14 апреля в 27-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Родина» и «Ленинградец». Начало игры — в 19:30 мск. «Родина» — «Ленинградец»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Родина»

Турнирное положение: Москвичи грезят о повышении в классе. На данный момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы первого дивизиона.

При этом «Родина» на 4 очка отстает от лидера. Зато пропускают москвичи в среднем менее гола за матч.

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Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда потеряла два очка. «Родина» не сумела одолеть «Сокол» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Родина» выиграла трижды. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при всего 2 пропущенных в свои ворота.

Причем до последней ничьей команда выиграла дважды кряду. Более того, в тех поединках москвичи оставляли свои владения сухими.

Не сыграют: Травмированных нет.

Прогнозы на ФНЛ

Состояние команды: Москвичи имеют весьма крепкий по именам состав. При этом атака команды выглядит куда менее привлекательно.

Матчи против питерцев для команды традиционно проходят неудачно. Из 4 очных поединков «Родина» уступила дважды при 2 ничьих.

И уж совсем очевидно, что «Родина» постарается быстро перестроиться после досадной потери очков в Саратове. Да и оппонент крайне нестабилен.

«Ленинградец»

Турнирное положение: Петербуржцы всеми силами сражаются за сохранение места в первой лиге. На текущий момент команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

Причем «Ленинградец» выиграл всего 6 матчей из 25. Да и забивает команда в среднем менее гола за матч: 19 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре первенства команда добыла один пункт. «Ленинградец» расписал мировую с «Аланией» (3:3).

Причем до того команда Сергея Кирьякова расписала мировую с «Шинником» (0:0). А вот чуть ранее питерцы пали под натиском «Енисея» (0:4).

Вообще, «Ленинградец» в 5 весенних матчах проиграл 2 раза при 3 ничьих. В этих поединках питерцы отличились 3 голами при 9 пропущенных.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: у команды Кирьякова имеются заметные проблемы в плане реализации. «Ленинградец» не побеждает в 5 матчах кряду.

Да и весенний цикл команде откровенно не удается. Очков уже растеряно немало, так что турнирные перспективы выглядят не столь радужно.

В матче первого круга «Ленинградец» дал бой москвичам. Соперники по разу огорчили друг друга (1:1).

Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться очками. «Ленинградец» еще ни раз в истории не проигрывал «Родине».

Статистика для ставок

До последней ничьей «Родина» добыла 2 виктории кряду

Питерцы забивают в среднем менее гола за матч

Москвичи в среднем пропускают менее гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Родина» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 6.48.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.19 и 1.66.

Прогноз: Москвичи нынче выглядят монолитнее команды Кирьякова, к тому же весной явно прибавили.

Питерцы крайне слабо атакуют, к тому же нынешней весной еще не познали радости побед.

Ставка: Победа «Родины» в 1 тайме за 2.12.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 2 мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.19