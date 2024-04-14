«Родина»
Турнирное положение: Москвичи грезят о повышении в классе. На данный момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы первого дивизиона.
При этом «Родина» на 4 очка отстает от лидера. Зато пропускают москвичи в среднем менее гола за матч.
Родина — Ленинградец: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда потеряла два очка. «Родина» не сумела одолеть «Сокол» (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Родина» выиграла трижды. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при всего 2 пропущенных в свои ворота.
Причем до последней ничьей команда выиграла дважды кряду. Более того, в тех поединках москвичи оставляли свои владения сухими.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: Москвичи имеют весьма крепкий по именам состав. При этом атака команды выглядит куда менее привлекательно.
Матчи против питерцев для команды традиционно проходят неудачно. Из 4 очных поединков «Родина» уступила дважды при 2 ничьих.
И уж совсем очевидно, что «Родина» постарается быстро перестроиться после досадной потери очков в Саратове. Да и оппонент крайне нестабилен.
«Ленинградец»
Турнирное положение: Петербуржцы всеми силами сражаются за сохранение места в первой лиге. На текущий момент команда находится на 15 месте турнирной таблицы.
Причем «Ленинградец» выиграл всего 6 матчей из 25. Да и забивает команда в среднем менее гола за матч: 19 мячей.
Последние матчи: в минувшем туре первенства команда добыла один пункт. «Ленинградец» расписал мировую с «Аланией» (3:3).
Причем до того команда Сергея Кирьякова расписала мировую с «Шинником» (0:0). А вот чуть ранее питерцы пали под натиском «Енисея» (0:4).
Вообще, «Ленинградец» в 5 весенних матчах проиграл 2 раза при 3 ничьих. В этих поединках питерцы отличились 3 голами при 9 пропущенных.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: у команды Кирьякова имеются заметные проблемы в плане реализации. «Ленинградец» не побеждает в 5 матчах кряду.
Да и весенний цикл команде откровенно не удается. Очков уже растеряно немало, так что турнирные перспективы выглядят не столь радужно.
В матче первого круга «Ленинградец» дал бой москвичам. Соперники по разу огорчили друг друга (1:1).
Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться очками. «Ленинградец» еще ни раз в истории не проигрывал «Родине».
Статистика для ставок
- До последней ничьей «Родина» добыла 2 виктории кряду
- Питерцы забивают в среднем менее гола за матч
- Москвичи в среднем пропускают менее гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Родина» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 6.48.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.19 и 1.66.
- 1.75Краснодар — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
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- 1.74Локомотив — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
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Прогноз: Москвичи нынче выглядят монолитнее команды Кирьякова, к тому же весной явно прибавили.
Питерцы крайне слабо атакуют, к тому же нынешней весной еще не познали радости побед.
Ставка: Победа «Родины» в 1 тайме за 2.12.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 2 мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.19