«Брюгге»
Турнирное положение: Бельгийский клуб занимает 3 место в чемпионате с активом в 51 набранное очко, уступая первые два места «Андерлехту» и «Юниону». К слову, «Брюгге» отстаёт от лидеров 12 и 18 очков соответственно.
Последние матчи: «Брюгге» проиграл первую дуэль «Мольде» в рамках 1/8 финала Лиги конференций (1:2). Причем бельгийцы упустили ничью в компенсированное арбитром время. За «Брюгее» в еврокубковом матче гол забил де Кюйпер.
А в 29 туре чемпионата Бельгии «Брюгге» добился уверенной победы над клубом «Ауд-Хеверлее» (3:1).
Все прогнозы на Лигу конференций
Не сыграют: Игор, Миньоле, Нуса — все игроки травмированы, дисквалифицированных в команде на матч нет.
Состояние команды: «Брюгге» в последних играх выступает с переменным успехом, отсутствие пары ключевых футболистов может отрицательно сказаться на игре бельгийского коллектива и в ответном поединке.
«Мольде»
Турнирное положение: В прошлом сезоне норвежского чемпионата «Мольде» финишировал на 5 месте, набрав 51 очко.
Последние матчи: Поединок против «Брюгге» сложился для «Мольде» (2:1). В составе победителей голами отметились Халлдор Стеневик и Фредрик Гульбрандсен, который забил победный гол в добавленное время.
Не сыграют: Из-за травм пропустят предстоящую игру Эмиль Брейвик и Каспер Эйванн. У первого повреждена нога, у второго футболиста — травма ахилла.
Состояние команды: В 1/16 финала Лиги конференций «Миольде» уверенно разобрался с польской «Легией» (3:0 — победа в гостях, 3:2 — победа дома)
Статистика для ставок
- «Мольде» переиграл «Брюгге» со счетом 2:1
- «Мольде» не проигрывает на протяжении четырех матчей
- Статистика последних пяти игр «Брюгге»: 2 победы и 3 поражения
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Брюгге» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.49. Ничья оценена в 4.55, а победа «Мольде» — в 6.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.66 и 2.23 соответственно.
- 2.05Атлетико — Интер: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.10Зенит — Динамо: прогноз и ставкаСегодня в 20:15
- 2.10Боруссия Дортмунд — ПСВ: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Брюгге» споткнулся в первой встрече и готов взять реванш у соперника. Да, у бельгийцев есть проблемы с составом, однако команда способна добиться положительного результата у себя дома.
Ставка: Фора «Брюгге» (-1.5) с коэффициентом 2.25.
Прогноз: Можно рискнуть в пользу результативности матча. В основном все игры с участием «Брюгге» и «Мольде» проход с обилием забитых голов.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.02.