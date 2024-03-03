3 марта в рамках 19-го тура тура российской Премьер-лиги «Балтика» в родных стенах сыграет против «Сочи». Начало игры — в 19:00 по мск. «Балтика» — «Сочи»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Балтика»

Турнирное положение: Команда после попадания в РПЛ совсем не радует своей игрой, занимая предпоследнее 15-е место в таблице с 13-ю очками в активе после 18-и туров.

Стоит отметить, что «Балтика» худшая команда в лиге по результативности в РПЛ, забив лишь 12 голов в 18-и встречах при 24-х пропущенных.

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Последние матчи: Команда довольно неплохо провела контрольные матчи. В прошлой встрече «Балтика» обыграла «Динамо» (3:0), но матчем ранее уступила «Ротору» (1:2).

В последних матчах РПЛ до паузы результаты не такие радужные. «Балтика» не выигрывала в последних 7-и турах чемпионата России. За этот период команда проиграла 4 раза и трижды сыграла вничью.

Календарь и таблица РПЛ

Не сыграет: Никола Радмановац (перебор желтых карточек).

Состояние команды: Если «Балтика» не начнет стабильно набирать очки в РПЛ, то шансы избежать стыковых матчей кажутся теоретическими. Тем более, в зону стыков еще надо попасть, от которых команда отстает на 2 балла.

Стоит отметить, что подавляющее большинство очков «Балтика» набрала именно на своем поле (11 из 13-и). К тому же, команда Сергея Игнашевича победили 3 раза из 5-и последних матчей на своем поле.

«Сочи»

Турнирное положение: Команда полностью проваливает нынешний сезон, занимая последнее 16-е место в таблице РПЛ с 11-ю очками в активе, отставая от зоны стыков на 4 балла.

К тому же, у южан — худшая оборона в лиге, которая пропустила 31 гол за 18 встреч при 17-и забитых. «Сочи» срочно нужно что-то изменить в своей игре, чтобы хотя-бы иметь теоретические шансы на выживание в РПЛ.

Последние матчи: Южане также показали отличные результаты в матчах на зимних сборах. Из команд РПЛ «Сочи» обыграл ЦСКА (2:1), а также сыграл вничью с «Факелом» (0:0) и «Ахматом» (0:0).

Несмотря на это, в последних матчах РПЛ команда все никак не может победить. За прошедшие 6 туров «Сочи» 4 раза проиграл и дважды сыграл вничью.

Стоит отметить, что за эти 6 матчей в чемпионате России южане забили всего 4 гола при 12-и пропущенных. «Сочи» пропускал от «Зенита» и «Динамо» по 3 мяча.

Состояние команды: Игра южан далека от идеальной, практически нет никаких предпосылок к тому, чтобы «Сочи» начал раз за разом набирать очки и подниматься все выше и выше по турнирной таблице.

«Сочи» стабильно обыгрывает «Балтику» в очных противостояних. Южане непременно побеждали соперника 4 раза подряд (4:1, 1:0, 1:0, 2:0). Сможет ли «Сочи» и на сей раз победить «Балтику»? Большой вопрос.

Статистика для ставок

«Балтика» не выигрывала 7 матчей подряд в матчах РПЛ

«Сочи» обыгрывала «Балтику» в последних 4-х встречах между этими командами

«Сочи» не может выиграть 6-и последних матчах РПЛ

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Балтика» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.10, а победа «Сочи» — в 3.10.

ТБ 2.5 оценивается в 2.40, а вот на ТМ 2.5 можно поставить за 1.55.

Прогноз: Можно предположить, что команды выдадут низовой матч.

Ставка: Тотал 2 меньше за 1.97.

Прогноз: В 1-м тайме команды будут присматриваться друг другу и не смогут выдать голевую феерию.

Ставка: Только одна команда забьет в 1-м тайме за 1.98.