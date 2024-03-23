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    Сумеет ли «Зенит» переиграть сербов?

    «Црвена Звезда» — «Зенит». Ставка (к. 2.09) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 23 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Црвена Звезда» — «Зенит»
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    Марио Фернандес
    В рамках товарищеского поединка 23 марта пройдет матч «Црвена Звезда» — «Зенит». Начало — 21:00 (мск). «Црвена Звезда» — «Зенит»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 23 Марта 2024 года
    Црвена Звезда
  • Белград
    •  Црвена Звезда 21:00 Зенит Зенит
  • Санкт-Петербург
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    «Црвена Звезда»

    Турнирное положение: Белградцы нынче лидируют в своем чемпионате. Отрыв от «Партизана» составляет 4 очка.

    При этом «Црвена Звезда» выиграла в 21 из 26 матчей чемпионата Сербии. Да и пропускает команда в среднем меньше гола за матч.

    Црвена Звезда — Зенит: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда взяла три очка. «Црвена Звезда» разгромила «Раднички 1923» (5:0).

    Вообще, в 5 своих последних поединках «Црвена Звезда» выиграла 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 15 мячей, пропустив в свои ворота всего 3.

    До последней виктории белградцы переиграли еще и «Раднички» Ниш (2:0). Да и дерби с «Партизаном» завершилось боевой ничьей (2:2).

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Календарь и таблица РПЛ

    Состояние команды: в последних матчах команда выглядела монолитно. Да и на матч с питерцами «Црвена Звезда» уж точно настроится максимально.

    Правда, поединки с «Зенитом» для команды исторически проходят неудачно. Из 5 последних матчей выигран лишь 1 при 4 коллизиях.

    И уж совсем очевидно, что «Црвена Звезда» постарается достойно сыграть против чемпиона России. Сербы уж точно не будут отсиживаться в тылах.

    «Зенит»

    Турнирное положение: Зенитовцы нынешний сезон проводят весьма неровно. Однако чемпионство в РПЛ команда Сергея Семака вряд ли упустит.

    Причем «Зенит» нынешней весной провел всего лишь 3 матча. В них команда по победила 2 раза при одной ничьей.

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    • Последние матчи: в своем последнем поединке команда победила. Петербуржцы в Кубке России уверенно переиграли московское «Динамо» (2:0).

    А вот до того зенитовцы переиграли «Урал» (4:1). И лишь со «Спартаком» команда Семака расписала сухую мировую.

    Плюс ко всему, ряд игроков команды отправились в расположение своих сборных. Впрочем, «Зенит» может справиться и без них.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: Весенний старт для питерцев выдался продуктивным. Да и с атакой полный порядок.

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    Полгода назад петербуржцы уступили «Црвене Звезде» (1:2). Причем решающий мяч россияне пропустили с пенальти.

    Наверняка в этом матче Семак даст шанс проявить себя клубной молодежи. А она у питерцев весьма и весьма талантлива!

    И уж совсем очевидно, что гости будут атаковать. «Зенит», при всех своих кадровых пробоинах, постарается отомстить сербам за летнюю коллизию.

    Статистика для ставок

    • «Црвена Звезда» в двух своих последних матчах не пропускала

    • Зенитовцы в 3 весенних матчах пропустили всего 1 раз

    • Полгода назад питерцы в контрольной встрече уступили «Црвене Звезде» (1:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.09. Ничья оценена в 3.88, а победа оппонента — в скромные 3.16.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти равными коэффициентами — 1.48 и 2.40.

    Прогноз: Зенитовцы в любом кадровом виде сильны, да и сербы могут выставить не основной состав.

    «Зенит» постепенно набирает обороты, плюс у Семака имеется приличный кадровый резерв.

    Ставка: Победа «Зенита» за 2.09.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники проявят высокую атакующую активность.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.29

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    Ставка и прогноз на матч «Црвена Звезда» — «Зенит» с коэффициентом 2.09. Дата матча: 23.03.2024. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Зенит» переиграть сербов?
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