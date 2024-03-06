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    «Хаддерсфилду» ничего не светит?!

    «Кардифф Сити» — «Хаддерсфилд Таун». Ставка (к. 2.47) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 6 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Кардифф Сити» — «Хаддерсфилд Таун»
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    «Хаддерсфилд»
    В рамках 36-го тура чемпионата Англии 6 марта пройдет матч «Кардифф Сити» — «Хаддерсфилд Таун». Начало — 22:45 (мск). «Кардифф Сити» — «Хаддерсфилд Таун»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 06 Марта 2024 года
    Кардифф Сити
  • Англия. Чемпионшип
    •  Кардифф Сити 22:45 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун
  • Англия. Чемпионшип
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    «Кардифф Сити»

    Турнирное положение: Валлийцы в нынешнем сезоне выступают не столь успешно. На данный момент команда находится на 11 месте в таблице.

    При этом «Кардифф Сити» потенциально способен побороться за попадание в топ-6. Отставание от искомой 6 позиции составляет 9 очков.

    Последние матчи: в предыдущем туре Чемпионшипа валлийцы добыли три очка. На выезде команда минимально одолела «Бристоль Сити».

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Кардифф Сити» добыл 2 виктории. При этом игроки команды отличились в них лишь 4 мячами, пропустив в свои ворота 7.

    В двух своих последних поединках команда победила. А вот «Норвичу» валлийцы уступили по всем статьям (1:4).

    Не сыграют: Марк МакГиннес — травмирован.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: в последних матчах команда явно прибавила. Однако уровень реализации остается невысоким: 40 мячей в 35 поединках.

    Матчи против «Хаддерсфилд Таун» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков валлийцы выиграли в двух при 3 поражениях.

    И уж совсем очевидно, что «Кардифф Сити» постарается добыть очки в родных стенах. Валлийцы вполне способны продолжить свой победный сериал.

    «Хаддерсфилд Таун»

    Турнирное положение: «Хаддерсфилд Таун» в нынешнем сезоне сражается за выживание. На текущий момент команда осела на 21 месте.

    Причем гандикап от опасной зоны измеряется лишь дополнительными показателями. Да и оборона ошибается часто: 56 пропущенных мячей.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда разжилась одним баллом. «Хаддерсфилд Таун» не дал себя обыграть сильному «Лидсу» (1:1).

    До того команда переиграла «Уотфорд» (2:1). А вот с «Халлом» в родных стенах справиться не смогла (1:2).

    Вообще, «Хаддерсфилд Таун» не блещет стабильностью результатов. Команда может отобрать очки у лидеров, а потерять их почти на ровном месте.

    Не сыграют: Джош Раффлз, Киан Харрат, Рис Хили — травмированы.

    Состояние команды: в нынешнем виде «Хаддерсфилд Таун» явно способен поправить свои турнирные дела. Команда просто обязана выбираться из низов таблицы.

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    Правда, кадровые проблемы все никак не позволяют проявить весь свой потенциал. Особенно чувствительна потеря форварда Риса Хили.

    Плюс ко всему, «Хаддерсфилд Таун» слишком часто расписывает мировые. Их у команды уже 14 в нынешнем чемпионате.

    И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться добыть хотя бы балл. Вот только побеждают они не так часто : всего 8 викторий.

    Статистика для ставок

    • «Хаддерсфилд Таун» чаще всех играет вничью — 14 раз

    • «Кардифф Сити» выиграл в 2 своих последних матчах

    • «Хаддерсфилд Таун» выиграл лишь 8 раз в чемпионате

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Кардифф Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.47. Ничья оценена в 3.24, а победа оппонента — в скромные 2.97.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 2.29 и 1.63.

    Прогноз: «Кардифф Сити» выиграл в двух своих последних матчах, и явно постарается продолжить столь успешный сериал.

    Гости нестабильны, к тому же имеют огромные проблемы с надежностью собственных тылов.

    Ставка: Победа «Кардифф Сити» за 2.47.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники продемонстрируют высокий уровень реализации.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.29

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    Ставка и прогноз на матч «Кардифф Сити» — «Хаддерсфилд Таун» с коэффициентом 2.47. Дата матча: 06.03.2024. Прогнозы на футбол. «Хаддерсфилду» ничего не светит?!
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