В рамках 1-го тура чемпионата Китая 1 марта пройдет матч «Циндао Яс Айленд» — «Хэнань Суншань Лунмэн». Начало — 14:35 (мск). «Циндао Яс Айленд» — «Хэнань Суншань Лунмэн»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Циндао Яс Айленд»

Турнирное положение: «Циндао Яс Айленд» минувший чемпионат завершил на 2 месте в первом дивизионе. Да и в элите команда способна на сюрпризы.

При этом команда традиционно надежно обороняется. И уж точно, новичок элитного дивизиона не будет мальчиком для битья.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла победу. «Циндао Яс Айленд» переиграл «Яньбянь Лонджинь» (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Циндао Яс Айленд» забил 6 мячей. Причем в свои ворота команда пропустила всего 2 раза.

А вот в чемпионате Китая «Циндао Яс Айленд» явно постарается стартовать успешно. Да и родные стены должны помочь в этом.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: разумеется, «Циндао Яс Айленд» пока выглядит темной лошадкой. Однако очевидно, что хозяева намерены взять очки в первом матче чемпионата.

В матче против «Хэнань Суншань Лунмэн» команда не будет отсиживаться в тылах. Да и надежность обороны хозяев высокая.

Нет сомнений, что «Циндао Яс Айленд» будет действовать активно. Да и вообще, потенциал у хозяев достаточно высокий.

«Хэнань Суншань Лунмэн»

Турнирное положение: эта команда минувший сезон завершила на 10 месте. Причем команда и сейчас выглядит середняком китайского чемпионата.

Команда в минувшем сезоне забила 38 мячей в ворота соперников, пропустив в свои ворота 40.

Последние матчи: контрольных поединков «Хэнань Суншань Лунмэн» не проводил. Так что гостям может не хватить игровой практики.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: «Хэнань Суншань Лунмэн» не блещет стабильностью результатов. При этом команда способна выдать отдельный яркий поединок.

В своем последнем поединке уступила. «Хэнань Суншань Лунмэн» потерпел поражение от «Шаньдун Тайшань» (1:5).

Пока что «Хэнань Суншань Лунмэн» явно способен выдать успешный старт. Команда опытнее новичка элиты, так что явно постарается победить.

Наверняка гости будут действовать первым номером. Вот только вскрыть надежные тылы противника им будет непросто.

Статистика для ставок

« Циндао Яс Айленд» только вышел в элитный дивизион

«Хэнань Суншань Лунмэн» выиграл лишь в 1 из 5 своих последних матчей

«Циндао Яс Айленд» не пропускал в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Циндао Яс Айленд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.51. Ничья оценена в 3.42, а победа оппонента — в скромные 2.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно сходными коэффициентами — 1.98 и 1.84.

Прогноз: «Хэнань Суншань Лунмэн» явно постарается выдать успешный старт, и наверняка преуспеет в атаке.

«Хэнань Суншань Лунмэн» явно сильнее новичка элиты, что наверняка докажет на поле.

Ставка: Победа «Хэнань Суншань Лунмэн» за 2.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют больше 3 мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.28