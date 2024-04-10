«Суонси» на своем поле примет «Сток Сити» в 42-м туре Чемпионшипа. Поединок состоится 10 апреля и начнется в 22:00 по мск. «Суонси» — «Сток Сити»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Суонси»

Турнирное положение: За пять туров до финиша второго английского дивизиона валлийский коллектив с 47 очками идет на 15 строке, но зону вылета опережает лишь на пять пунктов.

«Суонси» за всю дистанцию смог отпраздновать 12 викторий, 11 встреч свел вничью и 18 раз уступал, разница мячей составляет 49:62.

Суонси — Сток Сити: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 2.453.153.10Бонус$9500

Последние матчи: «Лебеди» проиграли свои две последние игры первенства и не смогли в них забить ни одного гола. Сперва в этом отрезке они уступили на своем поле 0:1 «КПР», а в прошлом туре потерпели гостевое фиаско от «Мидлсбро» 0:2.

Не сыграют: Джо Аллен, Джош Джиннелли и Пшемыслав Плахета травмированы.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: «Суонси» не лучшим образом проводит свой финишный отрезок чемпионата. Коллектив смог в этом отрезке добыть лишь одну викторию, два раза еще сыграл вничью и потерпел три поражения. Причем за весь этот период валлийцы в трех случаях не забивали и отличились всего четырьмя мячами.

«Сток Сити»

Турнирное положение: На текущий момент в таблице второго английского дивизиона «Сток Сити» идет на пару строк ниже предстоящего противника, имея в активе на балл меньше.

Коллектив смог за всю дистанцию отпраздновать 12 выигрышей, десять встреч свел вничью и 19 матчей проиграл, разница забитых и пропущенных — 40:56.

Последние матчи: «Гончары» свои две последние игры чемпионата завершили вничью, поочередно поделив очки на своем поле с «Хаддерсфилдом» 1:1 и «Вест Бромвичем» 2:2. А перед этим они обыграли в гостях «Халл» со счетом 2:0.

Не сыграют: Бен Пирсон и Линден Гуч находятся в лазарете команды.

Состояние команды: «Сток Сити» к этому поединку подходит с 3-матчевой беспроигрышной серией, в которой раз победил и расписал два мировых результата. Проиграла же команда только в одном случае из последних пяти. Не забивали же «красно-белые» только в двух матчах из семи предыдущих.

Статистика для ставок

«Суонси» дома проиграл пять из семи предыдущих игр при двух победах

«Сток Сити» выиграл две последние встречи, но перед этим проиграл четыре раза кряду

«Сток Сити» не уступает «Суонси» уже в пяти поединках подряд, выиграв три из них

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: На «Суонси»« букмекеры дают коэффициент 2.41. Ничья оценена в 3.28, а победа "Сток Сити" оценена в 3.01.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.06 и 1.85 соответственно.

Прогноз: Каждая из команд в этом поединке будет стараться взять максимум баллов, поэтому наверняка больше будет уделять внимание атаке, что должно выльется в обмен голами.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.80.

Прогноз: И также не исключаем в этом поединке мировой исход, ведь обе стороны вполне будут не против пополнить свой багаж хоть какими-то пунктами.

Ставка: ничья за 3.28.