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    Киевляне прибьют «Верес» после перерыва

    «Верес» — «Динамо» Киев. Ставка (к. 2.80) и прогноз на футбол, УПЛ, 7 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Верес» — «Динамо» Киев
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    Владислав Ванат
    В рамках 20-го тура чемпионата Украины 7 марта пройдет матч «Верес» — «Динамо» Киев. Начало — 19:00 (мск). «Верес» — «Динамо» Киев: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 07 Марта 2024 года
    Верес
  • Ровно
    •  Верес 19:00 Динамо К Динамо К
  • Киев
    •

    «Верес»

    Турнирное положение: «Верес» в нынешнем сезоне выступает крайне неудачно. Команда Олега Шандрука находится на 15 месте.

    При этом «Верес» победил лишь дважды в чемпионате. Да и забивает клуб из Ровно в среднем менее гола за матч.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда снова потерпела поражение. «Верес» обиднейшим образом уступил «Ворскле» (1:2).

    После зимней паузы ровенчане проиграли оба своих поединках. Дома «Верес» уступил «Колосу» по всем статьям (0:2).

    В двух своих последних поединках команда Шандрука пропустила 4 мяча, отличившись лишь раз. Причем в Полтаве «Верес» вел в счете, но в итоге уехал несолоно хлебавши.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: в последних матчах команда явно не преуспевает. Пока что «Верес» видится одним из потенциальных неудачников сезона.

    Матчи против «Динамо» для команды исторически складываются неудачно. Шесть последних очных поединков были проиграны.

    И уж совсем очевидно, что «Верес» будет действовать вторым номером. Шандрук явно настроит своих подопечных на битву с киевлянами, вот только мастерства хозяевам явно не хватит.

    «Динамо» Киев

    Турнирное положение: Динамовцы, наряду с «Шахтером», являются потенциальными лидерами чемпионата. На текущий момент киевляне пребывают на 4 строчке таблицы.

    Причем отставание от лидера «Днепра-1» составляет 4 очка. Впрочем, в этом туре команда Александра Шовковского просто обязана его сократить до минимума.

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    • Последние матчи: в минувшем туре УПЛ динамовцы добыли сложную викторию. «Черноморец» удалось одолеть лишь минимально.

    Причем до того подопечные Шовковского уверенно переиграли «Металлист 1925» (4:2). Да и Владислав Ванат с 9 забитыми мячами возглавляет бомбардирскую гонку.

    Вообще, «Динамо» Киев нынче выглядит весьма неплохо. При Шовковском команда исключительно побеждает, да и прогресс в игре очевиден.

    Не сыграют: Виталий Буяльский, Андрей Ярмоленко — травмированы. Владимир Бражко — дисквалифицирован.

    Состояние команды: сейчас «бело-синие» считаются одними из главных фаворитов чемпионской гонки. Динамовцы заметно прибавили в агрессии после зимней паузы.

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    Киевляне еще и забивают чаще всех в чемпионате — 38 мячей в 16 матчах. Вот только оборона не столь монолитна, что и показал недавний матч с «Металлистом 1925».

    В этом поединке киевлянам будет очень не хватать ведущего опорника Владимира Бражко. Да и креативный Буяльский вернется в строй лишь через пару недель.

    И уж совсем очевидно, что гости будут активно атаковать. «Динамо» Киев весной выглядит живенько, да и терять очки в матчах с аутсайдерами — непозволительная роскошь для кандидата в чемпионы.

    Статистика для ставок

    • «Верес» проиграл в 3 своих последних матчах УПЛ

    • «Динамо» Киев выиграло все 6 матчей под руководством Шовковского

    • «Динамо» Киев забивает чаще всех в УПЛ — 38 мячей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Киев — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. Ничья оценена в 5.90, а победа оппонента — в скромные 11.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 1.65 и 2.25.

    Прогноз: Киевляне явно находятся на подъеме, а значит, будут максимально активны в атаке.

    После зимней паузы динамовцы выглядят довольно симпатично, и явно способны прибавить по ходу встречи.

    Ставка: Фора «Динамо» Киев во 2 тайме -1.5 за 2.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники хотя бы по разу огорчат друг друга.

    Ставка: Обе забьют за 2.18

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    Ставка и прогноз на матч «Верес» — «Динамо» Киев с коэффициентом 2.80. Дата матча: 07.03.2024. Прогнозы на футбол. Киевляне прибьют «Верес» после перерыва
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