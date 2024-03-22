Словения U21
Турнирное положение: словенская «молодежка» претендует на то, чтобы пробиться на чемпионат Европы. В настоящий момент команда занимает второе место в турнирной таблице.
Молодежная сборная Словении имеет в своем активе 9 очков по итогам 4 туров. У лидирующей Франции столько же баллов, а вот Австрия, Босния и Герцеговина и Кипр отстают.
Словения U21 — Босния и Герцеговина U21: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в этом году подопечные Миленко Ачимовича еще не собирались, а вот прошлый завершили ничьей с Турцией (1:1) в рамках товарищеского матча.
До этого словенцы в квалификации Евро смогли переиграть Австрию (2:1) и Кипр (3:0).
Перед этим же коллектив из Словении уступил Франции (0:4), но одолел Боснию и Герцеговину (2:1).
Не сыграют: тренерский штаб вызвал в команду всех здоровых и готовых к выходу на поле футболистов.
Состояние команды: словенская команда претендует на выход на континентальное первенство.
Думается, что с французами Словении U21 вряд ли удастся тягаться, однако поспорить за второе место, которое оставит их в игре, команде точно под силу.
Босния и Герцеговина U21
Турнирное положение: боснийская «молодежка» вряд ли сможет побороться за выход на Евро, поскольку уже отстает от лидеров.
По итогам четырех туров молодежная сборная Боснии и Герцеговины имеет в своем активе только 4 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице.
Боснийцы уже на 6 баллов отстают от лидирующих Франции и Словении и догнать их будет крайне сложно.
Последние матчи: подопечные Винко Мариновича также собирались последний раз еще в прошлом году.
В последней игре Босния и Герцеговина U21 смогла сломить сопротивление Кипра (2:1), а до этого уступила Франции (1:2).
Перед этим же также были поражения от Австрии (0:2) и Словении (1:2).
Не сыграют: все, кто вызван в ряды молодежной команды своей страны, готовы выйти на поле.
Состояние команды: сборная Боснии и Герцеговины до 21 года ни разу не проходила в финальную часть Чемпионата Европы, хотя пыталась сделать это 7 раз.
Думается, что в этот раз команде также не удастся это сделать. Соперники серьезные, а игра боснийцев оставляет желать лучшего.
Самое большое, на что способна боснийская «молодежка», это место в тройке сильнейших своей группы.
Статистика для ставок
- Словения U21 проиграла только 1 из последних 6 матчей
- Босния и Герцеговина U21 выиграла только 1 из последних 5 матчей
- В очных противостояниях команд Словения обыгрывает Боснию и Герцеговину со счетом 2:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Словения U21 — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.45, а победа Боснии и Герцеговины U21 — в 3.90.
ТБ 2,5 оценивается в 1.93, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.77.
- 3.35Россия — Сербия: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.10Греция — Казахстан: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 2.00Босния и Герцеговина — Украина: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
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Прогноз: словенцы сильнее своего соперника, играют на своем поле и продолжат борьбу с французами за выход на Евро, поэтому они просто обязаны побеждать в этой игре.
Ставка: победа Словении U21 за 1.87.
Прогноз: команды в последнее время играют по-разному, а сейчас еще и давно не собирались вместе, поэтому в обороне могут быть ошибки, на что мы и рассчитываем. Поставим на то, что в игре будет минимум 3 забитых мяча.
Ставка: тотал больше 2,5 за 1.87.