В рамках товарищеского матча 26 марта пройдет игра Норвегия — Словакия. Начало — 21:00 (мск). Норвегия — Словакия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Норвегия

Турнирное положение: Норвегия неудачно провела квалификацию на чемпионат Европы, где заняла третье место в группе.

По итогам восьми матчей команда одержала три победы, дважды сыграла вничью и в трех случаях проиграла, уступив проходной второй строчке шесть баллов.

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Последние матчи: сборная в своем последнем матче в товарищеской встрече потерпела дома поражение от Чехии (1:2).

Эта неудача продлила безвыигрышную серию коллектива до двух поединков, которые пришлись на квалификацию отбора на Евро-2024 и товарищескую встречу.

Все прогнозы на Евро-2024

Не сыграют: Юлиан Рюэрсон травмирован, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних четырех матчах в разных турнирах Норвегия одержала одну победу при двух поражениях и одной ничьей.

Очевидно, что такая форма не говорит о хороших шансах на успех «Викингов», но данный соперник не выглядит совсем уж непогрешимым.

Эрлинг Холанн — лучший бомбардиры команды в отборе на Евро-2024 с шестью голами.

Словакия

Турнирное положение: Словакия успешно провела квалификацию на чемпионат Европы, где вышла в финальную часть благодаря второму месту в группе.

По итогам 10-ти матчей команда набрала 22 очка и опередила своего ближайшего преследователя Люксембург на пять баллов, а также отстала на восемь пунктов от победителя Португалии.

Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках товарищеской встречи уступила Австрии (0:2) на своем поле.

Это поражение прервало победную серию коллектива в три поединка, которые пришлись на квалификацию континентального первенства.

Не сыграют: Милан Шкриняр, Эрик Йирка и Денис Вавро травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних четырех из шести матчей (в рамках отбора на Евро-2024 и одной товарищеской встречи) Словакия одержала победы при двух поражениях.

Очевидно, что такая форма обещает хозяевам довольно неплохие шансы на успех, хотя уровень соперника, конечно, обещает непростую для них игру, особенно на выезде.

Михаэль Грегорич — лучший бомбардир команды в отборе на чемпионат Европы с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в семи из девяти последних матчей Норвегии было забито больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей Норвегия не выиграла

в трех из четырех последних матчей Словакия выиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Норвегия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.70. Ничья — в 3.75, победа Словакии — в 4.90.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с относительно близкими коэффициентами — 1.95 и 1.85.

Прогноз: в трех из пяти последних матчей гостей забивали обе команды. Такой же расклад был в двух из трех их последних поединков.

При этом в двух последних матчах хозяев также забивали оба соперника.

Ставка: обе команды забьют за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь в семи из девяти последних матчей хозяев был реализован именно такой сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.95.