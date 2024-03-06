ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» — «Лейпциг»ЛЧ. Формальность для «Ман Сити», нервотрепка для «Баварии», интрига в Мадриде «Автомобилист» в матче с «Ак Барсом»Неуступчивые середняки атакуют фаворитов, «Автомобилист» и «Авангард» уходят в отрыв Арчи Браун может перейти в «Челси»Трансферный дайджест. 27 февраля — 4 марта
  • 00:56
    • «Арсенал» разбил «Шеффилд Юнайтед», забив 6 мячей
  • 00:43
    • «Интер» сломил сопротивление «Дженоа»
    Все новости спорта

    Три очка для «лебедей»?

    «Уотфорд» — «Суонси». Ставка (к. 3.07) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 6 марта 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Чемпионшип Прогнозы на Уотфорд Прогнозы на Суонси
    Прогноз и ставки на «Уотфорд» — «Суонси»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Суонси»
    В рамках 36-го тура чемпионата Англии 6 марта пройдет матч «Уотфорд» — «Суонси». Начало — 22:45 (мск). «Уотфорд» — «Суонси»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Чемпионшип 06 Марта 2024 года
    Уотфорд
  • Уотфорд
    •  Уотфорд 22:45 Суонси Суонси
  • Суонси
    •

    «Уотфорд»

    Турнирное положение: «Шершни» в нынешнем сезоне выступают не столь успешно. На данный момент команда находится на 12 месте в таблице.

    При этом «Уотфорд» потенциально способен побороться за попадание в топ-6. Между тем, отставание от 6 позиции составляет 12 очков.

    Уотфорд — Суонси: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 2.203.503.20Бонус$9500
    •

    Последние матчи: в предыдущем туре Чемпионшипа «шершни» потерпели поражение. Команда на выезде с минимальным счетом уступила «Миллуоллу».

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Уотфорд» добыл лишь одну победу. При этом в этих поединках игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 9 раз.

    В двух своих последних поединках команда проиграла. «Шершни» из недавних матчей могут записать себе в актив лишь победу над «Ротерхэмом» (1:0).

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: в последних матчах команда явно не преуспевает. «Шершни» вместо борьбы за повышение в классе увязли на экваторе турнирной таблицы.

    Матчи против «Суонси» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «шершни» выиграли в двух при 3 поражениях.

    И уж совсем очевидно, что «Уотфорд» постарается прервать серию своих неудач. Команда потенциально просто обязана прибавлять.

    «Суонси»

    Турнирное положение: «Лебеди» в нынешнем сезоне сражаются за выживание. На текущий момент команда пребывает на 15 строчке таблицы.

    Причем гандикап от опасной зоны измеряется лишь 4 очками. Да и оборона ошибается слишком часто: 56 пропущенных мячей.

  • Манчестер — синий. Ракета Рашфорда не спасла «МЮ» от очередного поражения в дерби с «Сити»
  • Реакция английских СМИ на результат манчестерского дерби
  • Вчера

    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда разжилась тремя зачетными пунктами. «Суонси» переиграл нестабильный «Блэкберн» (2:1).

    До того команда одолела еще и «Сандерленд» (1:0). А вот одному из лидеров лиги «Ипсвичу» «лебеди» уступили (1:2).

    Вообще, «Суонси» не блещет стабильностью результатов. Двум последним победам предшествовали два подряд поражения.

    Не сыграют: Гаррисон Ашби, Люк Уолш — травмированы.

    Состояние команды: в своем нынешнем виде «Суонси» явно способен поправить свои турнирные дела. Команда потенциально должна пребывать в районе экватора таблицы.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Правда, кадровые проблемы все никак не позволяют проявить весь свой потенциал. Да и оборона «лебедей» ошибается чересчур часто.

    Плюс ко всему, «Суонси» слишком часто проигрывает. В пассиве у валлийцев уже 15 поражений в нынешнем чемпионате.

    И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться добыть хотя бы балл. Тем паче, соперник на данный момент выглядит удобаваримым.

    Статистика для ставок

    • «Уотфорд» проиграл в 2 своих последних поединках

    • «Суонси» имеет действующую двухматчевую победную серию

    • последний очный поединок завершился минимальной викторией «Уотфорда»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Уотфорд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.27. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.07.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно равными коэффициентами — 1.89 и 1.92.

    Прогноз: «Суонси» выиграл в двух своих последних матчах, и явно постарается продолжить столь успешный сериал.

    «Шершни» в последних матчах выглядят не лучшим образом, обыграв лишь скромный «Ротерхэм».

    Ставка: Победа «Суонси» за 3.07.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке не будет победителя.

    Ставка: Ничья за 3.50

    Ещё прогнозы на спорт
    2.07
  • Прогноз на матч Амур — Металлург
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Чонбук Моторс — Ульсан Хендэ
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Жетысу — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Лада — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Торпедо — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Аль-Хиляль — Аль-Иттихад
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сандерленд — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лидс — Сток Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Шеффилд Уэнсдей — Плимут
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Блэкберн — Миллуолл
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.30
  • Прогноз на матч Ковентри — Ротерхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.86
  • Прогноз на матч Халл Сити — Бирмингем
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бавария — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Уотфорд» — «Суонси» с коэффициентом 3.07. Дата матча: 06.03.2024. Прогнозы на футбол. Три очка для «лебедей»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры