В рамках 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии 29 февраля пройдет матч «Аль-Наср» — «Аль-Хазм». Начало — 20:00 (мск). «Аль-Наср» — «Аль-Хазм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аль-Наср»

Турнирное положение: «Аль-Наср» в нынешнем сезоне привычно борется за чемпионство. Команда находится на 2 месте таблице, на 7 очков отставая от «Аль-Хиляля».

При этом «Аль-Наср» отлично выглядит в плане реализации. Команда забила 60 мячей в 21 матче, 22 из которых забил Криштиану Роналду.

Последние матчи: в предыдущем туре команде удалось добыть три очка. «Аль-Наср» переиграл «Аль-Шабаб» со счетом 3:2.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Наср» добыла 5 викторий. Причем забила в них команда 12 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Помимо Роналду, привычно результативен Андресон Талиска. Бразилец настрелял уже 13 мячей в 16 матчах чемпионата.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: на текущий момент команда Роналду пытается нагнать лидера. Вот только «Аль-Хиляль», как на грех, очки не теряет.

Матчи против «Аль-Хазма» проходят для команды традиционно успешно. Из 5 последних очных поединков добыто 4 виктории.

Кроме того, «Аль-Наср» не проигрывал оппоненту уже 4 с половиной года. Впрочем, при любой диспозиции один из лидеров должен побеждать.

«Аль-Хазм»

Турнирное положение: «Аль-Хазм» в нынешнем сезоне сражается за выживание в элите аравийского футбола. Команда сейчас находится на последнем 18 месте.

«Аль-Хазм» забил 21 мяч в ворота соперников, пропустив в свои ворота 51.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда разжилась одним зачетным баллом. Дома «Аль-Хазм» подписал мировое соглашение с «Аль-Халиджем» (1:1).

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: «Аль-Хазм» на 6 очков отстает от спасительной 15 позиции. Причем выиграла команда всего 2 раза.

А вот оборона «Аль-Хазма» выглядит достаточно убого. Да и забивает команда в среднем всего лишь гол за матч.

Последняя очная встреча с «Аль-Насром» была провалена. Команда дома уступила сопернику со счетом 1:5.

Тем не менее, гости явно постараются дать бой одному из лидеров. К тому же соперник может банально недооценить «Аль-Хазм».

Статистика для ставок

«Аль-Хазм» проиграл сопернику в 4 последних очных поединках

«Аль-Хазм» забивает в среднем гол за матч

«Аль-Наср» не проигрывал в 10 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Наср» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.09. Ничья оценена в 9.10, а победа оппонента — в скромные 18.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 1.22 и 3.65.

Прогноз: Хозяева наверняка будут максимально агрессивны у ворот аутсайдера чемпионата.

«Аль-Наср» на голову сильнее соперника, да и фактор Роналду явно сыграет определяющую роль.

Ставка: Фора «Аль-Насра» -3.5 за 2.78.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече будет забить менее 3 мячей.

Ставка: ТМ 3.5 за 2.18