«Суонси»
Турнирное положение: За пять туров до финиша второго английского дивизиона валлийский коллектив с 47 очками идет на 15 строке, но зону вылета опережает лишь на пять пунктов.
«Суонси» за всю дистанцию смог отпраздновать 12 викторий, 11 встреч свел вничью и 18 раз уступал, разница мячей составляет 49:62.
Суонси — Сток Сити: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: «Лебеди» проиграли свои две последние игры первенства и не смогли в них забить ни одного гола. Сперва в этом отрезке они уступили на своем поле 0:1 «КПР», а в прошлом туре потерпели гостевое фиаско от «Мидлсбро» 0:2.
Не сыграют: Джо Аллен, Джош Джиннелли и Пшемыслав Плахета травмированы.
Состояние команды: «Суонси» не лучшим образом проводит свой финишный отрезок чемпионата. Коллектив смог в этом отрезке добыть лишь одну викторию, два раза еще сыграл вничью и потерпел три поражения. Причем за весь этот период валлийцы в трех случаях не забивали и отличились всего четырьмя мячами.
«Сток Сити»
Турнирное положение: На текущий момент в таблице второго английского дивизиона «Сток Сити» идет на пару строк ниже предстоящего противника, имея в активе на балл меньше.
Коллектив смог за всю дистанцию отпраздновать 12 выигрышей, десять встреч свел вничью и 19 матчей проиграл, разница забитых и пропущенных — 40:56.
Последние матчи: «Гончары» свои две последние игры чемпионата завершили вничью, поочередно поделив очки на своем поле с «Хаддерсфилдом» 1:1 и «Вест Бромвичем» 2:2. А перед этим они обыграли в гостях «Халл» со счетом 2:0.
Не сыграют: Бен Пирсон и Линден Гуч находятся в лазарете команды.
Состояние команды: «Сток Сити» к этому поединку подходит с 3-матчевой беспроигрышной серией, в которой раз победил и расписал два мировых результата. Проиграла же команда только в одном случае из последних пяти. Не забивали же «красно-белые» только в двух матчах из семи предыдущих.
Статистика для ставок
- «Суонси» дома проиграл пять из семи предыдущих игр при двух победах
- «Сток Сити» выиграл две последние встречи, но перед этим проиграл четыре раза кряду
- «Сток Сити» не уступает «Суонси» уже в пяти поединках подряд, выиграв три из них
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: На «Суонси»« букмекеры дают коэффициент 2.41. Ничья оценена в 3.28, а победа "Сток Сити" оценена в 3.01.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.06 и 1.85 соответственно.
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Прогноз: Каждая из команд в этом поединке будет стараться взять максимум баллов, поэтому наверняка больше будет уделять внимание атаке, что должно выльется в обмен голами.
Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.80.
Прогноз: И также не исключаем в этом поединке мировой исход, ведь обе стороны вполне будут не против пополнить свой багаж хоть какими-то пунктами.
Ставка: ничья за 3.28.