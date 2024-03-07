В рамках 20-го тура чемпионата Украины 7 марта пройдет матч «Верес» — «Динамо» Киев. Начало — 19:00 (мск). «Верес» — «Динамо» Киев: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Верес»

Турнирное положение: «Верес» в нынешнем сезоне выступает крайне неудачно. Команда Олега Шандрука находится на 15 месте.

При этом «Верес» победил лишь дважды в чемпионате. Да и забивает клуб из Ровно в среднем менее гола за матч.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда снова потерпела поражение. «Верес» обиднейшим образом уступил «Ворскле» (1:2).

После зимней паузы ровенчане проиграли оба своих поединках. Дома «Верес» уступил «Колосу» по всем статьям (0:2).

В двух своих последних поединках команда Шандрука пропустила 4 мяча, отличившись лишь раз. Причем в Полтаве «Верес» вел в счете, но в итоге уехал несолоно хлебавши.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: в последних матчах команда явно не преуспевает. Пока что «Верес» видится одним из потенциальных неудачников сезона.

Матчи против «Динамо» для команды исторически складываются неудачно. Шесть последних очных поединков были проиграны.

И уж совсем очевидно, что «Верес» будет действовать вторым номером. Шандрук явно настроит своих подопечных на битву с киевлянами, вот только мастерства хозяевам явно не хватит.

«Динамо» Киев

Турнирное положение: Динамовцы, наряду с «Шахтером», являются потенциальными лидерами чемпионата. На текущий момент киевляне пребывают на 4 строчке таблицы.

Причем отставание от лидера «Днепра-1» составляет 4 очка. Впрочем, в этом туре команда Александра Шовковского просто обязана его сократить до минимума.

Последние матчи: в минувшем туре УПЛ динамовцы добыли сложную викторию. «Черноморец» удалось одолеть лишь минимально.

Причем до того подопечные Шовковского уверенно переиграли «Металлист 1925» (4:2). Да и Владислав Ванат с 9 забитыми мячами возглавляет бомбардирскую гонку.

Вообще, «Динамо» Киев нынче выглядит весьма неплохо. При Шовковском команда исключительно побеждает, да и прогресс в игре очевиден.

Не сыграют: Виталий Буяльский, Андрей Ярмоленко — травмированы. Владимир Бражко — дисквалифицирован.

Состояние команды: сейчас «бело-синие» считаются одними из главных фаворитов чемпионской гонки. Динамовцы заметно прибавили в агрессии после зимней паузы.

Киевляне еще и забивают чаще всех в чемпионате — 38 мячей в 16 матчах. Вот только оборона не столь монолитна, что и показал недавний матч с «Металлистом 1925».

В этом поединке киевлянам будет очень не хватать ведущего опорника Владимира Бражко. Да и креативный Буяльский вернется в строй лишь через пару недель.

И уж совсем очевидно, что гости будут активно атаковать. «Динамо» Киев весной выглядит живенько, да и терять очки в матчах с аутсайдерами — непозволительная роскошь для кандидата в чемпионы.

Статистика для ставок

«Верес» проиграл в 3 своих последних матчах УПЛ

«Динамо» Киев выиграло все 6 матчей под руководством Шовковского

«Динамо» Киев забивает чаще всех в УПЛ — 38 мячей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Киев — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. Ничья оценена в 5.90, а победа оппонента — в скромные 11.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 1.65 и 2.25.

Прогноз: Киевляне явно находятся на подъеме, а значит, будут максимально активны в атаке.

После зимней паузы динамовцы выглядят довольно симпатично, и явно способны прибавить по ходу встречи.

Ставка: Фора «Динамо» Киев во 2 тайме -1.5 за 2.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники хотя бы по разу огорчат друг друга.

Ставка: Обе забьют за 2.18