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    Команда Роналду унизит аутсайдера

    «Аль-Наср» — «Аль-Хазм». Ставка (к. 2.78) и прогноз на футбол, чемпионат Саудовской Аравии, 29 февраля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Саудовская Про-Лига Прогнозы на Аль-Наср Эр-Рияд Прогнозы на Криштиану Роналду
    Прогноз и ставки на «Аль-Наср» — «Аль-Хазм»
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    Криштиану Роналду
    В рамках 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии 29 февраля пройдет матч «Аль-Наср» — «Аль-Хазм». Начало — 20:00 (мск). «Аль-Наср» — «Аль-Хазм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига 29 Февраля 2024 года
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    «Аль-Наср»

    Турнирное положение: «Аль-Наср» в нынешнем сезоне привычно борется за чемпионство. Команда находится на 2 месте таблице, на 7 очков отставая от «Аль-Хиляля».

    При этом «Аль-Наср» отлично выглядит в плане реализации. Команда забила 60 мячей в 21 матче, 22 из которых забил Криштиану Роналду.

    Последние матчи: в предыдущем туре команде удалось добыть три очка. «Аль-Наср» переиграл «Аль-Шабаб» со счетом 3:2.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Наср» добыла 5 викторий. Причем забила в них команда 12 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Помимо Роналду, привычно результативен Андресон Талиска. Бразилец настрелял уже 13 мячей в 16 матчах чемпионата.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: на текущий момент команда Роналду пытается нагнать лидера. Вот только «Аль-Хиляль», как на грех, очки не теряет.

    Матчи против «Аль-Хазма» проходят для команды традиционно успешно. Из 5 последних очных поединков добыто 4 виктории.

    Кроме того, «Аль-Наср» не проигрывал оппоненту уже 4 с половиной года. Впрочем, при любой диспозиции один из лидеров должен побеждать.

    «Аль-Хазм»

    Турнирное положение: «Аль-Хазм» в нынешнем сезоне сражается за выживание в элите аравийского футбола. Команда сейчас находится на последнем 18 месте.

    «Аль-Хазм» забил 21 мяч в ворота соперников, пропустив в свои ворота 51.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда разжилась одним зачетным баллом. Дома «Аль-Хазм» подписал мировое соглашение с «Аль-Халиджем» (1:1).

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: «Аль-Хазм» на 6 очков отстает от спасительной 15 позиции. Причем выиграла команда всего 2 раза.

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    А вот оборона «Аль-Хазма» выглядит достаточно убого. Да и забивает команда в среднем всего лишь гол за матч.

    Последняя очная встреча с «Аль-Насром» была провалена. Команда дома уступила сопернику со счетом 1:5.

    Тем не менее, гости явно постараются дать бой одному из лидеров. К тому же соперник может банально недооценить «Аль-Хазм».

    Статистика для ставок

    • «Аль-Хазм» проиграл сопернику в 4 последних очных поединках

    • «Аль-Хазм» забивает в среднем гол за матч

    • «Аль-Наср» не проигрывал в 10 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Наср» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.09. Ничья оценена в 9.10, а победа оппонента — в скромные 18.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 1.22 и 3.65.

    Прогноз: Хозяева наверняка будут максимально агрессивны у ворот аутсайдера чемпионата.

    «Аль-Наср» на голову сильнее соперника, да и фактор Роналду явно сыграет определяющую роль.

    Ставка: Фора «Аль-Насра» -3.5 за 2.78.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече будет забить менее 3 мячей.

    Ставка: ТМ 3.5 за 2.18

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    «Аль-Наср» — «Аль-Хазм»: прогноз, ставка (2.78), статистика, коэффициенты матча 29.02.2024. Прогнозы на футбол. Команда Роналду унизит аутсайдера
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