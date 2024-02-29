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    Три зачетных балла для «Аль-Таавуна»?

    «Аль-Вахда» — «Аль-Таавун». Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, чемпионат Саудовской Аравии, 29 февраля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Саудовская Про-Лига
    Прогноз и ставки на «Аль-Вахда» — «Аль-Таавун»
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    «Аль-Таавун»
    В рамках 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии 29 февраля пройдет матч «Аль-Вахда» — «Аль-Таавун». Начало — 17:00 (мск). «Аль-Вахда» — «Аль-Таавун»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига 29 Февраля 2024 года
    Аль-Вахда
  • Мекка
    •  Аль-Вахда 17:00 Аль-Таавун Аль-Таавун
  • Бурайда
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    «Аль-Вахда»

    Турнирное положение: «Аль-Вахда» в нынешнем сезоне выступает на своем уровне. Команда находится на вполне логичном для себя 9 месте таблице.

    Отставание от тройки лидеров огромное. Да и теряет очки «Аль-Вахда» уж слишком часто: 2 ничьи и целых 11 поражений.

    Последние матчи: в предыдущем туре команде снова не удалось разжиться очками. «Аль-Вахда» уступила «Аль-Иттихаду» (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Вахда» добыла лишь одну победу, уступив трижды. Причем забила в них команда 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Причем последняя виктория датирована еще концом декабря. Да и вообще, игра команды уж очень далека от идеала.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: на текущий момент команда, по сути, ни за что не борется. Вылет ей не грозит, как и попадание в тройку лидеров.

    Матчи против «Аль-Таавуна» проходят для команды традиционно неудачно. Из 5 последних очных поединков были проиграны 4.

    Кроме того, «Аль-Вахда» не обыгрывала оппонента уже три с половиной года. Да и сейчас хозяева вряд ли справятся с соперником.

    «Аль-Таавун»

    Турнирное положение: «Аль-Таавун» в нынешнем сезоне сражается за попадание в топ-3. Команда сейчас находится на 4 месте, отставая от третьего на 5 очков.

    «Аль-Таавун» забил 36 мячей в ворота соперников, пропустив в свои ворота 24.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда разжилась тремя зачетными баллами. Дома «Аль-Таавун» уверенно разобрался с «Аль-Ахдудом» (3:1).

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: «Аль-Таавун» силен, но стабильностью не блещет. Да и с атакой имеются проблемы.

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    А вот оборона «Аль-Таавуна» выглядит достаточно монолитно. Да и в двух последних очных поединках с «Аль-Вахдой» команда победила.

    Лидер атак команды Жуан Педро проводит неплохой сезон. Ныне в активе у бразильца 8 забитых мячей в чемпионате.

    Тем не менее, проблемы с реализацией никуда не делись. К тому же оппонент в своем последнем матче дал бой сильному «Аль-Иттихаду».

    Статистика для ставок

    • «Аль-Вахда» проиграла сопернику в 2 последних очных поединках

    • «Аль-Таавун» пропускает в среднем чуть больше гола за матч

    • «Аль-Вахда» не выигрывала в 3 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Таавун» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.65.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 1.72 и 2.05.

    Прогноз: Гости наверняка будут максимально агрессивны у ворот нестабильного оппонента.

    «Аль-Вахда» давно не обыгрывала «Аль-Таавун», к тому же имеет явные сложности с реализацией.

    Ставка: Победа «Аль-Таавуна» за 2.38.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече кому-то из соперников не удастся отличиться.

    Ставка: Обе не забьют за 2.34

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    «Аль-Вахда» — «Аль-Таавун»: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 29.02.2024. Прогнозы на футбол. Три зачетных балла для «Аль-Таавуна»?
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