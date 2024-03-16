В рамках 26-го тура чемпионата Германии 16 марта пройдет матч «Хайденхайм» — «Боруссия» М. Начало — 17:30 (мск). «Хайденхайм» — «Боруссия» М: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Хайденхайм»

Турнирное положение: «Хайденхайм» в нынешнем сезоне сенсационно избежал борьбы за выживание. На текущий момент команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

При этом «Хайденхайм» вполне логично осел в середине турнирной таблицы Бундеслиги. Гандикап от опасной зоны составляет 10 зачетных баллов.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потерпела поражение. «Хайденхайм» уступил «Аугсбургу» (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Хайденхайм» сумел выиграть лишь один раз. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Команда не побеждала в 4 своих последних поединках. Да и вообще, «Хайденхайму» сложно рассчитывать на подъем повыше.

Не сыграют: Адриан Бек, Леннард Мэлони — травмированы.

Все прогнозы на Бундеслигу

Состояние команды: Команда имеет явные проблемы с надежностью своих тылов. В 25 матчах пропущено 43 мяча.

Матчи против «жеребят» для команды исторически складываются неудачно. Из трех очных поединков «Хайденхайм» уступил дважды.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут стремиться взять очки. «Хайденхайму» не хватает стабильности, да и опыта тоже.

«Боруссия» М

Турнирное положение: «Боруссия» М в нынешнем сезоне откровенно не блистает. На текущий момент команда пребывает на 12 месте турнирной таблицы.

Причем «Боруссия» М уж слишком часто терпит поражения — 10 раз. Да и пропускает команда многовато: 49 мячей в 25 поединках.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда снова не сумела добыть три очка. «Боруссия» М расписала мировую с «Кельном» (3:3).

Причем после того «Боруссия» М вылетела из Кубка Германии. Гладбахцы позорно уступили «Саарбрюккену» (1:2).

«Жеребята» не побеждают уже 3 матча кряду. Да и вообще, в игровом механизме команды явно что-то расстроилось.

Не сыграют: Максимилиан Вебер, Алассан Плеа, Томаш Чванчара — травмированы.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Боруссия» М явно не впечатляет. Чувствуется отсутствие Алассана Плеа.

Имея достаточно качественный подбор игроков, гладбахцы все никак не найдут свою игру. Да и за еврокубки побороться уже вряд ли выйдет.

Без несколько ведущих исполнителей гладбахцам явно тяжеловато. Да и вообще, победы даются команде уж очень натужно.

Наверняка гости будут стремиться разжиться очками. «Боруссия» М уж точно не должна уступить столь скромному оппоненту.

Статистика для ставок

«Жеребята» не побеждали в 3 своих последних матчах

«Хайденхайм» не выигрывал в 4 своих последних матчах

в матче первого круга победили гладбахцы (3:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хайденхайм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.53. Ничья оценена в 3.82, а победа оппонента — в скромные 2.79.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.72 и 2.30.

Прогноз: Обе команды на данном отрезке не впечатляют, так что явно не сумеют преуспеть в плане реализации.

Гладбахцам явно не хватает лидеров, да и хозяева не столь искрометны в плане созидания.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке одной из команд не удастся отличиться.

Ставка: Обе не забьют за 2.38