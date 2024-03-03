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    Голевую феерию ждать не стоит, команды выдадут низовой матч

    «Балтика» — «Сочи». Ставка (к. 1.97) и прогноз на футбол, российская Премьер-лига, 3 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Балтика» — «Сочи»
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    «Балтика»
    3 марта в рамках 19-го тура тура российской Премьер-лиги «Балтика» в родных стенах сыграет против «Сочи». Начало игры — в 19:00 по мск. «Балтика» — «Сочи»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 03 Марта 2024 года
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    «Балтика»

    Турнирное положение: Команда после попадания в РПЛ совсем не радует своей игрой, занимая предпоследнее 15-е место в таблице с 13-ю очками в активе после 18-и туров.

    Стоит отметить, что «Балтика» худшая команда в лиге по результативности в РПЛ, забив лишь 12 голов в 18-и встречах при 24-х пропущенных.

    Балтика — Сочи: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: Команда довольно неплохо провела контрольные матчи. В прошлой встрече «Балтика» обыграла «Динамо» (3:0), но матчем ранее уступила «Ротору» (1:2).

    В последних матчах РПЛ до паузы результаты не такие радужные. «Балтика» не выигрывала в последних 7-и турах чемпионата России. За этот период команда проиграла 4 раза и трижды сыграла вничью.

    Календарь и таблица РПЛ

    Не сыграет: Никола Радмановац (перебор желтых карточек).

    Состояние команды: Если «Балтика» не начнет стабильно набирать очки в РПЛ, то шансы избежать стыковых матчей кажутся теоретическими. Тем более, в зону стыков еще надо попасть, от которых команда отстает на 2 балла.

    Стоит отметить, что подавляющее большинство очков «Балтика» набрала именно на своем поле (11 из 13-и). К тому же, команда Сергея Игнашевича победили 3 раза из 5-и последних матчей на своем поле.

    «Сочи»

    Турнирное положение: Команда полностью проваливает нынешний сезон, занимая последнее 16-е место в таблице РПЛ с 11-ю очками в активе, отставая от зоны стыков на 4 балла.

    К тому же, у южан — худшая оборона в лиге, которая пропустила 31 гол за 18 встреч при 17-и забитых. «Сочи» срочно нужно что-то изменить в своей игре, чтобы хотя-бы иметь теоретические шансы на выживание в РПЛ.

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    • Последние матчи: Южане также показали отличные результаты в матчах на зимних сборах. Из команд РПЛ «Сочи» обыграл ЦСКА (2:1), а также сыграл вничью с «Факелом» (0:0) и «Ахматом» (0:0).

    Несмотря на это, в последних матчах РПЛ команда все никак не может победить. За прошедшие 6 туров «Сочи» 4 раза проиграл и дважды сыграл вничью.

    Стоит отметить, что за эти 6 матчей в чемпионате России южане забили всего 4 гола при 12-и пропущенных. «Сочи» пропускал от «Зенита» и «Динамо» по 3 мяча.

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    Состояние команды: Игра южан далека от идеальной, практически нет никаких предпосылок к тому, чтобы «Сочи» начал раз за разом набирать очки и подниматься все выше и выше по турнирной таблице.

    «Сочи» стабильно обыгрывает «Балтику» в очных противостояних. Южане непременно побеждали соперника 4 раза подряд (4:1, 1:0, 1:0, 2:0). Сможет ли «Сочи» и на сей раз победить «Балтику»? Большой вопрос.

    Статистика для ставок

    • «Балтика» не выигрывала 7 матчей подряд в матчах РПЛ

    • «Сочи» обыгрывала «Балтику» в последних 4-х встречах между этими командами

    • «Сочи» не может выиграть 6-и последних матчах РПЛ

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Балтика» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.10, а победа «Сочи» — в 3.10.

    ТБ 2.5 оценивается в 2.40, а вот на ТМ 2.5 можно поставить за 1.55.

    Прогноз: Можно предположить, что команды выдадут низовой матч.

    Ставка: Тотал 2 меньше за 1.97.

    Прогноз: В 1-м тайме команды будут присматриваться друг другу и не смогут выдать голевую феерию.

    Ставка: Только одна команда забьет в 1-м тайме за 1.98.

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    Ставка и прогноз на матч «Балтика» — «Сочи» с коэффициентом 1.97. Дата матча: 03.03.2024. Прогнозы на футбол. Голевую феерию ждать не стоит, команды выдадут низовой матч
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