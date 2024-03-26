В рамках товарищеского матча 26 марта пройдет игра Венгрия — Косово. Начало — 21:00 (мск). Венгрия — Косово: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Венгрия

Турнирное положение: Венгрия успешно провела квалификацию на чемпионат Европы, где вышла в финальную часть благодаря победе в группе.

По итогам восьми матчей команда одержала пять побед, трижды сыграла вничью и ни разу проиграла, опередив вторую в таблице Сербию на четыре очка.

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Последние матчи: сборная в своем последнем матче в товарищеской встрече одержала победу над Турцией (1:0).

Эта победа стала для коллектива второй кряду в играх, которые пришлись на квалификацию континентального первенства и контрольный поединок.

Все прогнозы на Евро-2024

Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.

Состояние команды: в последних 13 матчах в разных турнирах Венгрия не знает поражений при восьми победах и пяти ничьих.

Очевидно, что такая форма говорит о хороших шансах мадьяров на успех, особенно дома, пусть соперник и способен создать им проблемы.

Доминик Собослаи и Барнабаш Варга — лучшие бомбардиры команды в отборе на Евро-2024 с четырьмя голами.

Косово

Турнирное положение: Косово неудачно провел квалификацию на чемпионат Европы, где заняла предпоследнее, пятое место.

По итогам 10-ти матчей команда набрала 11 очков и опередила последнюю в таблице Андорру на девять баллов и отстала от проходной на Евро-2024 второй строчки на 15 пунктов.

Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках товарищеской встречи обыграла Армению (1:0) на чужом поле.

Эта победа прервала безвыигрышную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на квалификацию континентального первенства.

Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.

Состояние команды: в последних пяти матчей (в рамках отбора на Евро-2024 и одной товарищеской встречи) Косово одержал три победы при одном поражении и одной ничьей.

Очевидно, что такая форма если не обещает гостям высокие шансы на успех, то по крайней мере заставляет хозяев не допускать недооценку соперника.

Ведат Мурики и Милот Рашица — лучшие бомбардиры команды в отборе на чемпионат Европы с тремя голами.

Статистика для ставок

в шести из семи последних матчей Венгрии забивали обе команды

в четырех из пяти последних матчей Венгрии было забито больше 2,5 голов

в четырех последних матчах Косова было забито меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Венгрия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.68. Ничья — в 3.70, победа Косова — в 5.30.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с относительно близкими коэффициентами — 2.08 и 1.75.

Прогноз: в шести из семи последних матчей хозяев забивали обе команды. Только в прошлой игре данной серии в их ворота забить не удалось Турции.

В пяти из шести последних поединков гостей такой сценарий не был реализован, но раз уж фаворит чаще пропускает, чем — нет, то эта статистика не выглядит актуальной.

Ставка: обе команды забьют за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь в четырех из пяти последних матчей Венгрии был реализован именно такой сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.08.