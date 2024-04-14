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    «Родина» быстро возьмет свое

    «Родина» — «Ленинградец». Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, Первая лига, 14 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Родина» — «Ленинградец»
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    «Родина»
    14 апреля в 27-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Родина» и «Ленинградец». Начало игры — в 19:30 мск. «Родина» — «Ленинградец»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 14 Апреля 2024 года
    Родина
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    «Родина»

    Турнирное положение: Москвичи грезят о повышении в классе. На данный момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы первого дивизиона.

    При этом «Родина» на 4 очка отстает от лидера. Зато пропускают москвичи в среднем менее гола за матч.

    Родина — Ленинградец: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда потеряла два очка. «Родина» не сумела одолеть «Сокол» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Родина» выиграла трижды. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при всего 2 пропущенных в свои ворота.

    Причем до последней ничьей команда выиграла дважды кряду. Более того, в тех поединках москвичи оставляли свои владения сухими.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Прогнозы на ФНЛ

    Состояние команды: Москвичи имеют весьма крепкий по именам состав. При этом атака команды выглядит куда менее привлекательно.

    Матчи против питерцев для команды традиционно проходят неудачно. Из 4 очных поединков «Родина» уступила дважды при 2 ничьих.

    И уж совсем очевидно, что «Родина» постарается быстро перестроиться после досадной потери очков в Саратове. Да и оппонент крайне нестабилен.

    «Ленинградец»

    Турнирное положение: Петербуржцы всеми силами сражаются за сохранение места в первой лиге. На текущий момент команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

    Причем «Ленинградец» выиграл всего 6 матчей из 25. Да и забивает команда в среднем менее гола за матч: 19 мячей.

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    • Последние матчи: в минувшем туре первенства команда добыла один пункт. «Ленинградец» расписал мировую с «Аланией» (3:3).

    Причем до того команда Сергея Кирьякова расписала мировую с «Шинником» (0:0). А вот чуть ранее питерцы пали под натиском «Енисея» (0:4).

    Вообще, «Ленинградец» в 5 весенних матчах проиграл 2 раза при 3 ничьих. В этих поединках питерцы отличились 3 голами при 9 пропущенных.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: у команды Кирьякова имеются заметные проблемы в плане реализации. «Ленинградец» не побеждает в 5 матчах кряду.

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    Да и весенний цикл команде откровенно не удается. Очков уже растеряно немало, так что турнирные перспективы выглядят не столь радужно.

    В матче первого круга «Ленинградец» дал бой москвичам. Соперники по разу огорчили друг друга (1:1).

    Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться очками. «Ленинградец» еще ни раз в истории не проигрывал «Родине».

    Статистика для ставок

    • До последней ничьей «Родина» добыла 2 виктории кряду

    • Питерцы забивают в среднем менее гола за матч

    • Москвичи в среднем пропускают менее гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Родина» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 6.48.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.19 и 1.66.

    Прогноз: Москвичи нынче выглядят монолитнее команды Кирьякова, к тому же весной явно прибавили.

    Питерцы крайне слабо атакуют, к тому же нынешней весной еще не познали радости побед.

    Ставка: Победа «Родины» в 1 тайме за 2.12.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 2 мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.19

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    Ставка и прогноз на матч «Родина» — «Ленинградец» с коэффициентом 2.12. Дата матча: 14.04.2024. Прогнозы на футбол. «Родина» быстро возьмет свое
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