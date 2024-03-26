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    Обыграет ли Норвегия Словакию?

    Норвегия — Словакия. Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 26 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Норвегия — Словакия
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    Норвегия — фаворит матча
    В рамках товарищеского матча 26 марта пройдет игра Норвегия — Словакия. Начало — 21:00 (мск). Норвегия — Словакия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 26 Марта 2024 года
    Норвегия
  • Осло
    •  Норвегия 21:00 Словакия Словакия
  • Братислава
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    Норвегия

    Турнирное положение: Норвегия неудачно провела квалификацию на чемпионат Европы, где заняла третье место в группе.

    По итогам восьми матчей команда одержала три победы, дважды сыграла вничью и в трех случаях проиграла, уступив проходной второй строчке шесть баллов.

    Норвегия — Словакия: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: сборная в своем последнем матче в товарищеской встрече потерпела дома поражение от Чехии (1:2).

    Эта неудача продлила безвыигрышную серию коллектива до двух поединков, которые пришлись на квалификацию отбора на Евро-2024 и товарищескую встречу.

    Все прогнозы на Евро-2024

    Не сыграют: Юлиан Рюэрсон травмирован, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних четырех матчах в разных турнирах Норвегия одержала одну победу при двух поражениях и одной ничьей.

    Очевидно, что такая форма не говорит о хороших шансах на успех «Викингов», но данный соперник не выглядит совсем уж непогрешимым.

    Эрлинг Холанн — лучший бомбардиры команды в отборе на Евро-2024 с шестью голами.

    Словакия

    Турнирное положение: Словакия успешно провела квалификацию на чемпионат Европы, где вышла в финальную часть благодаря второму месту в группе.

    По итогам 10-ти матчей команда набрала 22 очка и опередила своего ближайшего преследователя Люксембург на пять баллов, а также отстала на восемь пунктов от победителя Португалии.

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  • 18/03/2024

    • Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках товарищеской встречи уступила Австрии (0:2) на своем поле.

    Это поражение прервало победную серию коллектива в три поединка, которые пришлись на квалификацию континентального первенства.

    Не сыграют: Милан Шкриняр, Эрик Йирка и Денис Вавро травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних четырех из шести матчей (в рамках отбора на Евро-2024 и одной товарищеской встречи) Словакия одержала победы при двух поражениях.

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    Очевидно, что такая форма обещает хозяевам довольно неплохие шансы на успех, хотя уровень соперника, конечно, обещает непростую для них игру, особенно на выезде.

    Михаэль Грегорич — лучший бомбардир команды в отборе на чемпионат Европы с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в семи из девяти последних матчей Норвегии было забито больше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей Норвегия не выиграла

    • в трех из четырех последних матчей Словакия выиграла.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Норвегия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.70. Ничья — в 3.75, победа Словакии — в 4.90.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с относительно близкими коэффициентами — 1.95 и 1.85.

    Прогноз: в трех из пяти последних матчей гостей забивали обе команды. Такой же расклад был в двух из трех их последних поединков.

    При этом в двух последних матчах хозяев также забивали оба соперника.

    Ставка: обе команды забьют за 1.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь в семи из девяти последних матчей хозяев был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.95.

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    Ставка и прогноз на матч Норвегия — Словакия с коэффициентом 1.90. Дата матча: 26.03.2024. Прогнозы на футбол. Обыграет ли Норвегия Словакию?
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