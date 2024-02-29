«Аль-Вахда»
Турнирное положение: «Аль-Вахда» в нынешнем сезоне выступает на своем уровне. Команда находится на вполне логичном для себя 9 месте таблице.
Отставание от тройки лидеров огромное. Да и теряет очки «Аль-Вахда» уж слишком часто: 2 ничьи и целых 11 поражений.
Последние матчи: в предыдущем туре команде снова не удалось разжиться очками. «Аль-Вахда» уступила «Аль-Иттихаду» (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Вахда» добыла лишь одну победу, уступив трижды. Причем забила в них команда 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Причем последняя виктория датирована еще концом декабря. Да и вообще, игра команды уж очень далека от идеала.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: на текущий момент команда, по сути, ни за что не борется. Вылет ей не грозит, как и попадание в тройку лидеров.
Матчи против «Аль-Таавуна» проходят для команды традиционно неудачно. Из 5 последних очных поединков были проиграны 4.
Кроме того, «Аль-Вахда» не обыгрывала оппонента уже три с половиной года. Да и сейчас хозяева вряд ли справятся с соперником.
«Аль-Таавун»
Турнирное положение: «Аль-Таавун» в нынешнем сезоне сражается за попадание в топ-3. Команда сейчас находится на 4 месте, отставая от третьего на 5 очков.
«Аль-Таавун» забил 36 мячей в ворота соперников, пропустив в свои ворота 24.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда разжилась тремя зачетными баллами. Дома «Аль-Таавун» уверенно разобрался с «Аль-Ахдудом» (3:1).
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: «Аль-Таавун» силен, но стабильностью не блещет. Да и с атакой имеются проблемы.
А вот оборона «Аль-Таавуна» выглядит достаточно монолитно. Да и в двух последних очных поединках с «Аль-Вахдой» команда победила.
Лидер атак команды Жуан Педро проводит неплохой сезон. Ныне в активе у бразильца 8 забитых мячей в чемпионате.
Тем не менее, проблемы с реализацией никуда не делись. К тому же оппонент в своем последнем матче дал бой сильному «Аль-Иттихаду».
Статистика для ставок
- «Аль-Вахда» проиграла сопернику в 2 последних очных поединках
- «Аль-Таавун» пропускает в среднем чуть больше гола за матч
- «Аль-Вахда» не выигрывала в 3 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аль-Таавун» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.65.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 1.72 и 2.05.
Прогноз: Гости наверняка будут максимально агрессивны у ворот нестабильного оппонента.
«Аль-Вахда» давно не обыгрывала «Аль-Таавун», к тому же имеет явные сложности с реализацией.
Ставка: Победа «Аль-Таавуна» за 2.38.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече кому-то из соперников не удастся отличиться.
Ставка: Обе не забьют за 2.34