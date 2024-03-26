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    Прервет ли Косово беспроигрышную серию Венгрии?

    Венгрия — Косово. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 26 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Венгрия — Косово
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    Венгрия — фаворит матча
    В рамках товарищеского матча 26 марта пройдет игра Венгрия — Косово. Начало — 21:00 (мск). Венгрия — Косово: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 26 Марта 2024 года
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    Венгрия

    Турнирное положение: Венгрия успешно провела квалификацию на чемпионат Европы, где вышла в финальную часть благодаря победе в группе.

    По итогам восьми матчей команда одержала пять побед, трижды сыграла вничью и ни разу проиграла, опередив вторую в таблице Сербию на четыре очка.

    Венгрия — Косово: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: сборная в своем последнем матче в товарищеской встрече одержала победу над Турцией (1:0).

    Эта победа стала для коллектива второй кряду в играх, которые пришлись на квалификацию континентального первенства и контрольный поединок.

    Все прогнозы на Евро-2024

    Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.

    Состояние команды: в последних 13 матчах в разных турнирах Венгрия не знает поражений при восьми победах и пяти ничьих.

    Очевидно, что такая форма говорит о хороших шансах мадьяров на успех, особенно дома, пусть соперник и способен создать им проблемы.

    Доминик Собослаи и Барнабаш Варга — лучшие бомбардиры команды в отборе на Евро-2024 с четырьмя голами.

    Косово

    Турнирное положение: Косово неудачно провел квалификацию на чемпионат Европы, где заняла предпоследнее, пятое место.

    По итогам 10-ти матчей команда набрала 11 очков и опередила последнюю в таблице Андорру на девять баллов и отстала от проходной на Евро-2024 второй строчки на 15 пунктов.

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  • 23/03/2024

    • Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках товарищеской встречи обыграла Армению (1:0) на чужом поле.

    Эта победа прервала безвыигрышную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на квалификацию континентального первенства.

    Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.

    Состояние команды: в последних пяти матчей (в рамках отбора на Евро-2024 и одной товарищеской встречи) Косово одержал три победы при одном поражении и одной ничьей.

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    Очевидно, что такая форма если не обещает гостям высокие шансы на успех, то по крайней мере заставляет хозяев не допускать недооценку соперника.

    Ведат Мурики и Милот Рашица — лучшие бомбардиры команды в отборе на чемпионат Европы с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в шести из семи последних матчей Венгрии забивали обе команды

    • в четырех из пяти последних матчей Венгрии было забито больше 2,5 голов

    • в четырех последних матчах Косова было забито меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Венгрия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.68. Ничья — в 3.70, победа Косова — в 5.30.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с относительно близкими коэффициентами — 2.08 и 1.75.

    Прогноз: в шести из семи последних матчей хозяев забивали обе команды. Только в прошлой игре данной серии в их ворота забить не удалось Турции.

    В пяти из шести последних поединков гостей такой сценарий не был реализован, но раз уж фаворит чаще пропускает, чем — нет, то эта статистика не выглядит актуальной.

    Ставка: обе команды забьют за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь в четырех из пяти последних матчей Венгрии был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.08.

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    Ставка и прогноз на матч Венгрия — Косово с коэффициентом 2.00. Дата матча: 26.03.2024. Прогнозы на футбол. Прервет ли Косово беспроигрышную серию Венгрии?
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