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    «Брюгге» возьмет реванш у соперника и шагнет в 1/4?

    «Брюгге» — «Мольде». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Лига конференций, 14 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Брюгге» — «Мольде»
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    «Брюгге»
    В рамках 1/8 финала Лиги конференций 14 марта пройдет матч «Брюгге» — «Мольде». Начало — в 23:00 «Брюгге» — «Мольде»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. 1/8 финала 14 Марта 2024 года
    Брюгге
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    «Брюгге»

    Турнирное положение: Бельгийский клуб занимает 3 место в чемпионате с активом в 51 набранное очко, уступая первые два места «Андерлехту» и «Юниону». К слову, «Брюгге» отстаёт от лидеров 12 и 18 очков соответственно.

    Последние матчи: «Брюгге» проиграл первую дуэль «Мольде» в рамках 1/8 финала Лиги конференций (1:2). Причем бельгийцы упустили ничью в компенсированное арбитром время. За «Брюгее» в еврокубковом матче гол забил де Кюйпер.

    А в 29 туре чемпионата Бельгии «Брюгге» добился уверенной победы над клубом «Ауд-Хеверлее» (3:1).

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Не сыграют: Игор, Миньоле, Нуса — все игроки травмированы, дисквалифицированных в команде на матч нет.

    Состояние команды: «Брюгге» в последних играх выступает с переменным успехом, отсутствие пары ключевых футболистов может отрицательно сказаться на игре бельгийского коллектива и в ответном поединке.

    «Мольде»

    Турнирное положение: В прошлом сезоне норвежского чемпионата «Мольде» финишировал на 5 месте, набрав 51 очко.

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  • 11/03/2024

    • Последние матчи: Поединок против «Брюгге» сложился для «Мольде» (2:1). В составе победителей голами отметились Халлдор Стеневик и Фредрик Гульбрандсен, который забил победный гол в добавленное время.

    Не сыграют: Из-за травм пропустят предстоящую игру Эмиль Брейвик и Каспер Эйванн. У первого повреждена нога, у второго футболиста — травма ахилла.

    Состояние команды: В 1/16 финала Лиги конференций «Миольде» уверенно разобрался с польской «Легией» (3:0 — победа в гостях, 3:2 — победа дома)

    Статистика для ставок

    • «Мольде» переиграл «Брюгге» со счетом 2:1

    • «Мольде» не проигрывает на протяжении четырех матчей

    • Статистика последних пяти игр «Брюгге»: 2 победы и 3 поражения

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Брюгге» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.49. Ничья оценена в 4.55, а победа «Мольде» — в 6.25.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.66 и 2.23 соответственно.

    Прогноз: «Брюгге» споткнулся в первой встрече и готов взять реванш у соперника. Да, у бельгийцев есть проблемы с составом, однако команда способна добиться положительного результата у себя дома.

    Ставка: Фора «Брюгге» (-1.5) с коэффициентом 2.25.

    Прогноз: Можно рискнуть в пользу результативности матча. В основном все игры с участием «Брюгге» и «Мольде» проход с обилием забитых голов.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.02.

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    Ставка и прогноз на матч «Брюгге» — «Мольде» с коэффициентом 2.25. Дата матча: 14.03.2024. Прогнозы на футбол. «Брюгге» возьмет реванш у соперника и шагнет в 1/4?
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