альмерия»

    Турнирное положение: «Альмерия» уже благополучно вылетела в Сегунду. На текущий момент команда расположилась на 20 месте турнирной таблицы.

    Причем «Альмерия» вряд ли будет особо напрягаться на финише чемпионата. Да и выиграла команда всего в 2 матчах Примеры.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда взяла три очка. «Альмерия» минимально одолела «Райо Вальекано».

    В пяти последних матчах «Альмерия» победила всего лишь 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 10 пропущенных.

    При этом команда имеет огромные проблемы с надежностью своих тылов. В среднем она пропускает почти 2 гола за матч.

    Не сыграют: Хонатан Виера, Гонсало Мелеро, Сезар Монтес, Ларжи Рамазани, Лукас Робертоне — дисквалифицированы.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Альмерия» выглядит неубедительно. Да и мотивация на остаток чемпионата на нуле.

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    Аутсайдер, ко всему прочему, еще и весь в кадровых проблемах. Сразу полсостава огребли дисквалификации.

    Плюс «Альмерия» крайне слабо выглядит в атаке. В среднем команда забивает фактически гол за матч.

    Наверняка номинальные гости будут действовать от обороны. Да и состав команды будет почти экспериментальным.

    Статистика для ставок

    • «Бетис» на 2 очка отстает от топ-6

    • «Альмерия» выиграла всего в 2 матчах Примеры

    • В матче первого круга соперники расписали мировую (0:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 5.49, а победа оппонента — в скромные 8.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 1.49 и 2.44.

    Прогноз: Севильцы явно сильнее соперника, и наверняка будут максимально активны в атаке.

    «Бетис» мотивирован побороться за попадание в первую шестерку, к тому же оппонент имеет кадровые проблемы.

    Ставка: Фора «Бетиса» -1.5 за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме будет зафиксирована ничья.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.64

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    «Бетис» — «Альмерия». 12 мая в 35-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Бетис» и «Альмерия». Начало игры — в 22:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Бетис» — «Альмерия» с коэффициентом 2.05.
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