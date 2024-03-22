В рамках квалификации на Молодежный чемпионат Европы 22 марта пройдет матч Словения U21 — Босния и Герцеговина U21. Начало — 20:00 (мск). Словения U21 — Босния и Герцеговина U21: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Словения U21

Турнирное положение: словенская «молодежка» претендует на то, чтобы пробиться на чемпионат Европы. В настоящий момент команда занимает второе место в турнирной таблице.

Молодежная сборная Словении имеет в своем активе 9 очков по итогам 4 туров. У лидирующей Франции столько же баллов, а вот Австрия, Босния и Герцеговина и Кипр отстают.

Словения U21 — Босния и Герцеговина U21: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.873.453.90Бонус$9500

Последние матчи: в этом году подопечные Миленко Ачимовича еще не собирались, а вот прошлый завершили ничьей с Турцией (1:1) в рамках товарищеского матча.

До этого словенцы в квалификации Евро смогли переиграть Австрию (2:1) и Кипр (3:0).

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Перед этим же коллектив из Словении уступил Франции (0:4), но одолел Боснию и Герцеговину (2:1).

Не сыграют: тренерский штаб вызвал в команду всех здоровых и готовых к выходу на поле футболистов.

Состояние команды: словенская команда претендует на выход на континентальное первенство.

Думается, что с французами Словении U21 вряд ли удастся тягаться, однако поспорить за второе место, которое оставит их в игре, команде точно под силу.

Босния и Герцеговина U21

Турнирное положение: боснийская «молодежка» вряд ли сможет побороться за выход на Евро, поскольку уже отстает от лидеров.

По итогам четырех туров молодежная сборная Боснии и Герцеговины имеет в своем активе только 4 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице.

Боснийцы уже на 6 баллов отстают от лидирующих Франции и Словении и догнать их будет крайне сложно.

Последние матчи: подопечные Винко Мариновича также собирались последний раз еще в прошлом году.

В последней игре Босния и Герцеговина U21 смогла сломить сопротивление Кипра (2:1), а до этого уступила Франции (1:2).

Перед этим же также были поражения от Австрии (0:2) и Словении (1:2).

Не сыграют: все, кто вызван в ряды молодежной команды своей страны, готовы выйти на поле.

Состояние команды: сборная Боснии и Герцеговины до 21 года ни разу не проходила в финальную часть Чемпионата Европы, хотя пыталась сделать это 7 раз.

Думается, что в этот раз команде также не удастся это сделать. Соперники серьезные, а игра боснийцев оставляет желать лучшего.

Самое большое, на что способна боснийская «молодежка», это место в тройке сильнейших своей группы.

Статистика для ставок

Словения U21 проиграла только 1 из последних 6 матчей

Босния и Герцеговина U21 выиграла только 1 из последних 5 матчей

В очных противостояниях команд Словения обыгрывает Боснию и Герцеговину со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Словения U21 — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.45, а победа Боснии и Герцеговины U21 — в 3.90.

ТБ 2,5 оценивается в 1.93, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.77.

Прогноз: словенцы сильнее своего соперника, играют на своем поле и продолжат борьбу с французами за выход на Евро, поэтому они просто обязаны побеждать в этой игре.

Ставка: победа Словении U21 за 1.87.

Прогноз: команды в последнее время играют по-разному, а сейчас еще и давно не собирались вместе, поэтому в обороне могут быть ошибки, на что мы и рассчитываем. Поставим на то, что в игре будет минимум 3 забитых мяча.

Ставка: тотал больше 2,5 за 1.87.