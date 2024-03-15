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    Забивать будут обе команды

    «Эльденсе» — «Картахена». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 15 марта 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Сегунду Прогнозы на футбол Испании
    Прогноз и ставки на «Эльденсе» — «Картахена»
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    «Эльденсе»
    «Эльденсе» на своем поле сыграет против «Картахены» в 31-м туре испанской Сегунды. Встреча пройдет 15 марта, начало — в 22:30 по мск. «Эльденсе» — «Картахена»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 15 Марта 2024 года
    Эльденсе
  • Эльда
    •  Эльденсе 22:30 Картахена Картахена
  • Испания. Сегунда
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    «Эльденсе»

    Турнирное положение: Новичок второго дивизиона на данный момент в таблице находится на 12 строке в таблице, имея на своем счету 41 балл. До зоны плей-офф аж семь пунктов

    У «Эльденсе» в текущем первенстве десять викторий, девять проигрышей и 11 мировых исходов. Разница мячей — 39:40.

    Последние матчи: «Сине-гранатовые» в прошлом туре на выезде потерпели поражение от «Мирандеса» со счетом 1:3. И этим результатом они прервали свою серию из двух выигрышей кряду, где были обыграны на своем поле поочередно по 2:0 «Ферроль» и дубль «Вильярреала».

    Не сыграют: Игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Состояние команды: «Эльденсе» в отрезке своих последних шести встреч первенства смог одержать всего две виктории, обе которые были домашними. И также в этот период команда расписала две ничьи и дважды уступала. За десять же минувших встреч в Сегунде клуб из города Эльда не забивал лишь в двух случаях.

    «Картахена»

    Турнирное положение: На текущий момент в таблице второго испанского дивизиона команда идет с 34 очками на 17 месте. Красную зону она обходит на четыре пункта.

    «Картахена» отпраздновала девять викторий, семь встреч свела вничью и 14 раз проиграла, разница забитых и пропущенных составляет 30:42.

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    • Последние матчи: «Подводники» в прошлом туре на своем поле смогли в волевом стиле одолеть «Ферроль» со счетом 2:1. однако перед этим они проиграли две встречи кряду, уступив в родных стенах 0:1 «Эльче» и 0:3 в гостях «Бургосу».

    Не сыграют: Почти все игроки основы смогут принять участие в этом поединке. Дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: В целом, «Картахена» неплохо проводит свой последний отрезок. Так, за девять минувших встреч чемпионата она потерпела только два фиаско, еще раз сыграла вничью и добилась аж шести выигрышей, четыре из которых были домашними. И только в двух случаях данного периода команда не смогла забить.

    Статистика для ставок

    • «Эльденсе» дома не проигрывает уже шесть встреч кряду, выиграв три из них

    • «Картахена» в гостях выиграла три игры из шести минувших при двух фиаско

    • Между собой данные клубы провели лишь две игры, в которых обменялись домашними викториями

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Эльденсе» — 1.98, победа «Картахены» — 4.21, ничья — 3.24.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.60 и 1.50 соответственно.

    Рекомендуемая ставка: В этом противостоянии ставим на обмен забитыми мячами, ведь в своих предыдущих поединках данные команды редко когда уходили с поля без результативных действий.

    Ставка: обе забьют: да 2.25.

    Прогноз: И также не исключаем, что матч получится результативных и принесет больше двух забитых мячей. В общем, ставим еще на верховой тотал.

    Ставка: ТБ 2,5 2.60.

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    Ставка и прогноз на матч «Эльденсе» — «Картахена» с коэффициентом 2.25. Дата матча: 15.03.2024. Прогнозы на футбол. Забивать будут обе команды
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