ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан Мбаппе ЛЧ. Возвращение Кейна в Лондон, встреча двух главных фаворитов и прощальная гастроль Мбаппе Чарльз Оливейра и его тренерский штаб «Царукян взрывной и жесткий, но Чарльз нокаутирует его» — громкое интервью Диего Лимы, тренера Оливейры Виктор БонифейсТрансферный дайджест. 2-8 апреля
    Все новости спорта

    «Суонси» и «Сток Сити» произведут обмен голами

    «Суонси» — «Сток Сити». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 10 апреля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Чемпионшип Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Суонси Прогнозы на Сток Сити
    Прогноз и ставки на «Суонси» — «Сток Сити»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Сток Сити»
    «Суонси» на своем поле примет «Сток Сити» в 42-м туре Чемпионшипа. Поединок состоится 10 апреля и начнется в 22:00 по мск. «Суонси» — «Сток Сити»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Чемпионшип 10 Апреля 2024 года
    Суонси
  • Суонси
    •  Суонси 22:00 Сток Сити Сток Сити
  • Сток-он-Трент
    •

    «Суонси»

    Турнирное положение: За пять туров до финиша второго английского дивизиона валлийский коллектив с 47 очками идет на 15 строке, но зону вылета опережает лишь на пять пунктов.

    «Суонси» за всю дистанцию смог отпраздновать 12 викторий, 11 встреч свел вничью и 18 раз уступал, разница мячей составляет 49:62.

    Суонси — Сток Сити: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 2.453.153.10Бонус$9500
    •

    Последние матчи: «Лебеди» проиграли свои две последние игры первенства и не смогли в них забить ни одного гола. Сперва в этом отрезке они уступили на своем поле 0:1 «КПР», а в прошлом туре потерпели гостевое фиаско от «Мидлсбро» 0:2.

    Не сыграют: Джо Аллен, Джош Джиннелли и Пшемыслав Плахета травмированы.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: «Суонси» не лучшим образом проводит свой финишный отрезок чемпионата. Коллектив смог в этом отрезке добыть лишь одну викторию, два раза еще сыграл вничью и потерпел три поражения. Причем за весь этот период валлийцы в трех случаях не забивали и отличились всего четырьмя мячами.

    «Сток Сити»

    Турнирное положение: На текущий момент в таблице второго английского дивизиона «Сток Сити» идет на пару строк ниже предстоящего противника, имея в активе на балл меньше.

    Коллектив смог за всю дистанцию отпраздновать 12 выигрышей, десять встреч свел вничью и 19 матчей проиграл, разница забитых и пропущенных — 40:56.

  • Темные лошадки. «Жирона», «Брест» и другие аутсайдеры, которые в следующем сезоне квалифицируются в ЛЧ
  • Обновленный формат Лиги чемпионов откроет двери для целого ряда менее известных команд
  • 05/04/2024

    • Последние матчи: «Гончары» свои две последние игры чемпионата завершили вничью, поочередно поделив очки на своем поле с «Хаддерсфилдом» 1:1 и «Вест Бромвичем» 2:2. А перед этим они обыграли в гостях «Халл» со счетом 2:0.

    Не сыграют: Бен Пирсон и Линден Гуч находятся в лазарете команды.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Состояние команды: «Сток Сити» к этому поединку подходит с 3-матчевой беспроигрышной серией, в которой раз победил и расписал два мировых результата. Проиграла же команда только в одном случае из последних пяти. Не забивали же «красно-белые» только в двух матчах из семи предыдущих.

    Статистика для ставок

    • «Суонси» дома проиграл пять из семи предыдущих игр при двух победах

    • «Сток Сити» выиграл две последние встречи, но перед этим проиграл четыре раза кряду

    • «Сток Сити» не уступает «Суонси» уже в пяти поединках подряд, выиграв три из них

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: На «Суонси»« букмекеры дают коэффициент 2.41. Ничья оценена в 3.28, а победа "Сток Сити" оценена в 3.01.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.06 и 1.85 соответственно.

    Прогноз: Каждая из команд в этом поединке будет стараться взять максимум баллов, поэтому наверняка больше будет уделять внимание атаке, что должно выльется в обмен голами.

    Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.80.

    Прогноз: И также не исключаем в этом поединке мировой исход, ведь обе стороны вполне будут не против пополнить свой багаж хоть какими-то пунктами.

    Ставка: ничья за 3.28.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.93
  • Прогноз на матч Корда — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Де Минор — Вавринка
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Днепр-1 — Заря
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Кецманович — Берреттини
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Джокович — Сафиуллин
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Кара-Балта — Абдыш-Ата
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Шанхай Шеньхуа — Ухань Три Таунс
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Монфис — Томпсон
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Автомобилист — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Миллуолл — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Ковентри
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шеффилд Уэнсдей — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Престон — Хаддерсфилд
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.26
  • Прогноз на матч Плимут — КПР
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Суонси» — «Сток Сити» с коэффициентом 1.80. Дата матча: 10.04.2024. Прогнозы на футбол. «Суонси» и «Сток Сити» произведут обмен голами
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры