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    Словенцы справятся с боснийцами?!

    Словения U21 — Босния и Герцеговина U21. Ставка (к. 1.87) и прогноз на футбол, молодежный чемпионат Европы U21, 22 марта 2024 года

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    Словения U21
    В рамках квалификации на Молодежный чемпионат Европы 22 марта пройдет матч Словения U21 — Босния и Герцеговина U21. Начало — 20:00 (мск). Словения U21 — Босния и Герцеговина U21: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа H 22 Марта 2024 года
    Словения U21
  • U21 Евро-2025. Отбор. Группа H
    •  Словения U21 20:00 Босния и Герцеговина U21 Босния и Герцеговина U21
  • U21 Евро-2025. Отбор. Группа H
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    Словения U21

    Турнирное положение: словенская «молодежка» претендует на то, чтобы пробиться на чемпионат Европы. В настоящий момент команда занимает второе место в турнирной таблице.

    Молодежная сборная Словении имеет в своем активе 9 очков по итогам 4 туров. У лидирующей Франции столько же баллов, а вот Австрия, Босния и Герцеговина и Кипр отстают.

    Словения U21 — Босния и Герцеговина U21: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в этом году подопечные Миленко Ачимовича еще не собирались, а вот прошлый завершили ничьей с Турцией (1:1) в рамках товарищеского матча.

    До этого словенцы в квалификации Евро смогли переиграть Австрию (2:1) и Кипр (3:0).

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    Перед этим же коллектив из Словении уступил Франции (0:4), но одолел Боснию и Герцеговину (2:1).

    Не сыграют: тренерский штаб вызвал в команду всех здоровых и готовых к выходу на поле футболистов.

    Состояние команды: словенская команда претендует на выход на континентальное первенство.

    Думается, что с французами Словении U21 вряд ли удастся тягаться, однако поспорить за второе место, которое оставит их в игре, команде точно под силу.

    Босния и Герцеговина U21

    Турнирное положение: боснийская «молодежка» вряд ли сможет побороться за выход на Евро, поскольку уже отстает от лидеров.

    По итогам четырех туров молодежная сборная Боснии и Герцеговины имеет в своем активе только 4 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице.

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    • Боснийцы уже на 6 баллов отстают от лидирующих Франции и Словении и догнать их будет крайне сложно.

    Последние матчи: подопечные Винко Мариновича также собирались последний раз еще в прошлом году.

    В последней игре Босния и Герцеговина U21 смогла сломить сопротивление Кипра (2:1), а до этого уступила Франции (1:2).

    Перед этим же также были поражения от Австрии (0:2) и Словении (1:2).

    Не сыграют: все, кто вызван в ряды молодежной команды своей страны, готовы выйти на поле.

    Состояние команды: сборная Боснии и Герцеговины до 21 года ни разу не проходила в финальную часть Чемпионата Европы, хотя пыталась сделать это 7 раз.

    Думается, что в этот раз команде также не удастся это сделать. Соперники серьезные, а игра боснийцев оставляет желать лучшего.

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    Самое большое, на что способна боснийская «молодежка», это место в тройке сильнейших своей группы.

    Статистика для ставок

    • Словения U21 проиграла только 1 из последних 6 матчей

    • Босния и Герцеговина U21 выиграла только 1 из последних 5 матчей

    • В очных противостояниях команд Словения обыгрывает Боснию и Герцеговину со счетом 2:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Словения U21 — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.45, а победа Боснии и Герцеговины U21 — в 3.90.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.93, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.77.

    Прогноз: словенцы сильнее своего соперника, играют на своем поле и продолжат борьбу с французами за выход на Евро, поэтому они просто обязаны побеждать в этой игре.

    Ставка: победа Словении U21 за 1.87.

    Прогноз: команды в последнее время играют по-разному, а сейчас еще и давно не собирались вместе, поэтому в обороне могут быть ошибки, на что мы и рассчитываем. Поставим на то, что в игре будет минимум 3 забитых мяча.

    Ставка: тотал больше 2,5 за 1.87.

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    Ставка и прогноз на матч Словения U21 — Босния и Герцеговина U21 с коэффициентом 1.87. Дата матча: 22.03.2024. Прогнозы на футбол. Словенцы справятся с боснийцами?!
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