«Торино» — «Фиорентина». Матч пройдет в рамках 27-го тура итальянской Серии А, начало — 22:45 (мск) «Торино» — «Фиорентина»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Торино»

Турнирное положение: По итогам 26 матчей Серии А «Торино» занимает 10-е место с 36 очками и разницей мячей 25-25.

Команда на шесть очков отстает от зоны еврокубков — шестой строчки, поэтому сохраняет кое-какие шансы на попадание в Лигу конференций.

Торино — Фиорентина: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 2.653.102.95Бонус$9500

Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле потерпел поражение. У туринцев не нашлось контраргументов для «Ромы» (2:3) в результативной игре.

Эта неудача — вторая кряду в последних поединках, которые пришлись на чемпионат Италии.

Все прогнозы на Серию А

Не сыграют: Ловато, Войвода, Буонджорно, Тамезе и Шуурс — у всех травмы. Дисквалифицированы — Иццо и Гомес.

Состояние команды: в последних пяти поединках (все — в рамках Серии А) «Торино» одержал лишь одну победу при двух ничьих и двух поражениях.

Такие результаты не позволяют «гранатовым» всерьез претендовать на еврокубки, поэтому сейчас им как никогда нужно набирать три очка.

Даниэль Сапата — лучший бомбардир клуба в Серии А с девятью голами.

«Фиорентина»

Турнирное положение: «Фиорентина» занимает седьмое место — аккурат под зоной еврокубков. В ее активе 39 забитых мячей, в пассиве — 30 пропущенных мячей.

Команда на три очка отстает от зоны еврокубков — шестой строчки, поэтому сохраняет неплохие шансы на попадание в Лигу конференций.

Последние матчи: гости в последней игре добились знаковой победы. На своем поле они обыграли конкурента и участника Лиги чемпионов «Лацио» (2:1).

Благодаря этим успехам «Фиалки» улучшили шансы на попадание в еврокубки, и могут догнать «Рому», если та потерпит поражение в этом же туре.

Не сыграют: Мартинес Карта, Куаме, Додо, Кристенсен, Кастровилли — травмированы. Дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в последних восьми поединках во всех турнирах «Фиорентина» одержала лишь две победы при четырех поражениях и двух ничьих.

Флорентийцам нельзя терять очки, ибо в противном случае их может обойти сразу два конкурента — тот же «Лацио» и действующий чемпион «Наполи».

Джакомо Бонавентура и Николас Гонсалес — лучшие бомбардиры коллектива в чемпионате Италии с семью голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Торино» было забито меньше 2,5 голов

в двух последних матчах «Торино» проиграл

в четырех из пяти последних матчей «Фиорентины» забивал обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Торино» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.60. Ничья — в 3.05, победа «Фиорентины» — в 2.90.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с далекими друг от друга коэффициентами — 2.40 и 1.57.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника. «Скуадра Виола» не только часто забивает, но и регулярно пропускает.

В двух из четырех последних матчей хозяев также забивали оба соперника, так что для них это также не редкий расклад.

Ставка: обе команды забьют за 2.05.

Прогноз: чуть более рискованный прогноз, что в гости выиграют, ведь хозяева проиграли два последних матча и, возможно, переживают некоторый спад.

Ставка: «Фиорентина» выиграет за 2.90