В рамках товарищеского матча 22 марта пройдет игра Нидерланды — Шотландия. Начало — 22:45 (мск). Нидерланды — Шотландия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Нидерланды

Турнирное положение: «оранжевые» смогли без особых проблем пробиться на чемпионат Европы в Германию.

Нидерландцы хоть и стали вторыми в своей группе, пропустив вперед Францию, но сделали это уверенно. Нидерландская команда набрала 18 очков в 8 матчах и обошла Грецию, Ирландию и Гибралтар.

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В настоящий момент главная команда Нидерландов занимает шестое место в рейтинге ФИФА.

Последние матчи: в этом году «летучие голландцы» еще не играли, а вот прошлый год они завершили победами над Гибралтаром (6:0), Ирландией (1:0) и Грецией (1:0).

До этого же Нидерланды уступили Франции (1:2), но обыграли тех же Ирландию (2:1) и Грецию (3:0).

Все прогнозы на футбол

Перед этим у сборной Нидерландов неудачное выступление на домашнем «Финале четырех» Лиги наций. Она проиграла Хорватии (2:4) и Италии (2:3).

Не сыграют: в национальную команду своей страны вызваны все футболисты, которые смогут выйти на поле.

Состояние команды: подопечные Рональда Кумана чувствуют себя прекрасно и ведут подготовку к чемпионату Европы.

Все покажет выступление на Евро в Германии. Очередной провал команде болельщики не простят. У сборной Нидерландов есть прекрасный состав для того, чтобы побороться за призовые места на континентальном первенстве.

Шотландия

Турнирное положение: коллектив из Шотландии также пробился на чемпионат Европы.

Шотландская национальная команда стала второй в своей группе, пропустив вперед только Испании, но обойдя Норвегию, Грузию и Кипр

Шотландцы в настоящий момент являются 36-й командой в мире по рейтингу ФИФА.

Последние матчи: в 2024 году «тартановая армия» еще на поле также не выходила, а вот в конце прошлого года Шотландия сыграла вничью с Норвегией (3:3) и Грузией (2:2).

До этого шотландская «националка» в спарринге уступила Франции (1:4) и Англии (1:3), а также в официальной встрече проиграла Испании (0:2).

Перед этим же подопечные Стива Кларка имели серию из 5 подряд победных матчей.

Не сыграют: все вызванные в сборную футболисты смогут принять участие в матче.

Состояние команды: для сборной Шотландии является хорошим результатом выход на Евро, а там она вряд ли сможет побороться за высокие места.

Соперниками шотландцев на Евро будут сборные Германии, Швейцарии и Венгрии, поэтому любая победа команды уже будет считаться успехом.

Статистика для ставок

Нидерланды выиграли 3 последних матча

Шотландия не может выиграть на протяжении 5 матчей

Нидерланды не проигрывают Шотландии в очных встречах уже 5 матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Нидерланды — явные фавориты у букмекеров перед предстоящей игрой. На их победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.30, а победа Шотландии — в 7.30.

ТБ 2,5 оценивается в 1.95, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.85.

Прогноз: безусловно, нидерландцы сильнее шотландцев и должны побеждать, тем более в родных стенах. Думается, что так все и будет — Нидерланды победят, причем сделают это уверенно.

Ставка: победа Нидерландов с форой-1,5 за 2.17.

Прогноз: шотландцы в последнее время играли результативно и почти всегда забивали, поэтому сделают это и сейчас. Ну в пропустят они точно.

Ставка: обе забьют за 2.13.