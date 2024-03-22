Нидерланды
Турнирное положение: «оранжевые» смогли без особых проблем пробиться на чемпионат Европы в Германию.
Нидерландцы хоть и стали вторыми в своей группе, пропустив вперед Францию, но сделали это уверенно. Нидерландская команда набрала 18 очков в 8 матчах и обошла Грецию, Ирландию и Гибралтар.
Нидерланды — Шотландия: коэффициенты букмекеров
В настоящий момент главная команда Нидерландов занимает шестое место в рейтинге ФИФА.
Последние матчи: в этом году «летучие голландцы» еще не играли, а вот прошлый год они завершили победами над Гибралтаром (6:0), Ирландией (1:0) и Грецией (1:0).
До этого же Нидерланды уступили Франции (1:2), но обыграли тех же Ирландию (2:1) и Грецию (3:0).
Перед этим у сборной Нидерландов неудачное выступление на домашнем «Финале четырех» Лиги наций. Она проиграла Хорватии (2:4) и Италии (2:3).
Не сыграют: в национальную команду своей страны вызваны все футболисты, которые смогут выйти на поле.
Состояние команды: подопечные Рональда Кумана чувствуют себя прекрасно и ведут подготовку к чемпионату Европы.
Все покажет выступление на Евро в Германии. Очередной провал команде болельщики не простят. У сборной Нидерландов есть прекрасный состав для того, чтобы побороться за призовые места на континентальном первенстве.
Шотландия
Турнирное положение: коллектив из Шотландии также пробился на чемпионат Европы.
Шотландская национальная команда стала второй в своей группе, пропустив вперед только Испании, но обойдя Норвегию, Грузию и Кипр
Шотландцы в настоящий момент являются 36-й командой в мире по рейтингу ФИФА.
Последние матчи: в 2024 году «тартановая армия» еще на поле также не выходила, а вот в конце прошлого года Шотландия сыграла вничью с Норвегией (3:3) и Грузией (2:2).
До этого шотландская «националка» в спарринге уступила Франции (1:4) и Англии (1:3), а также в официальной встрече проиграла Испании (0:2).
Перед этим же подопечные Стива Кларка имели серию из 5 подряд победных матчей.
Не сыграют: все вызванные в сборную футболисты смогут принять участие в матче.
Состояние команды: для сборной Шотландии является хорошим результатом выход на Евро, а там она вряд ли сможет побороться за высокие места.
Соперниками шотландцев на Евро будут сборные Германии, Швейцарии и Венгрии, поэтому любая победа команды уже будет считаться успехом.
Статистика для ставок
- Нидерланды выиграли 3 последних матча
- Шотландия не может выиграть на протяжении 5 матчей
- Нидерланды не проигрывают Шотландии в очных встречах уже 5 матчей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Нидерланды — явные фавориты у букмекеров перед предстоящей игрой. На их победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.30, а победа Шотландии — в 7.30.
ТБ 2,5 оценивается в 1.95, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.85.
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Прогноз: безусловно, нидерландцы сильнее шотландцев и должны побеждать, тем более в родных стенах. Думается, что так все и будет — Нидерланды победят, причем сделают это уверенно.
Ставка: победа Нидерландов с форой-1,5 за 2.17.
Прогноз: шотландцы в последнее время играли результативно и почти всегда забивали, поэтому сделают это и сейчас. Ну в пропустят они точно.
Ставка: обе забьют за 2.13.