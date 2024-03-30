«Леганес» на своем поле примет «Картахену» в 33-м туре второй испанской лиги. Поединок состоится 30 марта и начнется в 18:15 по мск. «Леганес» — «Картахена»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Леганес»

Турнирное положение: На текущий момент коллектив из пригорода Мадрида лидирует в Сегунде с 59 набранными очками и третью строку опережает на шесть пунктов.

За всю турнирную дистанцию «Леганес» одержал 17 викторий, восемь встреч свел вничью и семь раз уступал, забил 47 голов при 21 пропущенном.

Последние матчи: «Огурцы» в прошлом туре первенства на выезде смогли переиграть дубль «Вильярреала» со счетом 2:1. И этой викторией они продлили свою серию из побед до трех встреч кряду. Ранее они еще одолели 1:0 в гостях «Аморебьету» и дома 4:0 «Мирандес».

Не сыграют: Из-за травм игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными. Все лидеры команды в строю.

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Состояние команды: Лидер первенства к этому поединку подходит с 3-матчевой победной серией, в которой он пропустил лишь гол. Однако перед этим «Леганес» проиграл два матча подряд и победить смог лишь раз за шесть встреч.

«Картахена»

Турнирное положение: На данный момент в таблице второго испанского дивизиона «Картахена» разместилась с 38 очками на 16 строке и на шесть пунктов опережает зону вылета.

Коллектив за всю дистанцию одержал десять викторий, восемь встреч свел вничью и потерпел 14 фиаско, разница мячей составляет 31:42.

Последние матчи: В прошлом туре чемпионата «подводники» на своей территории минимально выиграли у «Андорры» со счетом 1:0. И тем самым они продлили свою беспроигрышную серию до трех встреч, в которой дважды смогли победить.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: «Картахена» смогла выиграть два из трех предыдущих поединка (оба дома) и раз сыграла вничью. Причем за это время она пропустили лишь гол. До этого же она дважды кряду проиграла всухую. И теми неудачами команда прервала на тот момент 6-матчевую беспроигрышную серию, где пять раз выиграла.

Статистика для ставок

Дома «Леганес» в текущем чемпионате выиграл девять игр из 16 при двух фиаско

«Картахена» в гостях проиграла лишь раз за прошедшие пять встреч и дважды победила

«Леганес» обыграл «Картахену» в двух из трех минувших игр при одном фиаско

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Леганеса» — 1.73, победа «Картахены» — 5.60, ничья — 3.40.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.53 и 1.51 соответственно.

Прогноз: В этом матче ставим на такой исход — 1Х + ТМ 2,5. И вот почему. Во-первых, эти клубы крайне нерезультативны. Во-вторых, «Леганес» на своем поле проигрывает нечасто.

Рекомендуемая ставка: 1Х + ТМ 2,5 за 1.80.

Прогноз: И вторым вариантом ставки в этом поединке будет победа «Леганеса» без пропущенных мячей, ведь дома он не пропускал в четырех из пяти последних матчей.

Ставка: «Леганес» победит и не пропустит за 2.30.