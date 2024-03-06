В рамках 36-го тура чемпионата Англии 6 марта пройдет матч «Кардифф Сити» — «Хаддерсфилд Таун». Начало — 22:45 (мск). «Кардифф Сити» — «Хаддерсфилд Таун»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Кардифф Сити»

Турнирное положение: Валлийцы в нынешнем сезоне выступают не столь успешно. На данный момент команда находится на 11 месте в таблице.

При этом «Кардифф Сити» потенциально способен побороться за попадание в топ-6. Отставание от искомой 6 позиции составляет 9 очков.

Последние матчи: в предыдущем туре Чемпионшипа валлийцы добыли три очка. На выезде команда минимально одолела «Бристоль Сити».

Вообще, в 5 своих последних матчах «Кардифф Сити» добыл 2 виктории. При этом игроки команды отличились в них лишь 4 мячами, пропустив в свои ворота 7.

В двух своих последних поединках команда победила. А вот «Норвичу» валлийцы уступили по всем статьям (1:4).

Не сыграют: Марк МакГиннес — травмирован.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: в последних матчах команда явно прибавила. Однако уровень реализации остается невысоким: 40 мячей в 35 поединках.

Матчи против «Хаддерсфилд Таун» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков валлийцы выиграли в двух при 3 поражениях.

И уж совсем очевидно, что «Кардифф Сити» постарается добыть очки в родных стенах. Валлийцы вполне способны продолжить свой победный сериал.

«Хаддерсфилд Таун»

Турнирное положение: «Хаддерсфилд Таун» в нынешнем сезоне сражается за выживание. На текущий момент команда осела на 21 месте.

Причем гандикап от опасной зоны измеряется лишь дополнительными показателями. Да и оборона ошибается часто: 56 пропущенных мячей.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда разжилась одним баллом. «Хаддерсфилд Таун» не дал себя обыграть сильному «Лидсу» (1:1).

До того команда переиграла «Уотфорд» (2:1). А вот с «Халлом» в родных стенах справиться не смогла (1:2).

Вообще, «Хаддерсфилд Таун» не блещет стабильностью результатов. Команда может отобрать очки у лидеров, а потерять их почти на ровном месте.

Не сыграют: Джош Раффлз, Киан Харрат, Рис Хили — травмированы.

Состояние команды: в нынешнем виде «Хаддерсфилд Таун» явно способен поправить свои турнирные дела. Команда просто обязана выбираться из низов таблицы.

Правда, кадровые проблемы все никак не позволяют проявить весь свой потенциал. Особенно чувствительна потеря форварда Риса Хили.

Плюс ко всему, «Хаддерсфилд Таун» слишком часто расписывает мировые. Их у команды уже 14 в нынешнем чемпионате.

И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться добыть хотя бы балл. Вот только побеждают они не так часто : всего 8 викторий.

Статистика для ставок

«Хаддерсфилд Таун» чаще всех играет вничью — 14 раз

«Кардифф Сити» выиграл в 2 своих последних матчах

«Хаддерсфилд Таун» выиграл лишь 8 раз в чемпионате

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кардифф Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.47. Ничья оценена в 3.24, а победа оппонента — в скромные 2.97.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 2.29 и 1.63.

Прогноз: «Кардифф Сити» выиграл в двух своих последних матчах, и явно постарается продолжить столь успешный сериал.

Гости нестабильны, к тому же имеют огромные проблемы с надежностью собственных тылов.

Ставка: Победа «Кардифф Сити» за 2.47.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники продемонстрируют высокий уровень реализации.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.29