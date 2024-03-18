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    Смогут ли команды определить победителя?

    «Ленинградец» — «Енисей». Ставка за 3.25 и прогноз футбол, российская Первая лига, 18 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ленинградец» — «Енисей»
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    «Енисей»
    18 марта в рамках 23-го тура российской Первой лиги «Ленинградец» в родных стенах сыграет против «Енисея». Начало игры — в 15:00 по мск. «Ленинградец» — «Енисей»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 18 Марта 2024 года
    Ленинградец
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    •  Ленинградец 15:00 Енисей Енисей
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    «Ленинградец»

    Турнирное положение: Команда занимает 14-е место в таблице Первой лиги с 24 очками в активе после 22-х туров. «Ленинградец» все еще находится в зоне риска, ведь команда опережает зону вылета лишь на 3 балла.

    Команда из Санкт-Петербурга — худшая в лиге по результативности. «Ленинградец» забил всего 16 голов в 22-х встречах сезона при 24-х пропущенных. По надежности в обороне, кстати, команда занимает 10-ю строчку.

    Ленинградец — Енисей: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В прошедшем туре «Ленинградец» проиграл одному из лидеров чемпионата махачкалинскому «Динамо» (0:2), а матчем ранее сыграл вничью с КАМАЗом (0:0).

    Все прогнозы на футбол

    За последние 5 официальных матчей у «Ленинградца» только одно поражение, 3 победы и 1 ничья. За этот период команда сумела забить 4 гола при 3-х пропущенных.

    Состояние команды: У «Ленинградца» большие проблемы с результативностью, команда после зимней паузы не забила ни одного гола. Несмотря на это, у питерцев точно есть потенциал, они здорово выступали до паузы.

    К слову, «Ленинградец» уже обыгрывал «Енисей» в нынешнем сезоне. В рамках 2-го тура Первой лиги команда из Санкт-Петербурга одолела соперника со счетом 1:0, забив единственный гол на 73-й минуте с пенальти.

    «Енисей»

    Турнирное положение: Команда занимает 10-е место в таблице Первой лиги с 27-и очками в активе. «Енисей» еще имеет шансы попасть в борьбу за стыковые матчи, но в последнее время результаты команды оставляют желать лучшего.

    В последние годы команды входила в топ-5 Первой лиги, а ближе к зимней паузе что-то пошло не так и «Енисей» стремительно падает вниз.

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    • Последние матчи: В прошедшем туре команда проиграла «Акрону» (2:3), пропустив все голы еще в 1-м тайме. Матчем ранее «Енисей» одолел «Торпедо» (1:0).

    За последние 5 официальных матчей команда по 2 раза выиграла и проиграла, а также однажды сыграла вничью. За этот период «Енисей» забил 5 голов при 6-и пропущенных.

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    Состояние команды: «Красно-синие» довольно много забивают в нынешнем сезоне (33 гола), но также у «Енисея» одна из худших оборон в лиге, которая пропустила уже 32 мяча.

    К тому же, команда занимает предпоследнее 17-е место в лиге по результатам гостевых встреч, набрав лишь 5 очков из 30-и возможных. Сможет ли «Енисей» взять реванш у «Ленинградца» за прошлое поражение? Большой вопрос...

    Статистика для ставок

    • В 2-х последних матчах «Ленинградец» не забил ни одного гола

    • В последних 4-х матчах «Ленинградец» не пробивал тотал 2.5 больше

    • В единственной очной встрече «Енисей» не смог забить гол

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров:«Ленинградец» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.25, а победа «Енисея» — в 2.80.

    ТБ 2.5 оценивается в 2.25, а вот на ТМ 2.5 можно поставить за 1.65.

    Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что команда сыграют вничью.

    Ставка: Ничья за 3.25.

    Прогноз: Судя по последней очной встрече, команды вряд-ли сыграют результативно.

    Ставка: Тотал 2 меньше 2.13.

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    Ставка и прогноз на матч «Ленинградец» — «Енисей» с коэффициентом 3.25. Дата матча: 18.03.2024. Прогнозы на футбол. Смогут ли команды определить победителя?
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