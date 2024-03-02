ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Данила Юров«Задрал планку — подтверждай». Как Данила Юров в 20 лет стал лидером «Металлурга» Эрик Тен ХагЯрмарка вакансий. Семь топ-клубов, которые ищут новых тренеров Харри Кейн«Фрайбург» — «Бавария». Онлайн
    Все новости спорта

    Подберется ли «Фиорентина» к зоне еврокубков?

    «Торино» — «Фиорентина». Ставка (к. 2.05) и прогноз на чемпионат Италии на 2 марта 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Фиорентину Прогнозы на Торино Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Торино» — «Фиорентина»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Фиорентина» активно борется за еврокубки
    «Торино» — «Фиорентина». Матч пройдет в рамках 27-го тура итальянской Серии А, начало — 22:45 (мск) «Торино» — «Фиорентина»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 02 Марта 2024 года
    Торино
  • Турин
    •  Торино 22:45 Фиорентина Фиорентина
  • Флоренция
    •

    «Торино»

    Турнирное положение: По итогам 26 матчей Серии А «Торино» занимает 10-е место с 36 очками и разницей мячей 25-25.

    Команда на шесть очков отстает от зоны еврокубков — шестой строчки, поэтому сохраняет кое-какие шансы на попадание в Лигу конференций.

    Торино — Фиорентина: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 2.653.102.95Бонус$9500
    •

    Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле потерпел поражение. У туринцев не нашлось контраргументов для «Ромы» (2:3) в результативной игре.

    Эта неудача — вторая кряду в последних поединках, которые пришлись на чемпионат Италии.

    Все прогнозы на Серию А

    Не сыграют: Ловато, Войвода, Буонджорно, Тамезе и Шуурс — у всех травмы. Дисквалифицированы — Иццо и Гомес.

    Состояние команды: в последних пяти поединках (все — в рамках Серии А) «Торино» одержал лишь одну победу при двух ничьих и двух поражениях.

    Такие результаты не позволяют «гранатовым» всерьез претендовать на еврокубки, поэтому сейчас им как никогда нужно набирать три очка.

    Даниэль Сапата — лучший бомбардир клуба в Серии А с девятью голами.

    «Фиорентина»

    Турнирное положение: «Фиорентина» занимает седьмое место — аккурат под зоной еврокубков. В ее активе 39 забитых мячей, в пассиве — 30 пропущенных мячей.

    Команда на три очка отстает от зоны еврокубков — шестой строчки, поэтому сохраняет неплохие шансы на попадание в Лигу конференций.

  • Трансферный дайджест. 20-26 февраля
  • Жиру еще пошумит в Европе, Осимхен наконец-то сменит клуб, а «Байер» сохранит своих лидеров
  • 26/02/2024

    • Последние матчи: гости в последней игре добились знаковой победы. На своем поле они обыграли конкурента и участника Лиги чемпионов «Лацио» (2:1).

    Благодаря этим успехам «Фиалки» улучшили шансы на попадание в еврокубки, и могут догнать «Рому», если та потерпит поражение в этом же туре.

    Не сыграют: Мартинес Карта, Куаме, Додо, Кристенсен, Кастровилли — травмированы. Дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: в последних восьми поединках во всех турнирах «Фиорентина» одержала лишь две победы при четырех поражениях и двух ничьих.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Флорентийцам нельзя терять очки, ибо в противном случае их может обойти сразу два конкурента — тот же «Лацио» и действующий чемпион «Наполи».

    Джакомо Бонавентура и Николас Гонсалес — лучшие бомбардиры коллектива в чемпионате Италии с семью голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Торино» было забито меньше 2,5 голов

    • в двух последних матчах «Торино» проиграл

    • в четырех из пяти последних матчей «Фиорентины» забивал обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Торино» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.60. Ничья — в 3.05, победа «Фиорентины» — в 2.90.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с далекими друг от друга коэффициентами — 2.40 и 1.57.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника. «Скуадра Виола» не только часто забивает, но и регулярно пропускает.

    В двух из четырех последних матчей хозяев также забивали оба соперника, так что для них это также не редкий расклад.

    Ставка: обе команды забьют за 2.05.

    Прогноз: чуть более рискованный прогноз, что в гости выиграют, ведь хозяева проиграли два последних матча и, возможно, переживают некоторый спад.

    Ставка: «Фиорентина» выиграет за 2.90

    Ещё прогнозы на спорт
    2.01
  • Прогноз на матч Астана — Женис
  • Футбол
  • Сегодня в 12:30
    •  2.73
  • Прогноз на матч Шаньдун Тайшань — Чанчунь Ятай
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Циндао Яс Айленд — Хэнань Суншань Лунмэн
  • Футбол
  • Сегодня в 14:35
    •  3.30
  • Прогноз на матч Жетысу — Аксу
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Шанхай Порт — Ухань Три Таунс
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Кайсар — Актобе
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Бублик — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Авангард — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Медведев — Эмбер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ростов — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Полесье — ЛНЗ Черкассы
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч СКА — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Касымпаша — Сивасспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Торино» — «Фиорентина» с коэффициентом 2.05. Дата матча: 02.03.2024. Прогнозы на футбол. Подберется ли «Фиорентина» к зоне еврокубков?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры