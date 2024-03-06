В рамках 36-го тура чемпионата Англии 6 марта пройдет матч «Уотфорд» — «Суонси». Начало — 22:45 (мск). «Уотфорд» — «Суонси»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Уотфорд»

Турнирное положение: «Шершни» в нынешнем сезоне выступают не столь успешно. На данный момент команда находится на 12 месте в таблице.

При этом «Уотфорд» потенциально способен побороться за попадание в топ-6. Между тем, отставание от 6 позиции составляет 12 очков.

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Последние матчи: в предыдущем туре Чемпионшипа «шершни» потерпели поражение. Команда на выезде с минимальным счетом уступила «Миллуоллу».

Вообще, в 5 своих последних матчах «Уотфорд» добыл лишь одну победу. При этом в этих поединках игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 9 раз.

В двух своих последних поединках команда проиграла. «Шершни» из недавних матчей могут записать себе в актив лишь победу над «Ротерхэмом» (1:0).

Не сыграют: Травмированных нет.

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Состояние команды: в последних матчах команда явно не преуспевает. «Шершни» вместо борьбы за повышение в классе увязли на экваторе турнирной таблицы.

Матчи против «Суонси» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «шершни» выиграли в двух при 3 поражениях.

И уж совсем очевидно, что «Уотфорд» постарается прервать серию своих неудач. Команда потенциально просто обязана прибавлять.

«Суонси»

Турнирное положение: «Лебеди» в нынешнем сезоне сражаются за выживание. На текущий момент команда пребывает на 15 строчке таблицы.

Причем гандикап от опасной зоны измеряется лишь 4 очками. Да и оборона ошибается слишком часто: 56 пропущенных мячей.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда разжилась тремя зачетными пунктами. «Суонси» переиграл нестабильный «Блэкберн» (2:1).

До того команда одолела еще и «Сандерленд» (1:0). А вот одному из лидеров лиги «Ипсвичу» «лебеди» уступили (1:2).

Вообще, «Суонси» не блещет стабильностью результатов. Двум последним победам предшествовали два подряд поражения.

Не сыграют: Гаррисон Ашби, Люк Уолш — травмированы.

Состояние команды: в своем нынешнем виде «Суонси» явно способен поправить свои турнирные дела. Команда потенциально должна пребывать в районе экватора таблицы.

Правда, кадровые проблемы все никак не позволяют проявить весь свой потенциал. Да и оборона «лебедей» ошибается чересчур часто.

Плюс ко всему, «Суонси» слишком часто проигрывает. В пассиве у валлийцев уже 15 поражений в нынешнем чемпионате.

И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться добыть хотя бы балл. Тем паче, соперник на данный момент выглядит удобаваримым.

Статистика для ставок

«Уотфорд» проиграл в 2 своих последних поединках

«Суонси» имеет действующую двухматчевую победную серию

последний очный поединок завершился минимальной викторией «Уотфорда»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Уотфорд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.27. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.07.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно равными коэффициентами — 1.89 и 1.92.

Прогноз: «Суонси» выиграл в двух своих последних матчах, и явно постарается продолжить столь успешный сериал.

«Шершни» в последних матчах выглядят не лучшим образом, обыграв лишь скромный «Ротерхэм».

Ставка: Победа «Суонси» за 3.07.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке не будет победителя.

Ставка: Ничья за 3.50