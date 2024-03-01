В рамках 19-го тура чемпионата Украины 1 марта пройдет матч «Полесье» — ЛНЗ Черкассы. Начало — 19:00 (мск). «Полесье» — ЛНЗ Черкассы: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Полесье»

Турнирное положение: Житомиряне проводят блестящий сезон. На данный момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

При этом атака команды явно выглядит не столь грозно. В 18 матчах подопечные Юрия Калитвинцева забили всего 25 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла всего один балл. «Полесье» не сумело одолеть «Рух» (1:1).

Вот только в тот самом поединке команда потеряла своего лидера. Бени Макуана в нынешнем сезоне больше не сыграет.

Если смотреть статистику за 5 последних поединков, то команда смогла забить 4 мяча. А вот в свои ворота житомиряне пропустили столько же.

Не сыграют: Бени Макуана — травмирован. Филипп Будковский, Лукас Тейлор — дисквалифицированы.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: подопечные Калитвинцева сильны, но место в тройке еще предстоит отстоять. Тем более, из-за дисквалификаций в этом матче не сыграют Будковский и Тейлор.

Поединки против черкащан для команды проходят традиционно успешно. В 4 очных встречах «Полесье» выиграло 3 раза.

Житомирский клуб явно будет активно атаковать. Наверняка Калитвинцев даст шанс проявить себя новичку Денису Ндукве.

ЛНЗ Черкассы

Турнирное положение: ЛНЗ Черкассы в нынешнем сезоне сражается за выживание в УПЛ. Команда сейчас находится на 10 месте турнирной таблицы.

Команда забила 17 мячей в ворота соперников, пропустив в свои ворота 21.

Последние матчи: в предыдущем туре УПЛ команда откровенно провалилась. ЛНЗ Черкассы уступили «Кривбассу» (0:3).

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: нынешний сезон для команды складывается крайне противоречиво. Без тотальных перемен не обошлось даже зимой. Команда Олега Дулуба заметно пополнилась в кадровом плане.

При этом игровой механизм пока не сформирован. Это было очень заметно в матче минувшего тура, да и с реализацией есть проблемы.

Наверняка в этом матче Дулуб бросит в бой опытных мастеров Сергея Рыбалку и Дениса Олейника. И уж точно на острие сыграет Максим Прядун.

В первом круга ЛНЗ Черкассы уступил житомирянам (1:2). Да и вообще, пока команда ни разу не обыгрывала «Полесье».

Статистика для ставок

ЛНЗ Черкассы проиграл житомирянам в 3 последних очных поединках

Лидер «Полесья» Макуана выбыл до конца сезона

ЛНЗ Черкассы в 9 контрольных матчах добыл 4 победы

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Полесье» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.78. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.91.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 2.30 и 1.62.

Прогноз: Черкащане явно способны прибавить, к тому же «Полесье» сыграет сразу без троих ведущих исполнителей.

Без Макуана игра житомирян выглядит не столь монолитно, и командная скорость явно упадет.

Ставка: Победа ЛНЗ Черкассы или ничья за 2.06.

Прогноз: более рискованный прогноз, что отличиться удастся обоим соперникам.

Ставка: Обе забьют за 2.12